Dashi

Jeta juaj ne çift, ne përgjithësi do jete e mbrojtur nga planetët. Do kaloni momente shume te këndshme edhe pse pa shume pasion. Plutoni do jete ai qe do iu mbështesë me tepër. Beqaret do pushtohen nga një vale sensualiteti. Do jete edhe një dite me shume takime te papritura. Shfrytëzojini mundësitë! Te ardhurat tuaja do fillojnë te marrin tatëpjetën. Kujdes me shpenzimet!

Demi

Mjedisi yjor do ua beje jetën ne çift edhe me te bukur sot. Secili prej jush do mundohet si ta beje sa me te lumtur tjetrin dhe përfundimi do jete ai qe prisnit. Nëse jeni vetëm, gjithçka është e mundur. Disa do ia kalojnë mire nen praninë e miqve, por disa do takojnë edhe dashurinë e shumëpritur. Merrni masa te rrepta ne planin financiar sepse me vone do iu lindin shume probleme.

Binjaket

Nuk do keni fare sens humori sot dhe do reagoni keq pas çdo kritike qe mund t’iu beje partneri. Mundohuni te flisni me shume me te qe gjerat te shkojnë mire. Dita e sotme për beqaret do jete shume e favorshme. Dëshirat qe keni pasur për një dashuri te veçante do te realizohen. Edhe pse financat do jene pak te dobëta, yjet do iu ndihmojnë ta kaloni mire ditën. Përfitoni nga këto mundësi!

Gaforrja

Nuk do jeni aq romantike dhe ëndërrimtare sa zakonisht, por Jupiteri do iu krijoje një marrëdhënie me te ngrohte dhe sensuale. Beqaret duhet te tregohen te vëmendshëm sepse do kenë shume mundësi te takojnë një person te veçante. Nuk do keni asnjë problem me financat sepse dikush do iu mbështesë mjaft. Nga ana tjetër do tregoheni edhe te matur me shpenzimet.

Luani

Atmosfera për çiftet do jete konfliktuale. Ka shume mundësi qe ju te debatoni me partnerin për gjera te parëndësishme. Kujdes, mos i tejkaloni limitet! Beqaret do te ndihmohen shume nga Urani, i cili mund te sjelle edhe një dashuri shume te bukur. Mos e lini këtë mundësi t’iu ike nga duart. Ne planin financiar do keni shume probleme dhe te gjitha këto fale pakujdesisë suaj. Merrni masa!

Virgjeresha

Keni nevoje për intensitet ne lidhjen tuaj dhe partneri do jete ne gjendje ta arrije këtë. Ambienti ne përgjithësi do jete i mire për te gjithë. Edhe demat beqaret do e ndiejnë shume peshën e te qenit vetëm. Kësaj here do takoni personin ideal ne një moment te papritur. Përgatituni! Shmangni shpenzimet e panevojshme, përndryshe do keni probleme te mëdha me financat.

Peshorja

Jeta juaj ne çift do jete harmonike fale mbështetjes se Venusit. Ky planet do te rizgjoje sensualitetin dhe do iu ndihmoje te vendosni dialog me njeri-tjetrin. Beqaret do jene me te hapur për te njohur persona te rinj. Klima do jete pozitive dhe ju do ndiheni mire. Financat do jene te qëndrueshme. Mundohuni te mos rrezikoni shume para se te merrni një vendim te rëndësishëm.

Akrepi

Jeta ne çift do jete e tensionuar. Do mundoheni te impononi mendimet tuaja për gjithçka dhe kjo nuk do i pëlqejë partnerit tuaj. Ndryshoni taktike sepse do keni probleme me te mëdha. Beqaret do jene shume joshës, por përsëri nuk do kenë me shume sesa një aventure. Për sa iu përket financave, nuk duhet te merrni sot asnjë vendim te rëndësishëm. Tregohuni me vigjilente se me pare.

Shigjetari

Marsi do te sjelle për disa nga ata qe janë ne çift, një takim eksploziv. Kujdes sepse pasojat mund te jene shume te renda. Beqaret edhe pse ende nuk e dine mire nëse ekziston apo jo dashuria e vërtetë do kërkojnë te krijojnë një lidhje. Do keni fat dhe një takim interesant. Financat nuk do kenë ndonjë ndryshim te madh. Mundohuni te gjeni mënyrën për t’i rritur.

Bricjapi

Te dashuruarit nuk do kenë një dite te qëndrueshme. Edhe pse do e lini veten te udhëhiqeni nga ndjenjat dhe emocionet, përsëri nuk do e dini mire se çfarë doni. Beqaret do jene sensuale. Vendosmëria për te gjetur personin ideal do iu beje te arrini atje ku doni. Ne sektorin financiar duhet te jeni stratege gjate kësaj dite ne mënyrë qe buxheti te përmirësohet.

Ujori

Do jeni shume sentimentaliste sot. Nga ane tjetër xhelozia do jete me e theksuar se me pare, çka mund te shkaktoje edhe probleme. Beqaret do jene mjaft sharmante dhe do tërheqin vëmendjen e te gjithëve. Përfitoni nga kjo dite për te bere për vete atë qe doni! Dielli dhe Merkuri do e përmirësojnë mjaft buxhetin tuaj. Çdo gjë do jete ne ekuilibër dhe ju do jeni te qete.

Peshqit

Edhe pse do jeni paksa te shqetësuar për diçka ne lidhjen tuaj, gjerat do shkojnë mire. Mund te filloni edhe projekte për te ardhmen. Për beqaret, atmosfera do jete e mbushur me pasion. Për disa mund te ketë edhe një dashuri me shikim te pare. Duhet te jeni te vëmendshëm ne CD moment. Me financat do tregoheni te kujdesshëm. E dini mire gjendjen tuaj dhe do iu vini fre edhe shpenzimeve.