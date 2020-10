Dashi

Janë shumë probleme sot të cilat do t’ju pengojnë të arrini qëllimet tuaja. Yjet do parakalojnë shenjën tuaj dhe do t’ju sjellin shumë shqetësime shëndetësore dhe në fushën sentimentale. Partneri do të mërzitet me ju për shkak të disa xhelozive të tepërta.

Demi

Sot mund të jetë një nga ato ditët “jo” që askush nuk dëshiron t’i kujtojë, prandaj mos çuditnin nëse gjërat nuk ecin si dëshironi. Melankolia dhe humbja e besimit në vetvete do të jenë shoqërueset kryesore për gjatë gjithë ditës. Gjithësesi, mos u mërzitni pasi në çdo fund tuneli ka një dritë.

Binjakët

Me gjithë “kapriçot” e papritura të shenjave të tjera do të jeni ju ai që do të vendosni ekuilibrin. Hëna do të sponsorizojë në jetën tuaj sentimentale dukë e bërë atë më aktive dhe romantike. Një datë e zjartë ju pret në krahët e partnerit tuaj. Tregoni kujdes me gjendjen ekonomike dhe mos shpenzoni vend e pa vend.

Gaforrja

Deri tani e keni pasur të vështirë dhe iu është dashur të mundoheni shumë për të arritur objektivat dhe qëllimet që i keni vendosur vetes. Mirëpo, dita e sotme do t’ju lehtësojë punën dhe do të arrini të gjitha gjërat me një kërcitje të gishtave. Miqtë tuaj do të jenë aty për ju sa herë të keni nevojë. Kujdesuni për ta dhe mbajini afër.

Luani

Klima yjore bëhet gjithnjë e më e ngrohtë, e kjo do të bëjë që më në fund të shkrijnë akujt në raportet me një njeri shumë të rëndësishëm për ju. Tregoni më shumë kujdes për shëndetin tuaj. Mundohuni të shmangni ushqimet e dëmshme. Familja juaj do t’ju bëjë një vizitë nga e cila do të suprizoheni shumë.

Virgjëresha

Ditën e sotme do të reflektoni mbi shumë gjëra të cilat kanë ndodhur gjatë gjithë kësaj kohe. Një përtesë do t’ju sjellë më pak dëshirë për të punuar. Sot do të jeni të turbullt dhe në ide dhe nuk do të jepni maksimumin tuaj.

Peshorja

Me gjithë pozicionet e papërshtatshëme të Mërkurit dhe Hënës ju nuk do të keni asnjë pengesë. Dikush do të interesohet për ju dhe kjo gjë do të ndikojë pozitivisht te ju. Disa çështje të pa mbyllura me shkollën kërkojnë një vëmendje maksimale nga ana juaj sot, prandaj mos e lini më pas dore.

Akrepi

Është një periudhë disi e veçantë për ju që i përkisni kësaj shenje. Yjët do t’ju bëjnë të jeni të paqëndrueshëm dhe të turbullt në atë çfarë dëshironi. Në përgjithësi dita për ju është pozitive dhë shijojeni sa të mundeni.

Shigjetari

Hyrja e Hënës në shenjë sikur ju shkund në aspektin sentimental. Ekonomia juaj do të pësojë rënie dhe kjo gjë do të ndikojë dhe në humorin tuaj. Mos u demoralizoni por punoni fort për të arritur në majat që ju dëshironi.

Bricjapi

Raporte të turbullta me partnerin parashikohen për të gjithë ata që i përkasin shenjës së Bricjapit. Një ndjenjë negative rrotullohet rreth jush, përpiquni të shmangni takimet me persona që nuk i njihni mjaftueshëm dhe mos frenkuentoni të paktën gjatë kësaj jave lokalet në orët e vona të natës.

Ujori

Të lindurit e kësaj shenje sot mund të jenë vërtet të privilegjuar. Planetet e tjera do të jenë mjaft dashamirës me ju duke ju siguruar një sukses në biznes, ekonomi dhe jetën sentimentale. Partneri kërkon më shumë vëmendje dhe ju do t’ja plotësoni.

Peshqit

Më në fund fati po buzëqesh për ju. Dëshira për të triumfuar do t’ju bëjë më ambicioz dhe të gatshëm për të bërë gjithçka pa marrë parasysh pasojat.

Mundohuni të jeni konstruktivë në një debat e mos u tregoni egoistë.