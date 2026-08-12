Dashi
Duhet t’iu kushtoni dy herë më shumë vëmendje detajeve. Trajnoni aftësitë tuaja për të vëzhguar dhe përpiquni të zbuloni anët e fshehta të ngjarjeve. Nëse injoroni detajet e rëndësishme, do të humbni shumë. Ky nuk është momenti më i mirë për të marrë një iniciativë.
Demi
Jeta juaj po i kthehet normalitetit dhe kjo gjë do tregohet nga momenti në moment. Veçanërisht femrat e lindura në këtë shenjë do të tregohen më tolerante dhe të kuptueshme. Një situatë e përmirësuar në shtëpi, do të ketë gjithashtu një efekt pozitiv.
Binjakët
Shumë prej jush, veçanërisht ata të lindur në muajin maj, do të humbasin vetëbesimin e tyre. Edhe në rastin më të mirë ju nuk do të besoni te vetja juaj por do të preferoni që të bëni një llogaritje të kontrolluar disa herë, të të gjitha mundësive.
Gaforrja
Atmosfera përreth jush do të stabilizohet. Kjo është një ditë e mirë për rivendosjen e bilancit tuaj emocional. Dita favorizon një rrjedhë normale të gjërave. Mos refuzoni ndihmën ndaj dikujt nëse ua kërkon, por tregoni dhembshuri brenda kufijve.
Luani
Gjatë kësaj dite do të ndjeheni të lirë për të trajtuar detyrat tuaja. Punët rutinë do t’iu ndihmojnë që të ktheheni në normalitet, në qoftë se keni kaluar nëpër disa përvoja të pakëndshme. Megjithatë blerjet e rëndësishme dhe transaksionet e parave do të ishte mirë të shtyhen deri më nesër.
Virgjëresha
Aftësia juaj për të përcaktuar përparësitë do të jetë në rënie. Ju do të prireni për tu përfshirë në iluzione lidhur me realitetin. Mund të gënjeni veten lidhur me të vërtetën, duke mos e marrë parasysh arsyetimin e vërtetë prapa ndjenjave tuaja.
Peshorja
Yjet ju këshillojnë që të harroni plotësisht problemet tuaja të fundit dhe të qëndroni larg çdo iniciative. Përkëdhelni veten, përqendrohuni në familjen tuaj dhe shëndetin. Kjo është një ditë e mirë për të qëndruar vetëm.
Akrepi
Ashpërsia juaj do të zhduket gjatë kësaj dite. Do të prireni që ta kaloni ditën në mënyrë të relaksuar. Intuita juaj dhe logjika e ftohtë, do t’iu ndihmojë që të kuptoni gjendjen e vërtetë të situatave.
Shigjetari
Mund të bëheni lodër në duart e rrethanave ose iluzioneve të ndryshme. Kjo është shumë e mundshme, veçanërisht për ata që kanë lindur në nëntor. Duke afruar mbrëmja, prioritet do të marrin gjërat sipërfaqësore.
Bricjapi
Një periudhë e gjatë e gjykimeve nuk ka nevojë të zgjatet më tej. Kjo ditë ju premton shumë momente të këndshme. Edhe nëse nuk jeni të lumtur me situatën, ju do të gjeni momente pozitive për tu gëzuar.
Ujori
Jo çdo gjë mund të shpjegohet në mënyrë racionale gjatë kësaj dite. Disa nga rrethanat do të mbeten të pasqaruara. Nëse nuk doni t’iu shkoni në fund gjërave, mos u thelloni në to, por kalojini sa më lehtë.
Peshqit
Veprimet e disa njerëzve mund të shkaktojnë konfuzion. Por kjo jo domosdoshmërisht do të thotë se kanë qëllime të këqija ndaj jush. Ka shumë mundësi që çdo gjë të shfryhet në fund si një tullumbace.
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