Dashi

Dite e mbushur me çaste te lumtura kjo e sotmja për te dashuruarit. Do ndiheni si mbi re ne krahët e partnerit dhe e ardhmja do jete akoma me e bukur. Beqaret do mund te fillojnë lidhje afatgjata dhe te kënaqshme. Ne planin financiar duhet te tregoheni sa me strikte qe gjendja te mos ketë asnjë lloj problemi. I keni te gjitha mundësitë për ta bere këtë.

Demi

Nëse jeni ne një lidhje duhet te mendoni te bëni surpriza sa me shume ne mënyrë qe te mbani zgjuar zjarrin e pasionit. Beqaret nga ana tjetër nuk duhet te tregohen te turpshëm sepse kane për te humbur mundësi shume te mira. Financat do vazhdojnë te mbeten te mbrojtura. Do jeni te matur me çdo lloj shpenzimi dhe nuk do keni probleme.

Binjaket

Zemra juaj do ndihen me se miri gjate gjithë kësaj dite. Do kaloni çaste te mrekullueshme pranë partnerit dhe nuk do preferoni te qëndroni larg as një minute. Beqaret do jene me fat dhe do fillojnë te ndërtojnë pak nga pak kalanë e dashurisë. Dite e përshtatshme edhe për t’u marre me organizimin e te ardhurave. Gjendja do stabilizohet.

Gaforrja

Mjedisi yjor do jete shume i favorshëm gjate kësaj dite për jetën tuaj sentimentale. Do bashkëpunoni fort me atë qe keni ne krah dhe marrëdhënia ne çift do mbetet e ngrohte. Beqaret nga ana tjetër do jene te pafat ne dashuri dhe nuk do mundin dot te ndryshojnë status. Ne planin financiar do keni probleme serioze nëse tregoheni impulsive.

Luani

Dite shume e tensionuar kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Nuk do merreni vesh për asgjë dhe ne shume momente do debatoni ashpër. Beqaret do jene te pafat ne dashuri edhe pse nuk do ndalen ne asnjë moment se kërkuari princin e kaltër. Financat do mbeten te mira për aq kohe sa ju nuk do ndërmerrni shume rreziqe. Kujdes!

Virgjeresha

Do jeni shume te sinqerte sot me atë qe keni ne krah dhe marrëdhënia ne çift do vazhdoje te mbetet e qëndrueshme. Beqaret do i marrin gjerat me shume qetësi dhe do presin momentin e duhur për t’u hedhur ne “sulm”. Ne planin financiar gjithçka do ece si duhet. Do jeni te kujdesshëm me shpenzimet dhe do i organizoni me se miri ato para qe keni.

Peshorja

Do kaloni një dite shume te vështirë sot juve qe jeni ne një lidhje dhe nuk do merreni aspak vesh me personin qe keni ne krah. Beqaret nga ana tjetër duhet t’i marrin gjerat shtruar dhe jo te kërkojnë me ngulm një lidhje. Ne planin financiar ndikimi i yjeve do jete negativ. Nuk do arrini dot te kryeni asnjë lloj shpenzimi. Tregohuni sa me te kujdesshëm.

Akrepi

Do kaloni një dite shume delikate sot juve qe jeni ne një lidhje. Ose ju ose personi qe keni ne krah do beje veprime te pamenduara te cilat nuk do i pëlqejnë tjetrit. Beqaret do kenë një dite te zakonshme dhe pa asgjë te rëndësishme. Beni durim edhe për pak kohe. Ne planin financiar fati do jete ne anën tuaj dhe gjendja do vije duke u përmirësuar shpejt.

Shigjetari

Nuk do i shprehni aq sa duhet ndjenjat gjate kësaj dite dhe partneri ne disa momente do mendoje se nuk e doni sa duhet. Beqaret do jene te angazhuar me pune dhe as qe do kenë kohe te mendojnë për dashurinë. Ne planin financiar do kryeni transaksione te rëndësishme dhe gjendja do mbetet mjaft e qëndrueshme. Do jeni gjithë kohës te qete.

Bricjapi

Do jeni shume te hapur sot ne jetën tuaj ne çift dhe do pranoni edhe te përballeni me sfida te reja. E rëndësishme është qe do ndiheni mjaft mire. Beqaret do kenë një dite te veçante dhe te mbushur me propozime te njëpasnjëshme. Ne planin financiar situata do jete me e mire, por ende duhet pasur kujdes. Pranojeni ndihmën qe do iu japin disa te afërm.

Ujori

Dite fantastike kjo për te gjithë ata qe janë ne një lidhje. Ne krahët e partnerit do ndiheni si ne një ëndërr nga e cila nuk do dëshironi te zgjoheni. Beqaret do bien koke e këmbë ne dashuri me një person te thjeshte, por me një te ardhme te ndritur. Ne planin financiar duhet te kontrolloni njëherë gjendjen qe me pas te kryeni shpenzimet e nevojshme.

Peshqit

Venusi do jete i pozicionuar mjaft mire sot ne jetën tuaj ne çift dhe do ju beje ta dashuroni partnerin me më shume pasion. Beqaret do kenë përballje te forta me dike sepse edhe ai do pëlqejnë te njëjtin person. “Lufta” do jete e ashpër, por kurrsesi mos u dorëzoni shpejt. Ne planin financiar do ju duhet mund dhe maturi qe gjendja te mos përkeqësohet.