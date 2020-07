Dashi

Ndikimi i Venusit do jete mjaft i rëndësishëm gjate kësaj dite për jetën tuaj sentimentale. Ai do ju nxite te tregoheni me te hapur me partnerin dhe te bëni me tepër tolerime se me pare. Beqaret do fillojnë shume shpejt një histori dashurie te bukur dhe afatgjate. Financat do jene shume te turbullta dhe nuk do arrini dot te ruani as ekuilibrin.

Demi

Dëgjojeni me kujdes atë qe keni ne krah gjate kësaj dite ne mënyrë qe te mos ribëni gabimet e se shkuarës. Ne mbrëmje ambienti do jete edhe me i ngrohte. Beqaret do jene gjithë kohës te trishtuar sepse nuk do mundin dot ta gjejnë princin e tyre te kaltër. Ne planin financiar do jeni me te vëmendshëm dhe gjendja sa do vije e do përmirësohet.

Binjaket

Dite mjaft e favorshme kjo e sotmja për te gjithë ata qe janë ne një lidhje. Do qëndroni me pranë atij qe dashuroni dhe ne disa momente marrëdhënia me te do jete e zjarrte. Beqaret do e bëjnë për vete personin qe pëlqejnë dhe do fillojnë një etape te re ne jetën e tyre. Ne planin financiar do jeni shume te matur dhe situata do vije duke u stabilizuar.

Gaforrja

Planetët do jene te pozicionuar keq gjate gjithë kësaj dite ne jetën tuaj sentimentale dhe priten shume probleme dhe mosmarrëveshje me personat qe keni ne krah. Për beqaret do jete një dite e paqëndrueshme dhe pa ndonjë te re te rëndësishme. ne planin financiar do bëni gabime te pafalshme dhe nuk do arrini dot te kryeni as shpenzimet e domosdoshme.

Luani

Dite plot ngjyra kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do argëtoheni pa fund me partnerin tuaj dhe do ndiheni shpesh si mbi re. Beqaret do jene gati te bëjnë çfarëdo lloj çmendurie qe te ndryshojnë sa me shpejt statusin. Financat do varen shume nga shuma qe do merrni pas një pune te caktuar. Nga ana tjetër duhet t’i menaxhoni me kujdes ato para.

Virgjeresha

Për çiftet qe kane shume kohe bashke, dita e sotmja do jete e mrekullueshme dhe e mbushur me kënaqësi. Beni atë qe do ju thotë zemra. Beqaret duhet te tregohen sa me te duruar sepse përndryshe situata do ju dale jashtë kontrollit. Ne planin financiar do jeni me shume fat dhe do arrini ta mbani gjendjen sa me te qëndrueshme.

Peshorja

Kjo dite ka rrezik te jete akoma me e trazuar sot. Nuk do merreni vesh për asgjë me personin qe keni ne krah dhe do keni debate te forta. Beqareve nuk do ju plotësohen dot dëshirat dhe gjendja do mbetet shume e paqëndrueshme. Nuk ka ardhur ende koha për ndryshime te statusit. Financat do jene te paqëndrueshme. Mos bëni asnjë lloj çmendurie.

Akrepi

Dite shume e me e qete se disa kohe me pare kjo e sotmja. Do bëni atë qe ndjeni pa menduar se çfarë do ndodhe ne te ardhmen. Beqaret do tërhiqen tej mase nga personat qe i kane njohur vetëm pak jave me pare. Mos u nxitoni te shprehni menjëherë ndjenjat. Financat do varen nga mënyra sesi ju do i menaxhoni. Matuni disa here para se te veproni.

Shigjetari

Ndikimi i yjeve do jete shume negativ sot për jetën tuaj ne çift. Do viheni shpesh përballë dyshimeve dhe do kërkoni gjithë kohës llogari nga partneri. Beqaret do ndihen mire me statusin qe kane dhe nuk do kërkojnë gjera te pamundura. Financat do vazhdojnë te mbeten pozitive edhe pse do kryeni ndonjë shpenzim me tepër sesa zakonisht.

Bricjapi

Dite shume e qëndrueshme dhe aspak problematike kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje, bëni atë qe ndjeni pa menduar se çfarë do ndodhe me pas. Beqaret do kenë surpriza te njëpasnjëshme te cilat do i lënë pa mend. Përfitoni sa te mundni! Financat do jene mjaft delikate edhe për shkak te taksave, borxheve dhe shpenzimeve qe do duhet te kryeni.

Ujori

Mos bëni premtime te cilat nuk do i mbani dot sepse mund ta përkeqësoni me dorën tuaj jetën ne çift. Beqaret do realizojnë plot takime dhe do pëlqejnë persona pa fund. Merrni kohen e duhur për te qartësuar mendimet para se te hidhni hapa. Ne planin financiar ka rrezik te përballeni me probleme te mëdha te cilat vetëm me ndihmën e specialisteve do mund t’i kaloni.

Peshqit

Do jeni shume te frymëzuar gjate gjithë kësaj dite dhe do bëni gjera te pamenduara ne jetën ne çift. Gjerat nuk do ecin ashtu si i kishit menduar. Beqaret nuk duhet t’iu besojnë te gjitha propozimeve qe do iu bëhen sepse disa do kërkojnë thjesht te tallen. Ne planin financiar, fale Saturnit, do e kaloni periudhën delikate dhe do ndiheni shume me mire.