Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi

Kjo nuk është koha ideale për dashurinë, do të ketë pasiguri. Mundohuni që të tregoheni të kujdesshëm dhe të bëni durim me ndjenjat. Në punë jeni në pritje të diçkaje dhe do të duhet shumë durim, por gjërat do të ecin më së miri.

Demi

Keni dëshirë për të dashuruar dhe jeni gati për një lidhje. Nëse jeni vetëm, ky është momenti për tu futur në lojë. Në punë, gjërat mund të mos ecin siç dëshironi, pasi mund të hasni në probleme të cilat do ju mundojnë për ti zgjidhur.

Binjakët

Jeni mjaft të lodhur, por mundohuni që të gjeni kohë për tu relaksuar. Në dashuri bëni mirë që të shmangni debatet. Në punë, parashikohen zhvillime të reja.

Gaforrja

Ju pret një ditë mjaft interesante për dashurinë, ku edhe ata që janë vetëm mund të kenë zhvillime premtuese. Sfera financiare do të hasë në vështirësi, ndaj bëni kujdes. Në punë mund të keni pengesa dhe vonesa.

Luani

Nëse në historinë që po jetoni ka diçka që nuk ju bind, mundohuni që të flisni, Në punë, mundohuni që të shmangni zënkat dhe polemikat. Bëni mirë që gjatë kësaj dite të mos lodheni.

Virgjëresha

Hëna do të ketë ndikim të favorshëm, por Venusi nuk do të jetë në anën tuaj. Mjaft mirë paraqitet sfera profesionale, ku problemet do mund të kalohen lehtësisht me pak më shumë përkushtim.

Peshorja

Në dashuri situata nuk paraqitet ndër më të mirat, por gjërat do të ecin më mirë. Momentalisht keni disa shqetësime që ju mundojnë. Në punë do të mendoni për më mirë, por mbani parasysh se për të marrë rezultatet e dëshiruara, duhet kohë.

Akrepi

Jeni nervoz dhe në gjendje ankthi, gjë që mund të shkaktojë debate. Këshillohet që ti shmangni debatet në dashuri. Në punë, situata nuk është ndër më të mirat dhe do të ketë dyshime.

Shigjetari

Raportet që do të lindin në këtë moment, shihen si mjaft të favorshme. Mund të përballeni me probleme që kërkojnë zgjidhje gjatë kësaj dite, shkruan noa.al. Në familje, mund të përballeni me debate.

Bricjapi

Në dashuri duhet të tregoheni të qartë. Nëse jeni nervoz dhe keni shqetësime, bëni mirë që të mos kapeni me partnerin/en. Nëse jeni të angazhuar në një aktivitet, do të keni mundësi që të rinisni.

Ujori

Kohëve të fundit keni ndryshuar dhe tashmë keni nevojë që të kuptoni nëse partneri/ja, ju kupton. Bëni mirë që të mos përballeni me çështjet ekonomike gjatë kësaj të diele.

Peshqit

Dashuria shihet mjaft e favorizuar gjatë kësaj dite, ku ndjenja të forta mund të ketë me të lindurit e shenjës së demit dhe akrepit. Nëse jeni duke çuar përpara projekte në punë, sigurohuni që të mos bëni gabime.