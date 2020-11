Dashi

Do të ndiheni të frymëzuar dhe kjo gjë do ju lejojë që të rifitoni ritmin në vendin e punës, ku parashikohet të ketë propozime dhe bashkëpunime të reja interesante. Në dashuri nuk keni nevojë për të tërhequr vëmendje, pasi kjo është periudha më e favorshme për ndjenjat.

Demi

Kjo është një periudhë e cila do ju vendosë në provë lidhur me sfida sentimentale të rëndësishme. Nëse keni nisur një lidhje prej pak kohësh, ky është një moment shumë i rëndësishëm për të forcuar raportin tuaj. Këshillohet që të bëni kujdes me shpenzimet, pasi kjo e ditë do ju gjejë dorëshpuar.

Binjakët

Parashikohet që gjatë kësaj të hëne të keni një mbrëmje romantike, e cila do ju dhurojë emocione të forta. Do të keni mundësi të bëni për vete një person që e keni përzemër, thjeshtë duke u hapur më shumë. Mbrëmja sjell një surprizë të këndshme.

Gaforrja

Do të keni mundësi që në vendin e punës të shfaqni një autoritet të madh, dhe gjithçka në sajë të një roli të ri që keni marrë së fundmi. Megjithatë duhet të veproni me sa më shumë diplomaci, në mënyrë që të garantoni një atmosferë të qetë në vendin e punës. Bëni kujdes me shëndetin, pasi mund të ndiheni të këputur.

Luani

Shfrytëzoni më mirë aftësitë tuaja komunikuese për të arritur marrëveshje të reja të frytshme, të cilat do ju lejojnë që të përmirësoni rezultatet në vendin e punës. Lini mënjanë tensionet dhe “luftën” në familje, pasi çdo keqkuptim mund të zgjidhet fare mirë nëpërmjet ballafaqimit.

Virgjëresha

Në përgjithësi, gjendja juaj shëndetësore do të jetë e mirë, por bëni mirë të mos udhëtoni. Mos e zhgënjeni partneren/partnerin, pasi mund të pendoheni më pas. Ka gjasa t’ju kontaktojë dikush nga e kaluara, me të cilin do të kujtoni kohët e bukura.

Peshorja

Në jetën tuaj personale do të ndodhë një zhvillim shumë i rëndësishëm, i cili do të gëzojë të gjithë familjen tuaj. Do të ishte mirë të zgjidhnit një problem me të cilin keni kohë që e nënvlerësoni, pasi mund t’ju shkaktojë probleme më të mëdha. Mendohuni mirë para se të vendosni për një projekt.

Akrepi

Ndonëse Saturni është “aleati” juaj dhe mund të ketë ndikim pozitiv, nëse nuk gjeni një mënyrë për të rritur të ardhurat tuaja, do ta keni vërtet të vështirë në planin ekonomik. Diçka fillon të lëvizë në dashuri.

Shigjetari

Do të jeni më optimistë se zakonisht duke gjetur dhe zgjidhje për disa probleme. Në ambientin e punës duhet të evitoni të bëni sipas kokës tuaj. Në aspektin afektiv mos prisni por merrni dhe ju iniciativën i pari.

Bricjapi

Do të kërkoni ndershmëri dhe qartësi nga ana e atyre që ju rrethojnë duke larguar prej vetes personat negativë. Në ambientin e punës do të nxirrni përfitime nga një situatë që e mendonit të përfunduar. Vlerësoni më mirë kohën e kaluar me familjen apo partnerin.

Ujori

Duhet të shfaqeni më të vendosur në gjykimet që do të keni, pasi jeni duke kaluar një periudhë shumë të rëndësishme për jetën tuaj. Megjithatë kjo e hënë do të sjellë investime të rëndësishme. Në çështjet e dashurisë nuk duhet të jeni të nxituar.

Peshqit

Për të rikthyer harmoninë dhe stabilitetin në dashuri, keni nevojë për të mbyllur të gjitha çështjet e lëna pezull nga e kaluara. Duhet të tregoheni më të kuptueshëm dhe të dëgjoni më shumë partnerin/en. Role të reja do ju lejojnë që të çoni përpara propozime të rëndësishme në vendin e punës.