Dashi

Dite tejet e tensionuar kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Nuk do i pranojnë aspak kritikat e partnerit dhe te gjithë do duan te bëjnë atë qe do ju thotë mendja. Beqaret do jene me te kujdesshëm sot dhe do bëjnë zgjedhjet e duhura. Gjendja e financave do ketë përmirësime te konsiderueshme. Do i kryeni edhe shpenzimet me te nevojshme.

Demi

Asgjë e keqe nuk ka për te ndodhur sot ne jetën tuaj ne çift. Beni thjesht atë qe do ndieni dhe keni për t’ia kaluar me se miri. Beqaret do jene me më shume fat se kurrë dhe do e takojnë princin e tyre te kaltër. Jeta ka për t’iu marre një tjetër drejtim. Gjendja e financave do ketë përkeqësime vetëm nëse shpenzoni çdo para qe keni neper duar. Kujdes!

Binjaket

Ata qe janë ne një lidhje duhet t’i mendojnë më me kujdes gjerat para se te veprojnë sepse e ardhmja varet pikërisht nga disa detaje te vogla. Beqaret do realizojnë një takim mbresëlënës fale te cilit ka për t’iu ndryshuar përgjithmonë jeta. Financat nuk do dini si t’i menaxhoni prandaj ne disa momente gjendje mund te behet tejet delikate. Tregohuni te kujdesshëm.

Gaforrja

Partneri juaj do përkujdeset ne çdo moment për ju sot dhe marrëdhënia ne çift do përmirësohet tej mase. Duke filluar qe nga mesdita nuk kane për te mbaruar surprizat. Beqaret do ëndërrojnë me shume nga sa duhet dhe realiteti do ju duket i hidhur. Gjendja e financave nuk do jete e keqe. po u treguar te arsyeshëm gjerat do vazhdojnë te ecin si duhet. Ju mund t’ia dilni.

Luani

Do kaloni vështirësi te shumta sot ju qe jeni ne një lidhje dhe marrëdhënia me partnerin do behet delikate. Gabimet qe do bëni mund te ndikojnë edhe tek vazhdimësia e jetës ne çift. Beqaret nuk do i shpëtojnë dot një dashurie me shikim te pare. Ne planin financiar, Saturni, planeti i kursimit, do jete i pozicionuar keq. Mund te bëni çmenduri dhe do keni probleme serioze me pas.

Virgjeresha

Jeta juaj ne çift do ndryshoje rrënjësisht gjate kësaj dite për ju qe jeni ne një lidhje. Partneri do ju surprizoje gjithë kohës dhe do ju beje te ndiheni me se miri. Beqaret as qe do i pranojnë ftesat qe do ju bëhen dhe për pasoje do vazhdojnë te mbeten te vetmuar. Për financat duhet te këshilloheni sa me pare me ndonjë specialist ne mënyrë qe situata te mos ju dale jashtë kontrollit.

Peshorja

Mos u mundoni për asnjë moment ta kontrolloni atë qe keni ne krah sot sepse ai mund te zemërohet pa mase dhe situata do ju dale jashtë kontrollit. Mos e prishni me dorën tuaj harmoninë. Beqaret do kenë një dite te këndshme edhe pse jo me ndonjë takim mbresëlënës. Financat nuk do jene te shkëlqyera, por dhe jo shume te këqija.

Akrepi

Mos u tregoni shume autoritare sot ju qe jeni ne një lidhje, por lëreni parterin te beje atë qe mendon. Vetëm ne këtë mënyrë marrëdhënia mes jush do ngrohet. Beqaret nuk do kërkojnë ndryshime te mëdha dhe do i marrin gjerat me qetësi. Financat do jene shume here me te mira se me pare dhe do arrini te shlyeni edhe disa borxhe te hershme.

Shigjetari

Do jeni shume posesive sot ju te dashuruarit dhe ka rrezik te bëni gabime te pafalshme. Asgjë nuk ka për t’iu ecur si e kishit ëndërruar. Beqaret duhet te mësojnë si te joshin qe ta bëjnë për vete sa me pare personin qe pëlqejnë. Me financat tregohuni te kujdesshëm. Mos u fiksoni pas objekteve te shtrenjta sepse po shpenzuat shume marramendëse do mbeteni pa para.

Bricjapi

Do jeni shume te qete sot ju te dashuruarit dhe gjithçka do ju ece si e kishit ëndërruar. Partneri do përkujdeset edhe për detajet me te vogla. Beqaret duhet t’i marrin gjerat shtruar dhe te mos kërkojnë asgjë me ngulm. Vetëm kështu gjerat do ju rrjedhin si duhet. Gjendjen e te ardhurave do e keni gjithë kohës nen kontroll. Nuk do keni aspak probleme edhe për te kryer ndonjë investim.

Ujori

Ata qe janë ne një lidhje do ndihen euforike dhe te gatshëm për çdo lloj sfide. Momentet me te veçanta do jene ne orët e pasdites. Beqaret do vazhdojnë ende te mbeten vetëm. Me mire kështu sesa ne shoqërinë e dikujt qe nuk ja vlen dhe qe mund te sjelle probleme. Financat do kenë përmirësime te vogla, por qe do jene te domosdoshme për gjendjen ne te cilën ndodheni.

Peshqit

Dita e sotme do jete e veçante dhe emocionuese për te gjithë ju qe jeni ne një lidhje. Shume gjera kane për te ndryshuar njëherë e përgjithmonë. Beqaret nuk duhet t’iu besojnë te gjithë personave qe do i joshin sepse përndryshe mund te përballen me probleme. Çështjet e financave do mbeten ende delikate. Mundohuni te gjeni sa me shpejt një zgjidhje te zgjuar.