Dashi

Ndikimi i Marsit ne jetën tuaj ne çift do jete shume i madh gjate gjithë kësaj dite. Ne krahët e partnerit do përjetoni emocione dhe kënaqësi te papërshkrueshme me fjale. Edhe beqaret me ne fund do kenë ndryshime pozitive ne jetën e tyre dhe do fillojnë një histori te bukur dashurie. Ne planin financiar do jeni me shume fat. Do dini mire çfarë hapash te hidhni.

Demi

Dite mjaft pasionante kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do i shihni gjerat me një sy tjetër sot dhe do ketë ndryshime te rrjedhës se jetës. Beqaret do bëjnë mire te mos i besojnë shume pamjes se jashtë te disa personave sepse mund te përballen me zhgënjime te mëdha me pas. Ne planin financiar gjendja do jete e qëndrueshme. Artistet do jene edhe me te privilegjuar.

Binjaket

Do jeni me te qarte për atë qe doni te bëni sot ne jetën tuaj ne çift dhe shume gjera kane për te marre udhën e duhur. Komunikimi dhe bashkëpunimi do jete i ngrohte. Beqaret nuk duhet te hezitojnë t’i shprehin ndjenjat sa me shume qe te mundin sepse vetëm ne këtë mënyrë do e bëjnë për vete personin e duhur. Ne planin financiar duhet kujdes. Ulini menjëherë shpenzimet.

Gaforrja

Jupiteri do sjelle ndryshime mjaft pozitive gjate kësaj dite ne jetën tuaj sentimentale. Do ndiheni për mrekulli pranë partnerit dhe do merrni edhe vendime me rëndësi për te ardhmen. Beqaret do kenë një dite te ndërlikuar dhe plot angazhime prandaj nuk do kenë kohe te mendojnë për dashurinë. Ne planin financiar do ketë tronditje te vogla.

Luani

Dite shume e bukur dhe pa te papritura kjo e sotmja për te dashuruarit. Do merreni vesh për gjithçka me partnerin tuaj dhe e ardhmja do jete e mrekullueshme. Edhe për beqaret perspektivat janë te mira. Mos prisni te filloni menjëherë lidhje serioze. Ne planin financiar duhet te reflektoni me kujdes dhe te mos hidhni hapa te pamenduara.

Virgjeresha

Do përballeni me debate te forta sot juve qe jeni ne një lidhje dhe asgjë nuk ka për te shkuar mire ne planin sentimental. Mos u nxitoni për asgjë. Beqaret do e bëjnë për vete personin te cilin kane muaj qe e vështrojnë dhe mundohen ta joshin. Financat do jene edhe me te mira nga sa ju mendonit. Nuk do keni asgjë për çfarë te qaheni.

Peshorja

Do kaloni momente te mrekullueshme gjate kësaj dite pranë personin qe dashuroni dhe nuk do doni te shkëputeni për asnjë sekonde prej tij. Beqaret do kenë takime te papritura te cilat mund t’ua ndryshojnë përgjithmonë te ardhmen. Financat nuk do jene aspak te mira. Duhet te mendoheni disa here para se te kryer çdo lloj shpenzimi nëse nuk doni te keni probleme.

Akrepi

Dite shume e tensionuar kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do keni ide dhe mendime te ndryshme me partnerin dhe nuk do kuptoheni dot se bashku. Beqaret do kenë disa njohje, por asnjeri nuk do iu duket i përshtatshëm për ta pasur pranë. Financat nuk do jene aspak ne gjendjen qe ju keni pritur. Do ju duhet ende kohe për ta përmirësuar situatën.

Shigjetari

Dite me pozitive do jete kjo e sotmja për te dashurit. Do merreni vesh mjaft mire me partnerin dhe do përjetoni kënaqësi pa fund. Beqaret nuk do jene aspak ne humor për te kërkuar dashurinë, prandaj do mbeten me te njëjtin status si me pare. Financat nuk do jene te këqija, megjithatë duhet te vazhdoni te tregoheni te kujdesshëm me çdo investim.

Bricjapi

Neptuni do ndikoje me shume nga te gjithë ne jetën tuaj sentimentale sot. Ai do ju nxite te ruani një komunikim te ngrohte dhe nga ana tjetër te toleroni. Beqaret do e kenë te vështirë te bëjnë zgjedhje edhe pse mundësitë qe do iu jepen për te filluar ndonjë lidhje do jene shume te mira. Gjendja e financave do lere shume për te dëshiruar. Kujdes!

Ujori

Do jeni shume te shqetësuar sot lidhur me një çështje delikate dhe asgjë nuk ka për te ecur si duhet me partnerin. Mos e lini shume pas dore sepse situata mund te dale edhe jashtë kontrollit tërësisht. Beqaret nuk duhet te tregohen impulsive sepse do gabojnë. Ne planin financiar mos ndërmerrni shume rreziqe edhe sikur gjendja e te ardhurave te jete e qëndrueshme.

Peshqit

Ambienti ne jetën tuaj ne çift nuk do jete shume i ngrohte gjate kësaj dite. Nuk do bini dakord për shume gjera dhe kjo do sjelle mosmarrëveshje te njëpasnjëshme. Beqaret duhet t’i shprehin sa te mundin emocionet sepse ne te kundërt do mbeten ashtu si kane qene. Ekuilibri financiar nuk do ketë asnjë lloj problemi. Do i kryeni pa frike te gjitha investimet.