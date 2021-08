Dashi

Ditë mjaft e tensionuar, për shkak të sikleteve që jeni duke përjetuar dhe përballur. Për ju paraqiten disa diskutime me partnerin ose me miqtë, por mungesa e vëmendjes do ju hutojë dhe nuk do gjeni dot një zgjidhje. Nëse nuk jeni të gatshëm të përballoni kritikat, bëni mirë të shmangni takimet gjatë kësaj dite.

Demi

Kjo ditë për Demin paraqitet mjaft e bukur në shoqërinë e familjes ose shoqërisë suaj të preferuar. Do të kaloni një ditë pushimi me humor dhe plot lumturi. Hëna, Jupiteri dhe Marsi pozitiv ju nxisin që të ecni në rrugën e duhur. Binjakët Në qiellin tuaj astral paraqitet një ditë e qetë. Kjo ditë, do t’ju falë disa çaste gëzimi duke ju bërë që edhe java tjetër të nisi më e qetë. Keni nevojë për këtë që dhe puna të vijojë rregullisht dhe zgjidhja e problemeve të jetë në dorën tuaj.

Gaforrja

Horoskopi ditor sinjalizon kalimin e një Hëne armiqësore që ka të ngjarë të shkatërrojnë optimizmin tuaj. Mos u dekurajoni në vështirësinë e parë. Dita është bërë për t’ja kushtuar dashurisë dhe gjërave të mira që do ju përfshijnë. Sot më në fund për ju mbyllet periudha e keqe që keni kaluar.

Luani

Ditë vendimtare kjo e sotmja për Luanët për të hedhur dritë mbi planet tuaja të menduara gjatë kësaj periudhe. Dita e sotme do t’ju ofrojë mundësinë e të kuptuarit të gabimeve në të kaluarën dhe të bëni sa më mirë punët aktuale. Në dashuri ka disa mosmarrëveshje të cilat mund t’i kapërceni me dialog.

Virgjëresha

Horoskopi paraqet një ditë pozitive. Bëhuni bashkë me partnerin tuaj dhe në shoqërinë e njeri-tjetrit kaloni disa momente së bashku. Një hënë romantike ju bën të harroni të gjitha keqkuptimet e së kaluarës. Një lajm i mirë pritet për ju.

Peshorja

Këtë ditë ju mund të zgjidhni në mes opsioneve të ndryshme për shpenzimet që do të bëni. Me sa duket ju ka ardhur dita e mirë e financave, shpenzoni për ato që keni kohë që mendoni se ju nevojiten. Këshillohet që sot të mos qëndroni në shtëpi, bashkohuni me shoqërinë dhe kaloni një ditë të mrekullueshme dhe shlodhëse. Në dashuri nuk ka asgjë të re në horizont

Akrepi

Jeni shenja me fat sot, falë mbështetjes së përbashkët të Hënës, Marsit dhe Jupiterit! Një ditë e bukur ju pret plot me momente të këndshme për t’i ndarë me personin që doni. Kënaqni dëshirat tuaja. Dashuria sot paraqitet në radhë të parë, do keni në duar gjithçka që keni dëshiruar prej kohësh.

Shigjetari

Horoskopi juaj çdo ditë siguron një humor gri, kjo për shkak të Hënës në kundërshtim me ju. Por pavarësisht nga këto vështirësi, dita e djelë do të kalojë e qetë falë optimizmit tuaj dhe do e kthejë qetësinë në favori tuaj.

Bricjapi

Sot çdo gjë ju duket shqetësuese. Ankthi dhe pakënaqësia rri brenda falë kundërshtimit të Hënës dhe Uranit në shenjën tuaj. Megjithatë përqendrohuni në aspektet pozitive, meditoni mbi atë çfarë duhet të bëni për të ndryshuar gjendjen tuaj. Pas një pengese, çdo gjë do të jetë më e lehtë.

Ujori

Edhe sot ju do të jeni të mbërthyer në punë, ose në një angazhim të papritur që do ju duhet të ndryshoni planet tuaja për pushim dhe relaksim. Ndjenja juaj e detyrës ja u bën të pamundur që këtë ditë ta kaloni me familje. Diskutime me partnerin duken në horizont.

Peshqit

Sot Hëna ju mbron nga Jupiteri armiqësor që kohët e fundit po shkakton disa probleme te ju. Ndiheni të kënaqur dhe të etur për romancë dhe kjo ditë mund të jetë ideale për një dialog konstruktiv me partnerin. Në dashuri po rizgjohet erosi. Mesa duket problemet i keni hedhur pas krahëve