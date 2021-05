Dashi

E diela perfekte për të kaluar me ata që doni. Në punë, shumë planetë janë aktivë në favorin tuaj ndaj ndonëse është ditë pushimi, përfitoni nga kjo mundësi për ditët në vijim.

Demi

Bëni kujdes nëse jeni në një lidhje që tashmë është në krizë prej disa kohësh. Sa i përket punës, do të duhet të përpiqeni të relaksoheni. Shijoni këtë të Dielë!

Binjakët

Dashuria është shumë e rëndësishme, por ki kujdes që të mos i harrosh miqësitë. Në punë, pas një krize, do të vijë një mundësi e re, më e mirë.

Gaforrja

Hëna nuk është më në anën e kundërt dhe Venusi më në fund do t’ju ndihmojë të riparoni probleme në marrëdhënien tuaj. Nëse keni filluar një rrugë të re në karrierë, ndiqni atë pa frikë.

Luani

Provokimet, sidomos në dashuri, sot duhet të refuzohen. Ju jeni gjithashtu të detyruar të punoni të dielave, por mos u dekurajoni, qershori është afër.

Virgjëresha

Dita fillon në një mënyrë të paqartë, keni ndjenja të turbulluara. Përqendrohuni në takime të rëndësishme biznesi.

Peshorja

Dashuria është shumë premtuese, bëni gjithçka për të. Ekziston një farë pasigurie në punë, por mos u dekurajoni.

Akrepi

Disa fjalë mund të jenë të tepërta dhe mund të stimulojnë debat në marrëdhënie. Bëni kujdes se çfarë thoni. Shkëputuni për një çast nga puna.

Shigjetari

Përjetoni një moment force për ndjenjat falë Saturnit i cili së bashku me Hënën ju jep ngarkesën e duhur. Kushtojini vëmendje aspektit financiar.

Bricjapi

Çdo diskutim do të duhet të përballet me guxim. Mos kini frikë, por jini të matur. Apliko frymë pozitive në punë.

Ujori

Ditë shumë pozitive për ndjenjat falë Hënës së favorshme. Në punë do të duhet të kryeni disa projekte, por asgjë për t’u shqetësuar.

Peshqit

Në qershor, me Venusin në favor, ndjenjat tuaja më në fund do të përgjigjen sikundër keni kërkuar. Në punë do keni shumë kënaqësi.