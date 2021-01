Dashi

Kjo e mërkurë do të jetë e mbushur plot të papritura. Ju do të jeni shumë të pasigurt mbi vendimet që duhet të merrni dhe mendja juaj nuk po funksionon siç duhet për të gjykuar në mënyrë objektive situatat dhe njerëzit përreth jush. Nga ana tjetër, situata me partnerin tuaj do të kthehet në normalitet dhe beqarët do të kenë disa takime mjaft interesante.

Demi

Mundësitë që do tju ofrohen do të jenë të shumta ju thjesht duhet të dini si të përfitoni prej tyre dhe ti vlerësoni ashtu si duhet. Shumë çështje që ishin të lëna pezull tani do të vihen në lëvizje dhe do të përjetoni momente kënaqësie me zhvillimet e ardhshme. Disa projekte të mirë menduara do të fillojnë të vendosen në zbatim. Sa i përket çështjeve financiare tregoni kujdes ku shpenzoni.

Binjakët

Këtë të mërkurë çështjet me të cilat keni patur probleme do të jenë në rregull. Ju do të keni forcën e duhur për të korigjuar shumë të këqija që ju shqetësojnë. Ju duhet të tregoni një frymë diversiteti në mënyrë që të lëvizni siç duhet. Beqarët janë duke eksperimentuar diçka të re, mos u tërhiqni dhe vazhdoni të bëni atë qe zemra ju thotë.

Gaforrja

Stresi që keni ndjerë kohët e fundit ju ka larguar shumë nga njerëzit tuaj të dashur. Kjo e mërkurë është një ditë e mirë për t’u qetësuar dhe për t’i parë gjërat realisht. Disa çështje të lëna pezull kërkojnë një zgjidhje prandaj mendohuni dhe veproni.

Luani

Të dashur Luanë mos lejoni që situatat që kanë ndodhur në të kaluarën t’ju futin në mendime. Ju mund t’i diskutoni me njerëzit tuaj dhe t’i nxirrni anën më të mirë. Në nivelin profesional ju keni shumëpotencial dhe ju duhet të shfrytëzoni sa më shumë mundësitë që eprorët tuaj ju japin. Do t’ju paraqiten mundësi shumë të mira për të përfituar.

Virgjëresha

Këtë të mërkurë është më mirë që të lini mënjanë ndjeshmërinë tuaj dhe të mos i kushtoni vëmendje të madhe komenteve negative që ju bëjnë pas shpine. Janë të shumtë ata njerëz që ju vlerësojnë dhe admirojnë, prandaj filloni të selektoni miqtë tuaj. Përqendrohuni në pozitivet dhe merrni situatën në duart tuaja.

Peshorja

Kjo e mërkurë është një ditë e mirë për ju. Dielli për ju do të dalë që në mëngjes pasi partneri juaj ka përgatitur një suprizë mjaft të bukur. Në përgjithësi gjatë ditës së sotme do të keni mundësi të përfitoni nga shumë mundësi dhe të lëvizni pa probleme në çdo vështirësi që mund të shfaqet.

Akrepi

Kjo ditë është e shkëlqyer pasi favorizohet nga planetet. Të shumta do të jenë mundësitë që do t’ju ofrohen. Mos lejoni që asnjë mundësi t’ju kalojë pa përfituar. E vetmja që me të cilën duhet të tregoni kujdes është xhepi juaj, mos shpenzoni shumë dhe është mirë të mendoheni dy herë për gjërat që do të blini.

Shigjetari

Këtë të mërkurë për ju të dashur Shigjetararë mund të ndodhë gjithçka. Sot priten probleme në profesion, prandaj jini të kujdesshëm. Gjithashtu edhe në marrëdhënien me partnerin tuaj do të keni disa konflikte të vogla të cilat nëse nuk tregoheni të kujdesshme mund të përfundojnë keq.

Bricjapi

Sot disa nga planet tuaja mund të mos shkojnë ashtu siç dëshironi, por mos u dorëzoni. Gjithmonë mund të bësh më mirë. Në tensionet dhe situatat me të cilat do të përballeni këtë të mërkurë këshillohet të mbani një qëndrim neutral.

Ujori

Gjendja dhe dëshirat tuaja emocionale bëhen përparësi kryesore në hierarkinë e detyrimeve këtë të mërkure. Interesi juaj mund të jetë më i përqendruar në bërjen e planeve ose vendosjen e bazës për disa nga qëllimet tuaja më të vjetra. Për disa nga Ujorët një ditë tepër e ngarkuar do të jetë kjo e mërkurë ku nuk do të mungojnë as konfliktet me miqtë.

Peshqit

Për ju Peshq yjet kanë parashikuar një situatë të qetë dhe të gjitha problemet tuaja do të gjejnë një zgjidhje. Ajo që duhet të bëni sot është të çlodheni dhe të mendoni për veten. Pse jo një trajtim do të ishte zgjidhja perfekte.