Dashi
Sot do keni me shume nevoje se kurrë te verifikoni ndjenjat e atij qe keni ne krah. Gjeni mënyrën e duhur për ta bere ne mënyrë qe ai te mos dyshoje dhe te mos ndihet keq. Beqaret do kenë disa takime, por duhet te mos nxitohet ne mënyrë qe te mos bëjnë zgjedhjet e gabuara. Ne planin financiar tregohuni objektive dhe te matur.
Demi
Do kaloni çaste te lumtura sot pranë atij qe dashuroni dhe do dëshironi qe dita te mos mbaroje. Do i shprehni gjithçka qe ndjeni. Beqaret jo vetëm qe do kenë takimi interesante, por do mund te fillojnë dhe një histori te bukur dashurie. Me financat nuk do i keni punët aspak mire. Do shpenzoni pa fund dhe nuk do arrini dot te ruani qëndrueshmërinë.
Binjaket
Mos u mundoni ta kontrolloni sot atë qe keni ne krah sepse do keni debate te forta dhe atmosfera do iu përkeqësohet pa mase. Beqareve do iu ndërlikohet goxha jeta nëse fillojnë një lidhje. Personi qe do mundohet t’i joshe nuk do jete aspak i përshtatshëm. Ne planin financiar duhet te tregoheni me te matur se kurrë sepse çdo pakujdesi e vogël mund t’iu shkatërrojë.
Gaforrja
Fale konfigurimit pozitiv te yjeve do mbizotërojë harmonia sot ne jetën tuaj ne çift. Gjithçka do shkoje me se miri dhe nuk do mërziteni për asnjë çast. Beqaret duhet ta dëgjojnë me kujdes atë qe do iu thotë zemra sepse veten ne këtë mënyrë do e ndryshojnë rrjedhën e jetës. Për financat merrni vetëm këshilla nga specialistet, te tjerët mund t’iu prishin pune.
Luani
Dite goxha e vështirë kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Nuk do kuptoheni me atë qe keni ne krah dhe here pas here do keni debate te forta me te. Beqaret nuk do jene ne humorin e duhur për te filluar një histori dashurie. Financat nuk do kenë ndonjë ndryshim te madh. Vazhdoni te shpenzoni me kujdes ne mënyrë qe edhe e ardhmja te jete e qëndrueshme.
Virgjeresha
Çfarëdo qe te ndodhe sot lidhja juaj nuk do ketë ndryshime shume te mëdha. Merrini gjerat si t’iu vijnë dhe shprehini ndjenjat ashtu si t’i ndjeni. Beqaret do e gjejnë princin e tyre te kaltër dhe do fillojnë një histori te bukur dashurie me te. Financat nuk do kenë nevoje për shume përkujdesje sepse situata do jete gjate gjithë kohës e qëndrueshme.
Peshorja
Jeta sentimentale e çifteve do jete me e mire se me pare, megjithatë nuk duhet te prisni qe pasioni te rikthehet menjëherë fuqishëm. Merrini gjerat ashtu si t’iu vijnë. Beqaret do kenë mundësi te bëjnë zgjedhjet e duhura fale takimeve impresionuese qe do realizojnë. Financat do i keni me ne vëmendje se kurrë me pare. Situata nuk do ketë asnjë problem.
Akrepi
Dite normale dhe pa ndonjë gjë te veçante kjo e sotmja për te dashuruarit. Do kaloni momente te këndshme pranë partnerit tuaj dhe do flisni qetësisht me te. Beqaret do dashurohen me personin e gabuar. financat nga ana tjetër do mbrohen gjithë kohës nga Jupiteri. Do e dini shume mire se çfarë hapash te hidhni për te mos pasur probleme.
Shigjetari
Dite shume e bukur dhe e mbushur me emocione te mëdha kjo e sotmja për te dashuruarit. Gjithçka do shkoje sipas planeve. Beqaret nuk do jene aspak ne humor dhe me mire te mos fillojnë ndonjë lidhje sepse do bëjnë gabime te renda. Ne planin financiar do iu buzëqeshe fati me ne fund dhe do mund te kryeni transaksione te rëndësishme.
Bricjapi
Nëse keni pakënaqësi ndaj partnerit flisni lirshëm me te pa qene ende vone. Ai do jete i qete dhe ne humorin e duhur për t’iu dëgjuar. Mos u druani nga asgjë. Beqaret ka shume gjasa te fillojnë ndonjë aventure kalimtare me disa persona qe i kane njohur qe ne fëmijëri. Do jete thjeshte një eksperience e bukur. Ne planin financiar gjendja do jete goxha e mire.
Ujori
Asgjë nuk do shkoje sipas planeve sot ne jetën tuaj ne çift. Do keni here pas here konflikte dhe situata mund t’iu dale jashtë kontrollit. Beqaret nuk do kenë takime, por miqtë e ngushte nuk do i lënë asnjë çast te mërziten. Financat do jene te mira. Filloni te hiqni disa para mënjanë ne mënyrë qe te siguroni edhe te ardhmen. Mund t’ia dilni edhe duke shpenzuar nga pak.
Peshqit
Do i kaloni me lehtësi te gjitha problemet qe keni pasur me partnerin tuaj gjate kësaj dite. Te dy do toleroni dhe do bashkëpunoni për me te mirën. Beqaret do kalojnë çaste te këndshme me një person qe kane disa dite qe e kane njohur. Një tjetër etape mund te filloje për ta. Ne plani financiar duhet te tregoheni strikte me shpenzimet nëse doni qe gjendje te jete e qëndrueshme.
Leave a Reply