Dashi

Parashikohet në ditë e cila do ju shohë mjaft të tensionuar. Mundohuni që të merrni më shumë kohë që t’iu përkushtoheni disa ndryshimeve ose zgjedhjeve në vendin e punës. Mos lejoni që të ndikoheni nga ankthi i të tjerëve. Në dashuri, duhet të jeni romantik.

Demi

Më në fund do të viheni në provë lidhur me një rrugëtim që keni zgjedhur në të kaluarën. Ky është një moment i rëndësishëm transformimi, i cili do ju bëjë më shumë krenarë për veten tuaj.

Binjakët

Do të jeni në qendër të vëmendjes por nuk do ju vijë keq për këtë gjë, sidomos nëse gjatë ditëve të fundit jeni ndjerë të lënë pas dore. Në dashuri, ka disa vendime të cilat duhen marrë së bashku me partnerin/en.

Gaforrja

Hapet një periudhë tranzicioni mjaft intensive, e cila do ju lejojë që të mbyllni të gjitha raportet me persona të cilët nuk ju bëjnë të ndiheni të kënaqur. Vetëm sepse dikush nuk ndan mendimin tuaj, nuk do të thotë se nuk jeni në gjendje të arrini sukses.

Luani

Për shkak të natyrës suaj jeni perfeksionistë, sidomos në dashuri. Megjithatë nuk përjashtohet mundësia që të përhumbeni plotësisht, pas një personi krejt ndryshe nga ju. Mos lejoni që të humbni emocione të reja, për shkak se keni nevojë për pasion dhe qetësi.

Virgjëresha

Duhet të jeni shumë të kujdesshëm, me menaxhimin e disa kursimeve ekonomike, pasi nuk mund të humbni një mundësi të mirë për të çuar deri në fund një projekt të ri, për shkak të disa të papriturave të vogla. Në dashuri, duhet të jeni më të përkushtuar.

Peshorja

Ky është një moment shumë i mirë, për të shtënë në dorë negociata dhe marrëveshje të cilat i keni lënë pas dore prej kohësh, për shkak të disa të papriturave në vendin e punës. Nga pikëpamja sentimentale, parashikohet një ditë, e cila do ju heqë çdo dyshim lidhur me partnerin/en. Lidhur me investimet duhet të jeni më të përqendruar.

Akrepi

Këshillohet që të jeni më diplomatë lidhur me çështjet familjare, pasi parashikohet të ketë momente tensioni. Në dashuri duhet të jeni më të hapur dhe të gatshëm për të arritur stabilitetin e kërkuar.

Shigjetari

Merrni më shumë kohë për të pushuar dhe për të riorganizuar të gjithë aktivitetet tuaja, lidhur me disa projekte të reja të cilat do të tensionojnë nervat dhe trupin tuaj. Duhet të jeni të gatshëm të përballeni me disa të papritura.

Bricjapi

Merrni më shumë kohë për të menduar për veten dhe për të bërë diçka të jashtëzakonshme, shkruan noa.al. Kreativiteti dhe intuita duhen shfrytëzuar më së miri në avantazhin tuaj për t’u dhënë më shumë vlerë projekteve tuaja.

Ujori

Në këtë moment do të jeni në kërkim të më shumë qetësie, harmonie dhe paqe në raportet tuaja ndërpersonale. Këshillohet vetëm që të jeni më të kujdesshëm në menaxhimin e të ardhurave tuaja.

Peshqit

Do të ndiheni të mbingarkuar nga një ngarkesë pune, të cilën duhet ta mbyllni sa më parë. Megjithatë ky është një moment i mirë për të rimarrë kurajo dhe për të vlerësuar më mirë negociata dhe marrëveshje të reja interesante. Dashuria do të jetë mjaft pasionante.