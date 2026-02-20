Dashi
Hëna do të hyjë në shenjën tuaj, duke ju dhuruar një ditë interesante. Në familje dikush do ju kërkojë diçka. Angazhimet profesionale do të ecin ngadalë, ndaj bëni durim.
Demi
Në dashuri, ndoshta do ju duhet që të bëni një zgjedhje dhe të merrni një vendim të rëndësishëm me partnerin/en. Bëni kujdes me sferën financiare, pasi së fundmi keni pasur shumë shpenzime dhe pak të ardhura.
Binjakët
Kjo e diel do ju gjejë mjaft të lodhur. Në dashuri gjërat do të përmirësohen gjatë pasdites, ndonëse ndjesia e nervozizmit do të mbetet. Në punë, mund të ketë zhvillime premtuese në vijim.
Gaforrja
Në dashuri dita do të jetë nën ritmin e duhur, sidomos pasdite. Në punë, do keni mundësi që të rinisni, por nuk do të jetë e lehtë dhe do të keni nevojë për më shumë kohë.
Luani
E diela do të jetë një ditë pozitive sa i takon dashurisë, ku problemet e hasura së fundmi, do mund të gjejnë zgjidhje. Kjo periudhë do të sjellë ndryshime, të cilat do ju bëjnë mirë.
Virgjëresha
Ju pret një ditë nën ritmin e duhur, ku do të ndiheni mjaft të lodhur. Dashuria do të jetë disi problematike. Sa i takon punës, gjërat duket se po ecin shumë ngadalë.
Peshorja
Do të ndiheni mjaft të tensionuar gjatë gjithë ditës, ndaj bëni mirë që të shmangni stresin dhe të mundoheni që të ruani qetësinë. Kujdes duhet treguar në dashuri, pasi Hënën do e keni kundër. Në punë, do të keni mundësi që të mendoni për të ardhmen dhe projekte të reja.
Akrepi
Në dashuri mund të përballeni me tensione, por takimet e reja nuk duhen nënvlerësuar. Bëni mirë që ti besoni instinktit. Mundohuni që të gjeni paqe, në mënyrë që të mendoni për projektet tuaja pa probleme.
Shigjetari
Energjia do të vijë në rritje me kalimin e orëve, pavarësisht se mëngjesi do të jetë nën ritmin e duhur. Mundohuni që të mos stresoheni, pasi në të kundërt mund të përballeni pa dëshirën tuaj me probleme. Kohëve të fundit keni qenë shumë të shqetësuar.
Bricjapi
E diela do të nisë pozitivisht, por pasditja nuk do të jetë shumë e kënaqshme. Mundohuni që të shmangni problemet, stresin dhe debatet, shkruan noa.al. Nëse mundeni, përpiquni që të relaksoheni.
Ujori
Duhet të pushoni dhe të rikuperoni energjitë. Në dashuri, nëse ka patur probleme ka ardhur koha për tu sqaruar. Bëni kujdes në punë, pasi mund të përballeni me probleme ekonomike, të mbartura nga javët e fundit.
Peshqit
E diela nuk do të nisë mirë, ndaj mundohuni që të mos lodheni. Në dashuri duhet të tregoheni të kujdesshëm dhe të mbani parasysh se tradhtia nuk është zgjidhje. Problemet në çift mund të zgjidhen, nëse rrini afër. Në punë mëngjesi do të jetë stresues, ndërsa orët në vijim do të vijnë duke u përmirësuar.
