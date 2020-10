Dashi

Qielli do të jetë gri për shenjën e Dashit dhe do të ndikojë në çështjet familjare dhe sferën private. Kjo mund të ju bëjë të jeni argumentues dhe t’ju shtyjë të mbroni fort mendimin tuaj. Në punë është më mirë të ju tregojmë preciz dhe të organizuar, për të shmangur gabimet. Nëse ju intereson partneri juaj dhe marrëdhënia, tregoni kujdes dhe mos e shpërdoroni besimin që ai ka te ju.

Demi

Fillimi i këndshëm i ditës do t’ju ndihmojë që gjatë gjithë ditës të jeni pozitivë dhe kjo gjë ndodh vetëm falë Uranit . Nëse punoni vetë do të keni një frymë iniciative dhe biznesi juaj do të jetë vetëm në ngjitje. Do të ketë lajme të mira, por do të duhet të jeni shumë të kujdesshëm dhe të mos ekspozoheni pasi Mërkuri po vozit kundër jush. Çiftet do të kalojnë momente qetësie, ndërsa beqarët do të jenë tepër të kërkuar.

Binjakët

Kjo e premte do të jetë ideale për të rritur vlerësimet tuaja në fushën profesionale dhe financiare. Shkoni përpara, perspektivat janë të mëdha! Nëse punoni për të tjerët, qielli i ditës ofron konsolidim nga pikëpamja profesionale dhe përgjegjësi më të mëdha. Partneri më në fund do t’ju ofrojë mirëkuptim, afeksion dhe ëmbëlsi.

Gaforrja

Një ditë e shkëlqyeshme, pa asnjë hije dyshimi, pavarësisht nga planetët e kundërt në Dash dhe Bricjap. Në pajisjet tuaja të punës do të gjeni qartësinë dhe komunikimin e Mërkurit. Një tranzit i shkëlqyeshëm do t’ju lejojë të merrni rezultate të shkëlqyera si në shkollë ashtu dhe në punë. Momente të mrekullueshme priten në çift. Beqarët po shijojnë situatën e tyre dhe për disa kohë nuk kanë ndërmend ta ndryshojnë.

Luani

Tanio është koha të bëni një vlerësim dhe të planifikoni jetën tuaj. Përqendrohuni në kontaktet dhe njohjet e reja nëse doni të bëni rrugën tuaj në punë dhe të jeni konstruktiv. Mbyllni shpatet e pasme dhe shikoni në të ardhmen! Karriera juaj rifillon, veçanërisht nëse punoni në sektorin e kujdesit të shëndetit. Një person nga e kaluara do të zemërohet me ju prandaj tregoni kujdes!

Virgjëresha

Ditë vërtet e këndshme kjo e premte për ju. Disa kontakte të reja do të krijoni dhe lajme të mira në punë do të merrni gjatë orëve të drekës. Sot një njohje e re do t’ ju sjellë fat dhe do t’ju ndihmojë të shikoni botën me një sy tjetër. Lajm i mirë për beqarët, një goditje e papritur e Hënës do t’ju bëjë të gjeni paqe dhe ngushëllim në krahët e një dashurie të re.

Peshorja

Qiell i pangopur nuk do t’ju japë asgjë emocionuese. Do të duhen shekuj që të ndihesh po aq i lumtur sa ishe … Falë Hënës në shtëpinë e dytë, e cila simbolizon dashurinë por edhe financat do t’ju bëjë të keni një situatë pak më ndryshe nga ditët e tjera. Investoni në një bankë dhe nuk do të pendoheni.

Akrepi

Ju po përballeni me një seri ngjarjesh. Nëse dini të lëvizni me aftësi, do të jeni në gjendje të shënoni një numër suksesesh të papërsëritshme.Pasuria është e paparashikueshme, sot ekziston, nesër nuk e dini, prandaj tregoni kujdes me financat tuaja. Në punë, një qëllim që e ndiqni prej kohësh nuk është larg. Në dashuri, gjithçka shkon ashtu si ju dëshironi të shkojë.

Shigjetari

Dashuria ju katapulton në një atmosferë përrallore. Ju jeni në gjendje të mirë dhe të gatshëm për partner tuaj. Gjatë mbrëmjes do të silleni butë dhe romantik me të. Kujdesuni në këtë ditë, pasi pritet pak lodhje dhe probleme me stomakun.

Bricjapi

Një Hënë e keqe do të kënaqet duke shkaktuar disa defekte komunikimi me njerëzit përreth jush. Ajo gjithashtu do të krijojë dhe një gjendje të keqe humori. Mos u ndikoni shumë, megjithatë, mësoni të praktikoni një shkëputje nga të gjitha gjërat që ju bezdisin. Disa re gri do të qarkullojnë rreth qiellit tuaj, mos u shqetësoni pasi mirëkuptimi me partnerin do të bëjë që ato të largohen.

Ujori

Vazhdoni, lëshoni të gjitha aftësitë tuaja organizative, planifikoni punën tuaj pasi vetëm ju dini ta bëni atë ashtu si duhet. Në fund kur të shikoni rezultatet do të jeni krenarë për veten tuaj. Falë një sensi të shquar praktik, ju do të jeni në gjendje t’i jepni një zgjidhje përfundimtare shumë pyetjeve. Qielli i sotëm fantastik do t’ju ​​japë të pamundurën edhe në dashuri.

Peshqit

Nuk ka dyshim, një ditë madhështore ju pret. Gjithçka shkon normalisht dhe angazhimet tuaja do të përballen me energjinë e nevojshme që ju karakterizon. Të gjitha problemeet do të zgjidhen pothuajse vetvetiu. Punët e shtëpisë, puna, investimet rrotullohen me erë në vela, të qetësuara nga lajmet e mira. Një dhuratë e vogël e zgjedhur me zemër mund t’i tregojë të dashurit tuaj atë që ju nuk jeni gjithmonë në gjendje ta shprehni me fjalë.