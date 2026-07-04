Dashi
Do jeni shume me tolerante sot juve qe jeni ne një lidhje dhe marrëdhënia ne çift do jete shume me e mire. Beqaret do jene te pavëmendshëm dhe nuk do mundin dot te përfitojnë nga mundësitë qe do iu jepen. Duhet te prisni edhe pak kohe. Financat do vazhdojnë te mbeten te paqëndrueshme dhe goxha delikate. Mos tentoni te shlyeni borxhet sepse nuk është momenti.
Demi
Për pjesën me te madhe te atyre qe janë ne një lidhje gjerat do ecin për mrekulli. Shfrytëzojeni çdo sekonde dhe shprehini sa te mundni ndjenjat. Beqaret do flirtojnë gjate gjithë kohës dhe do mund ta gjejnë shpejt një person me te cilin te krijojnë lidhje. Buxheti do filloje dalëngadalë te stabilizohet nëse nuk merrni masa sa me shpejt qe te mundeni.
Binjaket
Atmosfera ne jetën tuaj ne çift do jete shume e ngrohte gjate gjithë kësaj dite. Do i zgjidhni te gjitha mosmarrëveshjet dhe do jeni gati për te vazhduar me tej. Beqaret do jene shume te vëmendshëm ndaj çdo ftese dhe do maten mire para se te hedhin hapa. Ne planin financiar tregohuni te arsyeshëm nëse nuk doni te keni asnjë te papritur.
Gaforrja
Te dashuruarit do dashurohen si gjithmonë me atë qe kane ne krah dhe as qe do ju shkoje ne mendje te pranojnë ftesat e disa personave te tjerë. Nëse jeni ende vetëm, duhet te dilni me shume dhe te njiheni me persona te rinj. Kjo është e vetmja mënyrë për te ndryshuar statusin. Gjendja e financave do ketë ndryshime te menjëhershme duke qene se do dini çfare hapash te hidhni.
Luani
Venusi do ketë influence te madhe ne jetën tuaj ne çift, por fatkeqësisht jo shume pozitive. Do ngrini shume pikëpyetje mbi te ardhmen prandaj edhe gjerat nuk do ju ecin si e kishit ëndërruar. Beqaret me ne fund do jene me fat dhe do takojnë personin ideal. Buxheti do jete goxha i qëndrueshëm, por nëse shpenzoni kuturu situata mund t’iu dale shpejt jashtë kontrollit.
Virgjeresha
Klima ne jetën tuaj ne çift do jete me harmonike nga sa mendonit. Do e dashuroni me më shume pasion partnerin dhe e ardhmja do jete me e bukur. Beqaret me mire te qëndrojnë vetëm edhe sot sepse po pranuan ftesat qe do ju bëhen ka rrezik te fillojnë lidhje te trazuara. Financat do dobësohen për shkak te shpenzimeve te konsiderueshme qe do kryeni.
Peshorja
Te dashuruarit do jene me te organizuar. Ata do mendojnë për çaste romantike dhe emocionet do jene te njëpasnjëshme. Beqaret do jene largpamës dhe do i shohin gjerat me një sy tjetër. Për ta nuk është me e rëndësishmja krijimi i një lidhjeje për momentin. Ne planin financiar gjendja do ekuilibrohet tej mase. Do e dini mire sa te shpenzoni dhe sa para te hiqni mënjanë.
Akrepi
Ju qe jeni ne një lidhje do jeni shume me autoritare gjate kësaj dite dhe ka mundësi qe here pas here te përballeni me mosmarrëveshje. Beqaret do kenë takime pa fund dhe do mund te realizojnë edhe një lidhje goxha te qëndrueshme. Për financat nuk do keni aspak për çfarë te frikësoheni. Gjendja do jete e qëndrueshme dhe aspak problematike.
Shigjetari
Priten ndryshime rrënjësore sot ne jetën tuaj ne çift pas një periudhe delikate dhe problematike. Do bashkëpunonin çdo moment me atë qe keni ne krah. Beqaret do kenë një jete sociale mjaft aktive dhe do kenë njohje te shumta. Financiarisht nuk do keni probleme serioze, megjithatë mire është qe çdo lloj shpenzimi ta kryeni me përkujdes dhe maturi.
Bricjapi
Do i jepni rëndësinë e duhur jetës suaj ne çift gjate kësaj dite dhe do përjetoni ndjesi akoma me te veçanta se me pare. Dashuria për njeri-tjetrin do jete e zjarrte. beqaret jo veten qe do fillojnë një lidhje, por ajo do jete mjaft pasionante. Ne planin financiar çdo gjë do shkoje mire sepse kohet e fundit keni ditur si t’i menaxhoni te ardhurat. As borxhe nuk do keni për te shlyer.
Ujori
Dite shume e turbullt dhe here pas here e mbushur me mosmarrëveshje kjo e sotmja për te dashuruarit. Asgjë nuk ka për te shkuar ashtu si ju e kishit menduar. Beqaret nuk duhet ta humbin shpresën deri ne momentin e fundit. Gjithçka mund te ndodhe sot. Për financat do përkujdeseni mjaft dhe do arrini te ruani një gjendje goxha te qëndrueshme.
Peshqit
Konfigurimi i yjeve nuk do jete shume i mire sot për jetën tuaj ne çift. Mund te keni here pas here edhe ndonjë mosmarrëveshje te vogël. Beqaret do kenë një dite te zakonshme dhe pa takime impresionuese. Mundohuni t’i merrni gjerat si t’iu vijnë. Financat do varen tërësisht nga mënyra se si ju do i menaxhoni. Tregohuni te kujdesshëm dhe te matur.
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