Dashi
Dite shume rutine kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Nuk pritet asgjë e veçante gjate kësaj dite për ata qe janë ne një lidhje. Beqaret do ndihen gati për te filluar një lidhje serioze sepse mundësitë qe do iu jepen do jene te mrekullueshme. Dite e vështirë për sektorin e financave. Nuk do arrini dot t’i menaxhoni si duhet dhe gjendja do mbetet e paqëndrueshme.
Demi
Dite shume e bukur kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Jeta ne çift do jete e mrekullueshme dhe bashkëpunimi me i forte se kurrë. Beqaret do hedhin hapa te nxituara, megjithatë nuk priten te papritura te pakëndshme. Ne planin financiar duhet t’i organizoni me mire te ardhurat ne mënyrë qe gjendja te mbetet e qëndrueshme.
Binjaket
Ju qe jeni ne një lidhje nuk duhet te luani shume me zjarrin gjate kësaj dite sepse ka rrezik te përballeni me probleme serioze. Beqaret joshin gjate gjithë kohës dhe me shume gjase ne mbrëmje do afroheni me tepër pas një personi. Ne planin financiar do jeni te organizuar me shume se kurrë me pare dhe situata do jete e qëndrueshme me shume se kurrë.
Gaforrja
Nëse bëni kujdes me skenat e xhelozisë gjate kësaj dite, marrëdhënia ne çift do mbetet e mire. Nuk duhet te imagjinoni gjera te paqena sepse keni për t’i bere dem vetes. Beqaret do zgjohen nga gjumi letargjik ne te cilin kishin rende dhe do fillojnë një jete te re. Ne planin financiar do ecni ne baze te planeve dhe nuk do kryeni shpenzime te pamenduara.
Luani
Klima yjore nuk do jete aspak e ngrohte sot për ata qe janë ne një lidhje. Jeta e tyre do jete shume e ndërlikuar dhe humori do ju ndryshoje nga çasti ne çast. Beqaret duhet te tregohen me te kujdesshëm me hapat qe do hedhin sepse jo te gjithë personat janë ashtu si duhen. Ne planin financiar gjendja do jete shume delikate dhe e paqëndrueshme. Kujdes!
Virgjeresha
Do jeni ne humor shume te mire sot ju te dashuruarit dhe gjerat do ecin me se miri. Do jeni te gatshëm t’i zgjidhni njëherë e mire edhe disa probleme te hershme qe ju kane mbetur pezull. Beqaret nuk do ndihen ende gati për te filluar një lidhje edhe pse mundësitë për takime do jene te shumta. Financat nuk do jene ne gjendjen me te mire te mundshme. Kujdes!
Peshorja
Pasioni do mungoje tërësisht sot ne jetën tuaj ne çift. Jeta sentimentale nuk do jete e keqe megjithatë do ju mungoje alegoria qe keni pritur prej kohesh. Beqaret do ndihen me gati se kurrë për te ndryshuar statusin dhe do përfitojnë nga çdo mundësi qe do iu jepet. Ne planin financiar do ju duhet ndihma e te afërmve për t’ia dale mbanë.
Akrepi
Do jeni shume te mbyllur ne vetvete gjate gjithë kësaj dite dhe marrëdhënia ne çift do jete problematike. Beqaret nuk do kënaqen aspak me takimet qe do realizojnë dhe do preferojnë te qëndrojnë akoma vetëm. Financat do mbeten te mira. Do keni mundësi te kryeni te gjitha shpenzimet e domosdoshme dhe do ndiheni sa me mire.
Shigjetari
Dite shume e zakonshme dhe aspak problematike kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do ndiheni te qete ne krahët e partnerit dhe nuk do kërkoni asgjë me shume. Beqaret me mire t’ia lënë gjithçka kohës sepse po u nxituar do bëjnë gabime. Ne planin financiar nuk do jeni shume te qarte për hapat qe duhet te hidhni ne mënyrë qe gjendja te përmirësohet.
Bricjapi
Te dashuruarit nuk do dine çfarë te ndreqin me pare sepse gjendja do jete vërtet shume e pastabilizuar. Merrini gjerat shtruar. Beqaret ka mundësi te preken nga një “sëmundje” me pasoja te shumta ne gjithë vazhdimësinë e tyre. Ne fakt ajo e ka emrin “dashuri” dhe do ua ndryshoje gjithë rrjedhën. Financat do vazhdojnë te mbeten te mira për aq kohe sa ju do përkujdeseni.
Ujori
Mos ndërmerrni shume rreziqe sot juve qe jeni ne një lidhje sepse situata ka për t’iu dale jashtë kontrollit. Partneri nuk do jete ne humorin e duhur për te duruar gjithë ato qe do i thoni. Beqaret do jene te pavëmendshëm dhe nuk d përfitojnë nga ftesat qe do iu bëhen. Sektori i financave do vije dalëngadalë duke u konsoliduar. Do jeni me te qete.
Peshqit
Do e kritikoni gjate gjithë kohës partnerin tuaj sot dhe do kërkoni perfeksionin tek ai. Ky do jete një gabim i madh ne fakt i cili do ndikoje tek vazhdimësia e lidhjes. Beqaret nuk duhet te bëjnë gjera te çmendura sepse do i vuajnë shume shpejt pasojat. Financat do vazhdojnë te mbeten akoma te qëndrueshme. Vazhdoni t’i menaxhoni njësoj te ardhurat qe keni.
Leave a Reply