Dashi

Partneri juaj ka ditë që po përpiqet të bëjë më të mirën, por ju as nuk po e shihni. Beqarët duhet të gjejnë një mënyrë për ti treguar dikujt që vërtet i interesoni. Duhet të konsumoni më shumë ujë. Në punë nuk do të bëni më të mirë, mundohu më shumë.

Demi

Jeni duke lënë mënjanë karrierën për tu fokusuar më shumë tek partneri. Beqarët janë duke marrë vëmendjen e mjaftueshme. Shëndeti është shumë mirë. Në punë keni një ritëm të shpejt dhe po zgjidhni të gjitha gjërat që keni për të bërë.

Binjakët

Sot ndiheni më i dashuruar se kurrë. Beqarët mund të krijojnë një marrëdhënie i cili është një shenjë zjarri, Dashi, Luani ose Shigjetarin. Arti do përmirësoje mirëqenien tuaj. Në punë keni 3 cilësi thelbësore ashpërsinë, humanizmin dhe taktin.

Gaforre

Situata nuk duhet të bëhet e paqartë midis partnerit tuaj dhe vetvetes. Mos lejoni që inati të udhëheqë në marrëdhënien tuaj. Beqarët dëshirojnë të gjejnë dikë por nuk është se e kanë shumë të nevojshëm. Ju duhet të relaksoheni. Mos pengoni motivimin në punë dhe mos u trembni.

Luani

Ju jeni forca lëvizëse në marrëdhënien tuaj sot. Beqarët po bien kokë e këmbë për një person me karakter të fortë në vendin e punës ku ata ndodhen. Pse nuk ulesh dhe pushon, për një ndryshim? Intuita juaj ju ndihmon të qëndroni larg nga njerëzit që përpiqen të ngadalësojnë projektet tuaja.

Virgjëresha

Tensioni vazhdon dhe qëndron prezent në marrëdhënien tuaj. Beqarët janë duke shijuar të ndenjurit në rrethin e shoqërisë, po më në fund po ndiheni të gatshëm për diçka më shumë. Përparimi juaj në karrierë do të bëjë që disa t’iu shohin me një sy tjetër.

Peshorja

Partneri juaj nuk do të jetë pran jush ditën e sotme. Beqarët duhet të dinë se personi që është pas teje nuk është ideali. Sot do të ndiheni më të çlodhur. Në punë jeni një punonjës i përsosur.

Akrepi

Partneri juaj nuk do të bashkohet me idetë dhe zgjedhjet tuaja. Beqarët nuk do të kursejnë aspak buzëqeshjen verbuese. Do të keni një ditë me plot energji. Në punë do ju duhet më shumë përkushtim.

Shigjetari

Si ju dhe partneri juaj do të keni çështje familjare për të zgjidhur, mundohu të shmangni keqkuptimet. Beqarët duhet të dinë se nëse dikush ju sillet mirë nuk është se ai ju do. Mendoni më shumë për veten. Në punë do të jeni më shumë i zënë dukë menduar për familjen se sa më punën.

Bricjapi

Ju do i tregoni partnerit se do të jeni për të afër në çdo moment. Beqarët nuk kanë qenë shumë më fat në fushën e dashurisë por ju nuk do të lejoni që dështimi t’iu pengojë. Mundohuni të flini më shumë gjumë për shëndetin tuaj. Këto ditë ka një mungesë të theksuar motivimi në punë.

Ujori

Do të ndërtoni një urë shumë të fort midis jush dhe partnerit tuaj. Beqarët do të kuptojnë se si personi që po njohin ka dashur t’iu manipulojë. Shëndeti është shumë mirë. Ju mund të shkëmbeni disa përvoja profesionale midis kolegëve.

Peshqit

Planifikimi i një takimi romantik me partnerin tuaj do të jetë joshës por jo aq sa duhet. Beqarët po mundohet të fshehin ndjenjat e tyre, por nuk funksionon çdo herë. Shëndeti është në rregull. Në punë do të jetë një ditë sfiduese.