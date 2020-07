Parashikimi i horoskopit për ditën e nesërme, e diel 19 korrik 2020, sipas astrologut Paolo Fox, për të gjitha shenjat:

Dashi:

Ju mund të filloni të nisni apo të vazhdoni projekte të reja, duke përfituar edhe falë hyrjes së Hënës në shenjën tuaj që do t’ju mbrojë. Në dashuri mund të ketë akoma keqkuptime, për shkak të dialogut të pamjaftueshëm.

Demi:

Është një ditë që do të ishte më mirë të shmangni konfliktet, veçanërisht në dashuri. Ju duhet të jeni të kujdesshëm për të mos krijuar diskutime, në veçanti, për histori që nuk janë zbuluar kurrë. Kjo nuk është koha për të zgjidhur problemet e së kaluarës.

Binjakët:

Kjo ditë mund të jetë e përshtatshme për të zgjidhur diskutimet në fushën sentimentale. Ende po ndjeheni paksa të nënshtruar, kur bëhet fjalë për punën, por situata do të përmirësohet së shpejti.

Peshorja:

Disa prej jush janë duke përjetuar disa probleme pune, por vazhdoni t’i zgjidhni ato në kohë, sepse muaji i ardhshëm do të jetë shumë më pak i komplikuar në këtë drejtim. Kini kujdes, megjithatë, të mos i riktheni problemet tuaja profesionale në sferën sentimentale dhe personale.

Luani:

Dita mund të jetë pak e ashpër. Këshilla është që të përpiqeni të qëndroni të qetë dhe ndoshta ta përdorni këtë kohë, për të qëndruar së bashku me njerëzit, të cilët besoni se vërtet ju duan.

Virgjëresha:

Përfitoni nga koha për të folur edhe nëse situata mbase nuk është më e mira për ta bërë atë. Mundohuni të relaksoheni pak, sepse fizikisht keni qenë shumë të stresuar ditët e fundit.

Peshorja:

Disa konflikte mund të lindin në sferën personale. Në vend që të acaroheni kundër atyre që keni përreth, do të ishte më mirë të organizoni një udhëtim, ose tentoni një përvojë të re dhe pushoni pak.

Akrepi:

Do të jetë një ditë e tëra në dorën tuaj. Ju mund ta gjeni veten të detyruar të përballeni me disa çështje sentimentale. Me siguri po përjetoni një periudhë krize, në të cilën duhet të kuptoni se çfarë doni të bëni.

Shigjetari:

Do të jetë një ditë pozitive dhe plot energji. Në vendin e punës është më mirë të shikoni pak rreth e jo të përjashtoni ndryshimet.

Bricjapi:

Padyshim një ditë pozitive, veçanërisht për sa i përket takimeve dhe kontakteve me të tjerët. Unë rekomandoj që qëndrimi juaj do të jetë thelbësor, prandaj përpiquni të jeni aktiv.

Ujori:

Kjo për ju është një periudhë ndryshimi veçanërisht në nivel shpërtëror. Natyrisht, situata ndonjëherë ju bën paksa nervoz edhe kjo mund të dëmtojë ata që ju duan vërtet, prandaj duhet të kini kujdes.

Peshqit:

Ditë shumë pozitive në të cilën më në fund mund të rikuperoni marrëdhëniet me partnerin tuaj, pas një mosmarrëveshjeje ose një momenti krize. Kjo ditë do të jetë e përshtatshme për të gjetur ekuilibrin tuaj, apo edhe për të sqaruar të gjitha dyshimet që keni pasu