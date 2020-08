Ky është parashikimi, sipas horoskopit të Paolo Fox.

Dashi

Dita e parë e javës do të jetë mjaft e diskutueshme. Venusi është në kundërshtim, Jupiteri dhe Saturni ju hapin “luftë”, veçanërisht në punë. Për momentin asgjë nuk është e qartë, as e përcaktuar. Vazhdoni, sepse në fund të vitit shumë tensione do të zgjidhen!

Demi

Të hënën dhe të martën do të duhet të jeni shumë të kujdesshëm: Hëna e kundërt mund të të bëjë më nervoz se zakonisht. Ju mund të mendoni se diçka nuk është në rregull dhe do të doni të flisni për të. Vetëm përpiquni të matni fjalët tuaja me kujdes, përndryshe mund të lëndoni dikë ose të provokoni ndonjë diskutim.

Binjakët

Sipas horoskopit të Paolo Fox, e hëna do të jetë një ditë interesante, por më e mira do të vijë në mes të javës, kur disa ide të vijnë në kokë. Po përjetoni një periudhë emocionesh të reja: në fund të vitit do të përjetoni gjithashtu një surprizë të këndshme, në frontin e punës. Çiftet e porsa lindura janë të bekuara dhe me fat. Ato do të jenë edhe më shumë në shtator, kur Venusi të kthehet i favorshëm.

Gaforrja

Paul Fox ju inkurajon të flisni qartë në dashuri. Tani për tani jeni shumë të zhytur në një marrëdhënie ose dy marrëdhënie, në të njëjtën kohë. Nëse tensionet ose problemet lindin, do të varet saktësisht nga fakti se nuk ka pasur shumë transparencë, ose se ka shumë tension! Ka lajme mbi mënyrën e punës, edhe nëse mbeteni të pakënaqur nga pikëpamja ekonomike.

Luani

Të hënën dhe të martën mund të ndjeni pak shqetësim. Ndoshta do të ketë një çështje personale ose të punës që është akoma shumë e paqartë, ose mund të lindin tensione të vogla në familje. Dita kërkon shumë kujdes, sepse do dëshironit të mos futeni në situata stresuese.

Virgjëresha

Nesër Mërkuri do të jetë në shenjë dhe në aspektin harmonik me planetët e tjerë. Yjet do të jenë të gatshme t’iu japë projekteve të biznesit tuaj një nxitje të madhe, kështu që duhet të pyesni veten se çfarë mund të bëni më shumë, si mund të avanconi në karrierën tuaj. Edhe në dashuri duhet të ndaloni dhe rishikoni lidhjen tuaj. Shikoni, sepse do të keni mundësi të mira!

Peshorja

Paolo Fox ju këshillon që të hënën dhe të martën ta vlerësoni mirë situatën. Gushti nuk ishte një muaj shumë me fat nga pikëpamja ekonomike dhe mbase ju nxiti të reflektoni për të ardhmen tuaj. Shtrëngoni dhëmbët, sepse konfirmimet e mira do të vijnë në fund të vitit!

Akrepi

Sipas parashikimeve astrologjike të Paolo Fox, të hënën keni tre aleatë, ato të Venusit, Hënës dhe Diellit: mund të shkoni shumë larg! Ju keni disa njohuri shumë të mira këto ditë, prandaj përpiquni të mos i injoroni ato. Projektet që do të filloni tani mund t’ju japin kënaqësi të madhe. Ajo që ka rëndësi tani është të të kuptuarit se cilat punë dhe njerëz duhet të ndiqni.

Shigjetari

E hëna do të jetë plot vullnet dhe vendosmëri. Ndërsa afrohet shtatori do të keni gjithnjë e më shumë fat. Me Venusin dhe Marsin në favor, dëshira për t’u përfshirë në dashuri gjithashtu do të kthehet. Do të fillojë një periudhë plot emocione, që do të rikthejë optimizmin tuaj.

Bricjapi

Në këtë periudhë pune po përjetoni një ndryshim të rëndësishëm. Një projekt ka përfunduar ose ka revolucione në kompaninë, në të cilën punoni. Sidoqoftë, dijeni që yjet do të garantojnë një rezultat përfundimtar pozitiv. Në dashuri, megjithatë, ka të ngjarë që të keni përjetuar një lloj largësie. Nëse ndarja ishte fizike, një afrim pritet të ndodhë shumë shpejt …

Ujori

Siç tregon dhe horoskopi i Paolo Fox, të hënën do të jeni mjaft të trazuar dhe kokëfortë. Ju duhet të jeni shumë të kujdesshëm në dashuri dhe në marrëdhënie me të tjerët! 2020 po ngacmon dëshirën tuaj për të ndryshuar gjithçka: si pasojë tani mund të ndjeheni të padurueshëm, nëse jo edhe zmbrapsje, drejt gjithçkaje dhe gjithkujt. Ju madje mund të ta vini në dyshim partnerin tuaj, veçanërisht nëse kohët e fundit ka pasur paqartësi.

Peshqit

Siç parashikon horoskopi i Paolo Fox, nesër do të jeni plot reflektime të mira. Në ditët në vijim do të duhet të punoni shumë në punë për t’u rikuperuar, por kjo do pak përpjekje! Ka disa planetë në kundërshtim që po shkaktojnë një pengesë: fatmirësisht brenda pak ditësh do të arrijnë rezultatet e para.