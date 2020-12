Dashi

Sot duhet t’u bëni një vështrim të mprehtë të gjitha, sidomos atyre që kanë lidhje me financat. Një kujdes të veçantë duhet të keni edhe sa i përket çështjeve familjare. Toni i lartë i zërit që mund të përdorni gjatë diskutimeve të sotme mund tju shkaktojë probleme të mëdha.

Demi

Si fillim jave ju do të keni shuumë energji dhe imagjinata nuk do t’ju mungojë për asnjë moment. Një mundësi e artë mund t’iu vijë në vendin e punës bëni mirë ta shikoni me vëmendje. Do të shfaqni humor të mirë edhe me kolegët e punës dhe çdo gjë do të shkojë vaj. Shikoni email-et pasi një email i rëndësishëm pritet që të vijë në adresën tuaj.

Binjakët

Ngjarjet kanë rrjedhur në atë mënyrë saqë ju keni humbur disi vetëbesimin. Do të jetë e vështirë të mbyllni detyrat tuaja në mënyrën e duhur. Mund të vendoseni në kontakt me dikë, komentet negative të së cilëve do iu bëjnë të ndiheni të dëshpëruar. Kujtoni që kjo është fazë e përkohshme dhe së shpejti do të keni sërish vetëbesim.

Gaforrja

Çfarëdolloj gjëje që do të nisni sot do të ketë sukes, pavarësisht pengesave që do ju dalin gjatë rrugës. Do të jeni në gjendje të merrni atë që ju dëshironi dhe ju duket e drejtë për jetën tuaj. Sot duhet të tregoni barazi dhe më pas të gjithë do iu dashurojnë.

Luani

Sot do të jeni vullnetarë për të mbajtur një ambient harmonik si në shtëpi ashtu edhe në punë. Mos i tregoni askujt asnjë informacion privat pasi do e shpërdorojnë besimin që ju i jepni. Partneri sot do të jetë mbështetja juaj kryesore dhe do të jetë ai që do t’ju udhëzojë kur mos dini se çfarë të bëni.

Virgjëresha

Me Neptunin në shenjë priten gjëra të mira në fushën e dashurisë. Përgatituni të përfitoni. Do të keni në maksimum aftësinë tërheqëse dhe aftësinë për të joshur. Jeni duke shkuar drejt një të ardhmeje të shndritshme në dashuri.

Peshorja

Pozicioni i Hënës do të bëjë që situatasot të acarohet. Luftojini mendimet e këqija me një shëtitje në park, apo duke dëgjuar muzikën tuaj të preferuar. Beqarët këtë të hënë sipas yjeve mund të kenë njohje të reja të këndshme. Do të përjetoni emocione të bukura.

Akrepi

Sot mund të keni mosmarrëveshje me një familjar që ndërhyn në punët tuaja. Nuk keni fare dëshirë t’i thoni sesi doni të silleni. Do të keni pika të përbashkëta me dikë që ka ditur t’ju tërheqë vëmendjen, por nuk do të jetë e lehtë të pajtoheni.

Shigjetari

Niveli i stresit sot do të rritet në momentin kur dikush nuk luajë sipas rregullave të tua. Në fakt, të tjerët mund të shkojnë aq larg sa të thonë se përpjekjet e tua janë të kota. Në përgjithësi, skema nuk është e gjitha në favorin tënd pasi ka shumë forca të fshehta që influencojnë planin. Mos rrit pritshmëritë sot për të patur rezultate të mira.

Bricjapi

Një çështje personale kërkon që të fokusohesh larg karrierës sot. Sidoqoftë, meri gjërat shtruar. Në fakt nuk do të jesh në gjendje të gjesh një zgjidhje të shpejtë për të rregulluar dilemat e momentit. Gjithsesi, zemra do të bëjë zgjidhjen e duhur si në punë ashtu edhe në shtëpi. Bëj çfarë të mundesh për të dhënë zgjidhje.

Ujori

Nëse jeni ne një lidhje, ka rrezik qe sot te keni probleme gjatë komunikimit me partnerin. Kjo do sjelle here pas here debate dhe mosmarrëveshje. Beqaret do të jenë në humor të mirë dhe mjaft të gatshëm për të dalë në takime. Gjendja financiare është në ditët e saja më të këqija, prandaj tregoni kujdes në ato çfarë blini.

Peshqit

Ju pret një e hënë pozitive, gjatë së cilës do të jeni të fortë dhe energjik. Këshillohet që të shmangni polemikat. Përfitoni nga ndikimi i favorshëm i yjeve, pasi takimet mund të rezultojnë vërtetë të rëndësishme, sidomos në sferën personale.