Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje. Ky është një përkthim i shërbimit astrologjik që përftohet në avancë për lexuesit tanë.

Dashi

Me Mërkurin dhe Venusin në favorin tuaj, dashuria do të jetë më e thjeshtë. Do të nisë një përmirësim i ndjeshëm, lidhur me pasiguritë me të cilat e nisët vitin. Duhet të kuptoni se kush ju do realisht dhe kush jo.

Demi

Marsi dhe Mërkuri do të kenë ndikim pozitiv në shenjën tuaj, duke ju mbushur me energji. Do të keni shumë dëshirë për të vepruar. Në punë, është momenti për të ecur përpara me kërkesat.

Binjakët

Dashuria do të ecë mjaft mirë në këtë periudhë, sa që do të keni mundësi që të bëni takime interesante. Duhet të besoni më shumë në aftësitë tuaja. Puna do të ecë më së miri, ku parashikohet të ketë zhvillime pozitive.

Gaforrja

Kjo është një periudhë ideale për dashurinë, ndaj organizoni diçka për ta kaluar kohën me njeriun e zemrës. Në punë, do të duhet durim dhe qetësi, pasi dikush mund t’iu bezdisë.

Luani

Në dashuri, ndoshta jeni duke kërkuar diçka më shumë dhe kjo gjë mund të krijojë probleme. E enjtja kërkon më shumë përqendrim dhe të mundoheni që të shmangni debatet. Në punë, ka ende diçka që nuk shkon, por pavarësisht kësaj jeni të karikuar me energji.

Virgjëresha

Duhet të mundoheni që të ruani qetësinë dhe të mos debatoni. Kjo është një ditë e mbushur me nervozizëm, ku në dashuri bëni mirë që të flisni më qartë. Puna do të jetë e lodhshme dhe stresuese.

Peshorja

Lërini pas shpine problemet e vjetra, pasi kjo është një ditë mjaft pozitive për ndjenjat. Do të ndiheni tejet të frymëzuar. Në punë, problemet do të përballohen lehtësisht.

Akrepi

E enjtja nuk do të jetë e jashtëzakonshme, pasi do të ndiheni të tensionuar dhe nervoz. Në dashuri duhet të bëni kujdes, në mënyrë që të mos shkatërroni gjithçka. Puna do të ecë mjaft mirë, edhe pse duhet të tregoheni mjaft të durueshëm.

Shigjetari

Duhet të largoheni nga njerëzit negativ dhe të përpiqeni që të shmangni debatet. Keni nevojë për më shumë relaks. Në punë do të ndiheni mjaft të acaruar, ndaj duhet të tregoni kujdes.

Bricjapi

Ky është një moment mjaft pozitiv dhe fundjava do të jetë e mirë sa i takon ndjenjave, shkruan noa.al. Mundohuni që të mos dominoheni nga mendimet negative, por duhet të shikoni drejt së ardhmes në mënyrë më pozitive.

Ujori

Hëna dhe Venusi janë mjaft të favorshëm sa i takon ndjenjave. Në këtë periudhë takimet janë mjaft të rëndësishme. Nëse jeni të dyjëzuar mes dy personave, ky është momenti për të marrë një vendim përfundimtar.

Peshqit

Dashuria do të vijojë që t’iu krijojë probleme, ku do të ketë shumë gjëra rreth të cilave duhet të reflektoni. Problemet që do të shfaqen në këtë periudhë janë të shumta, por do arrini që të gjeni një zgjidhje për gjithçka. Bëni mirë që ti shtyni për një moment tjetër, çështjet që kanë të bëjnë me punën.