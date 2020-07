Dashi

Do jetë një ditë e paqëndrueshme. Qielli nuk është i qartë, por yjet duan t’ju japin disa këshilla për ta kaluar mirë ditën. Lini mënjanë analizat dhe merrni instinktivisht situatat që ndodhin, pa pyetur veten pse.

Demi

Yjet favorizojnë sektorin profesional dhe karrierën, pavarësisht nëse punoni për të tjerët apo për veten tuaj. Investimet e reja mund të jenë të dobishme për të zgjeruar biznesin, horizontet tuaja të reja profesionale ose për të blerë një mjet të ri transporti.

Binjakët

Është e mundur që të ndjeni një dëshirë të fortë për të ëndërruar, për të shpëtuar, për të shkuar larg dhe për të humbur veten në vende fantastike. Realizoni dëshirat tuaja, pa frikë dhe pa ankthe. Ata që me të vërtetë ju duan, ju ndjekin dhe sigurisht nuk kanë ndërmend t’ju braktisin.

Gaforrja

Do jetë një dita nervoze dhe e hutuar për ju sot. Yjet do nxjerrin në pah ndjeshmërinë dhe kokëfortësinë tuaj. Përshtatshmëria dhe qëndrueshmëria do ju favoriznin marrëdhënie të mira si në sektorin privat dhe në atë publik. Mos e ekspozoni veten në teste dhe provime të ndryshme nëse nuk e keni përgatitur veten siç duhet.

Luani

Kërkoni disa kontakte që ju interesojnë sepse këto ditë do shihni që talenti juaj do përmbushë çdo ambicje. Asgjë nuk e pengon suksesin tuaj profesional. Shfaqni cilësitë tuaja dhe përfitoni nga lëvizjet astrale të cilat do ju bëjnë realitet çdo ëndërr që keni.

Virgjëresha

Shumë aktivitete tuaja do të varen nga të tjerët sot. Ju duhet ta merrni parasysh këtë situatë dhe të veproni duke përdorur arsyen, duke shmangur ndonjë të papritur të pakëndshme. Përkushtojuni më shumë palestres dhe një produkti të ri për fytyrën tuaj siç është make-up.

Peshorja

Do jeni gjithë kohës në lëvizje për të arritur suksese prestigjoze. Sjellja juaj e rregullt do ju ndihmojë të arrini rezultate të mira. Mos harrni se fati i mirë nuk do ju ndjekë gjithmonë, prandaj duhet të jeni më të organizuar dhe sa më pak të ndjeshëm. Merruni me fjalime apo teste vetëm nëse jeni të bindur se jeni përgatitur.

Akrepi

Punët e shtëpisë do favorizohen nga yjet, siç janë rinovimi dhe zbukurimi. Mund të bëni shpenzime të mëdha ekonomike, por dije se paratë vijnë dhe ikin. Akrepi arrin të ruajë ritmet e jetës pa u lodhur shumë, të cilat përgëzohen nga të gjithë.

Shigjetari

Sot nuk keni nevojë të tregoni një qëndrueshmëri filozofike dhe të prisni një moment të caktuar për të vepruar. Sot është një ditë në të cilën është mirë të kënaqeni dhe të jeni vetëvetja. Ky realitet do ju krijojë hapësira të mëdha për manovrime.

Bricjapi

Mos u mërzitni nga ekzagjerimet, teprimet ose mos u përfshini në thashethemet të dëmshme. Sot është një ditë mjaft nervoze dhe konfuze, dhe ju mund ta keni të vështirë ta kaloni atë në mënyrë të qetë. Kontrolloni veten në çdo rrethanë dhe mos bëni gabime.

Ujori

Sot do ndiheni shumë në formë, do keni një mirësi dhe pozitivitet në shpirt dhe do jeni të përkushtuar edhe në sport. Sot mund të tundoheni nga një Binjakë krijues, nga një Shigjetar aventuresk ose nga Peshk i ndjeshëm.

Peshqit

Sot jepini përparësi objektivave tuaj kryesor dhe mos u merrni më gjëra të pavlera. Mbani ritmin tuaj. Në këtë mënyrë do të keni sigurinë të mos bëni gabime apo të merrni ndonjë surprizë të pakëndshme.