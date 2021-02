Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, sesi do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi:

Saturni është në opozitë, ju absolutisht duhet të punoni shumë për të arritur qëllimet tuaja. Besoni në veten tuaj më shumë dhe do të merrni rezultatet e dëshiruara. Për këtë arsye, jini të kujdesshëm edhe në dashuri. Në punë, rishikoni disa gjëra.

Demi:

Më në fund do të plotësoni një dëshirë që keni në pritje me partnerin tuaj. Sigurisht që do të jetë diçka e bukur, diçka për të vazhduar në të ardhmen.

Binjakët:

Është koha të rikuperoni formën tuaj fizike dhe psikologjike, duke u shkëputur pak nga rutina juaj dhe zakonet tuaja të këqija. Për pjesën tjetër, rekomandohet që të organizoni gjëra për të bërë mirë si në familje ashtu edhe në punë, përndryshe rrezikoni të stresoheni shumë.

Gaforrja

Edhe nëse është Dita e Shën Valentinit, dita kushtuar dashurisë, dyshime të ndryshme po lundrojnë në zemrën tuaj. Jeni të pavendosur se në cilën histori do të ecni dhe ku mund te keni vazhdimësi. Situata do të sqarohet gjatë fundjavës

Luani:

Gjithmonë synoni të fitoni, duke imponuar arsyet tuaja dhe pa i dëgjuar të tjerët. Këtë herë duhet ta lini kokëfortësinë tuaj mënjanë, mbase vlerësoni sugjerimet e të tjerëve.

Virgjëresha:

Do të karakterizohet nga stres i fortë dhe lodhje, nuk jeni në gjendje të lidheni mirë me të tjerët, shpesh jeni të vështirë dhe të drejtpërdrejtë. Jini më elastik.

Peshorja

Është Dita e Shën Valentinit, por edhe një ditë që ju sheh të hutuar dhe të pavendosur, ndoshta të dashuruar, prandaj bëni kujdes. Ata që janë duke kryer një projekt kanë marrë gjithashtu shumë përgjegjësi, rrjedhimisht kanë lënë në hije dashurinë.

Akrepi:

Kushtojini vëmendje aspektit të punës, keni probleme të ndryshme që nuk ju bëjnë të ndiheni të qetë dhe të relaksuar. Mundohuni të afroheni me një person të fortë që mund t’ju mbështesë. Rikuperimi është planifikuar për në fundjavë.

Shigjetari:

E enjtja do të jetë një ditë pozitive për dashurinë, kështu që nëse jeni të interesuar për dikë, merrni zemër dhe bëni hapa përpara. Në vend të kësaj, mos u tregoni shumë kërkues në historitë e krijuara. Ka qëllime në punë që mund t’i arrini më lehtë.

Bricjapi:

Për shkak të karakteristikës së shenjës nuk jeni të predispozuar për pushime, kështu që edhe Shën Valentini, nuk ju stimulon aspak. Kini kujdes të mos e prishni ditën duke mos festuar me partnerin tuaj, disa zakone respektohen më së miri.

Ujori:

Ditën e Shën Valentinit ju fton të jeni të kujdesshëm, dita në vetvete nuk është e keqe, por jeni jashtëzakonisht i ndjeshëm dhe i bezdisur nga gjithçka në këtë fazë. Ka të ngjarë që ju të shkelni rregullat dhe të planifikoni të bëni diçka të re për disa nga muajt e ardhshëm.

Peshqit

Ju mund të jeni viktimë e një shqetësimi për shkak të Hënës disonante, por dita do të vazhdojë të jetë mjaft aktive. Në sferën e ndjenjave, yjet janë të favorshëm. Dikush mund ta ketë kthyer një dashuri pak a shumë në mënyre vullnetare.