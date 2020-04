Dashi

Asnjë planet nuk do ndikoje sot ne jetën tuaj sentimentale kështu qe gjithçka do shkoje si e kishit ëndërruar. Lëreni pas krahë edhe ato qe keni kaluar. Beqaret do i marrin gjerat me seriozisht dhe ne çdo moment do e kërkojnë princin e tyre te kaltër. Financat do mbeten te qëndrueshme gjate gjithë kohës. Asgjë dhe askush nuk do mund t’i trazoje ato.

Demi

Venusi do ndikoje pozitivisht gjate kësaj dite ne jetën tuaj sentimentale. Me ne fund do pajtoheni me personin qe keni ne krah dhe do e shihni me pozitivizëm te ardhmen. Beqaret do kenë disa takime, por ne asnjë moment nuk do mendojnë te krijojnë menjëherë një lidhje. Ne planin financiar tregohuni gjithë kohës te vëmendshëm sepse përndryshe do keni vështirësi.

Binjaket

Dite e mbushur me çaste te lumtura kjo e sotmja për te dashuruarit. Si kurrë me pare do flisni hapur edhe për disa tema delikate. Beqaret do luajnë me zjarrin dhe ka rrezik te digjen rende. Gjerat e nxituara asnjëherë nuk dalin për mire. Sektori i financave do jete i animuar. Nuk priten aspak probleme dhe vështirësi te mëdha, megjithatë maturia duhet te mbizotërojë.

Gaforrja

Ka rrezik qe gjate kësaj dite te ketë mjaft konflikte ne jetën tuaj sentimentale. Marrëdhënia me partnerin do jete delikate. Beqaret do ndihen gati për te filluar një histori dashurie dhe do i shohin me kujdes te gjitha mundësitë qe do iu jepen. Edhe gjendja e te ardhurave do përmirësohet ndjeshëm kështu qe do jeni me te qete kur te kryeni ndonjë shpenzim.

Luani

Do tregoheni shume te matur gjate kësaj dite dhe nuk do lejoni te krijohet asnjë lloj problemi me personin qe keni ne krah. Beqaret do jene nervoze dhe nuk do mund te fillojnë dot një lidhje serioze. Duhet te presin edhe pak kohe për te ndryshuar status. Ne planin financiar duhet te merrni masa strikte ne mënyrë qe gjendja mos përkeqësohet me tepër.

Virgjeresha

Ata qe janë ne një lidhje nuk do ndihen te qete gjate kësaj dite. Te shumte do jene personat qe do ju thonë histori nga me te ndryshmet ne mënyrë qe t’iu ngrenë dyshimet mbi partnerin. Mos ua bëni qejfin. Për beqaret ka shume mundësi qe një miqësi te përfundojnë ne diçka me shume. Ne lanin financiar duhet te ndërmerrni disa rreziqe qe gjendja me pas te rregullohet.

Peshorja

Do ja njihni te gjitha cilësitë partnerit tuaj gjate kësaj dite dhe gjithçka do shkoje për mrekulli mes jush. Emocionet do jene te njëpasnjëshme. Beqaret do jene te parrezistueshem dhe do marrin propozime nga me mbresëlënëset. Gjendja e te ardhurave do vije dalëngadalë duke u përmirësuar dhe kjo edhe pale ndihmës se disa familjareve.

Akrepi

Do ndiheni mjaft xheloze sot pe rate qe keni ne krah dhe kjo mund te nxisë edhe debatet te njëpasnjëshme. Asgjë nuk ka për te ecur si e kishit ëndërruar. Beqaret nuk do ndihen ende gati për te filluar një lidhje dhe do ju bien me shkelm edhe mundësive te mira qe do iu jepen. Ne planin financiar perspektivat janë goxha te mira. Nëse hiqni para mënjanë keni për t’u pasuruar shpejt,

Shigjetari

Do e ngrini ne piedestal gjate kësaj dite partnerin sepse ne fakt ai i meriton te gjitha. Shume gjera kane për te ndryshuar qe sot e tutje. Beqaret do fillojnë aventura kalimtare te cilat do i bëjnë te ndihen mjaft mire. Gjendja e financave do vije dalëngadalë duke u përmirësuar. Do lodheni pak duke marre masa strikte, por rezultati do ju beje te ndiheni te qete.

Bricjapi

Mos ëndërroni gjera te cilat partneri nuk do mund t’ua plotësojë dot sot sepse do lëndoni veten tuaj. Jo gjithçka do jete ne dorën e tij. Beqaret do jene sensuale dhe gati për te pranuar ftesat qe do ju bëhen. Me shume gjase do fillojnë histori te bukura dashurie. Financat nuk do mbeten ne gjendjen qe ishin pasi ndihma e një te afërmi do iu ndihmoje mjaft.

Ujori

Fatmirësisht kjo dite nuk do jete aspak e tensionuar për jetën tuaj sentimentale. Do merreni vesh për çdo gjë me atë qe keni ne krah dhe gjerat do ecin për mrekulli. Beqaret do i mendojnë gjerat me kujdes dhe nuk do nxitohen te fillojnë menjëherë një lidhje. Ne planin financiar bëjini mire llogarite ne mënyrë qe gjendja te mos përkeqësohet.

Peshqit

Duhet te tregoheni sa me besnike gjate kësaj dite me atë qe keni ne krah, përndryshe situata mund t’iu ndërlikohet me tepër nga sa mund ta keni menduar ndonjëherë. Beqaret do kenë një dite shume te zakonshme dhe nuk do arrijnë te krijojnë dot një lidhje. Ne planin financiar do kryeni transaksione te rëndësishme sepse gjendja do jete goxha e qëndrueshme.