Dashi

Ata qe jane ne nje lidhje do kene deshire te shkelqejne dhe te joshin sot. Nga ana tjeter do keni mbeshtetjen e Venusit, i cili do shtoje deshirat e zjarrta. Dite mjaft harmonike kjo e sotmja. Beqaret ka shume mundesi te takojne personin qe kane menduar prej kohesh. Zemra juaj do nsihet mire. Saturni nuk do favorizoje aspak financat. Limitoni ne maksimum operacionet e medha.

Demi

Jeta juaj ne cift do jete ne qender te vemendjes. Pasioni do te jete me i zjarrte dhe do ndiheni mire. Partneri do ua shprehe me teper ato qe ndjen. Emocionet per beqaret do jene te shumta, por dashuria nuk do te vije as sot. Mos u deshperoni sepse nga momenti ne moment mund te ndodhe gjithcka. Do harxhoni shume para sot per dhurata. Kujdes sepse situata nuk eshte shume e favorshme.

Binjakët

Permiresim i ndjeshem i jetes sentimentale te cifteve. Pas nje periudhe me shume konflikte dhe debate, do te vendoset edhe njehere komunikimi. Ndjenjat do jene te forta! Beqaret do jene me sentimentaliste, por duhet te bejne me shume durim per te gjetur personin qe iu pershtatet me mire. Hiqni disa lek menjane sot qe te mos keni surpriza te keqija me vone. Ju mund ta beni kete.

Gaforrja

Yjet do ua bejne me te bukur jeten ne cift dhe do ndiheni si ne enderr. Ai qe dashuroni do iu beje nje premtim te madh per te ardhmen. Beqaret duhet te mos e humbin menjehere shpresen sepse do kene raste shume te mira dhe mund te gjejne dashurine e vertete. Ne planin financiar nuk do keni asnje problem. Madje mund te keni edhe ndonje shtim te te ardhurave fale promovimeve profesionale.

Luani

Pritet te jete nje dite e bukur dhe plot diell kjo e sotmja. Venusi, planeti i dashurise do krijoje ambientin e duhur qe ju te ndiheni rehat prane atij qe doni. Beqaret do joshin se tepermi. Beni kujdes, sepse me shume sesa nje lidhje serioze do behet fjale per aventura kalimtare. Financat nuk do jene te mira dhe do keni borxhe per te shlyer me patjeter. Situata do jete e veshtire dhe nuk do dini c’te beni.

Virgjëresha

Qetesia do te mbizoteroje ne lidhjen tuaj gjate gjithe kesaj dite. Mos u shqetesoni sepse ndonje here njeri ka nevoje edhe per dite te tilla. Gjithsesi bashkepunimi nuk do te humbase. Beqareve do iu behet obsesion gjetja e partnerit ideal. Beni kujdes te mos josheni nga aparenca sepse do zhgenjeheni. Klima ne sektorin financiar do jete e acarte por ju nuk do doni t’i shihni gjerat sic jane. Kujdes!

Peshorja

Atmosfere e kontraktuar per jeten ne cift. Here do ndiheni mire dhe do dashuroni ashtu si t’iu vije dhe here do ndiheni te merzitur dhe te pakenaqur me partnerin. Do jete periudhe tranzicioni keshtu qe mos merrni asnje vendim per te cilin do pendoheni shpejt. Beqaret nuk do kene te reja. Ne planin financiar do realizoni transaksione shume te mira dhe do e permiresoni buxhetin.

Akrepi

Do jeni me sharmante se kurre sot dhe do e beni partnerin te ndihet si mbi re. Dita do jete mjaft harmonike dhe nuk do keni asgje per cfare te merziteni. Beqaret do kene shume mundesi te takojne dike qe do iu pershtatet se tepermi. Perfitoni nga kjo mundesi! Jupiteri do behet aleati juaj ne planin financiar dhe do iu mbroje nga te gjitha problemet. Tregohuni vetem pak me te matur.

Shigjetari

Nese keni krijuar tashme nje lidhje, mundohuni me delikatese te flisni me partnerin tuaj dhe te rregulloni problemet qe keni pasur. Shmangni temat delikate. Dashurite e beqareve do jene mjaft te nderlikuara. Tregohuni me te fshehte qe t’ia lehtesoni vetes gjerat. Ne planin financiar mund te keni nje permiresim te situates. Te afermit do iu inkurajojne te tregoheni te kujdesshem me shpenzimet.

Bricjapi

Do jeni me humor shume te mire gjate kesaj dite dhe do beni shume leshime ne jeten ne cift. Ai qe keni ne krah do ndihet edhe me mire se kohet e fundit dhe do kaloni momente mjaft te kendshme. Beqaret nuk do takojne dashurine sot. Me mire qendroni vetem sesa te vuani nga premtimet e pa mbajtura. Ne planin financiar do perfitoni nga mundesite e mira qe do iu jepen.

Ujori

Plutoni iu premton momente te mrekullueshme prane partnerit. Kujdes mos provokoni xhelozine e tij sepse situata mund te ndryshoje menjehere. Beqaret do kembengulin shume te krijojne nje familje. Beni kujdes sepse mund te takoheni dike qe nuk do iu pershtatet aq sa duhet. Perspektiva te mira financiare. Dy do jene planetet qe do iu ndihmojne kesaj here te pasuroheni.

Peshqit

Marredhenia juaj me partnerin do jete e ngrohte, plot bashkepunim dhe kenaqesi. Do keni te dy te njejtat mendime per gjithcka. Shfrytezojeni sa te mundni kete dite. Beqaret do i marrin gjerat me vrull por ka rrezik te pengohen dhe te vriten. Kujdes, matuni mire para se te veproni. Ne planin financiar do iu ndihmojne edhe yjet edhe te afermit te stabilizoni buxhetin. Rezultatet do jene te mira.