Dashi

Ju e keni të vështirë për të kuptuar partnerin tuaj prandaj kujdes të mos thoni diçka që nuk duhet. Beqarët kanë një jetë mjaft kaotike dhe nuk kanë ide të qarta. Në punë do të jeni të ngathët dhe do të bëni disa gabime.

Demi

Jeta juaj e dashurisë po lulëzon. Beqarët do të nisin të bëjnë lëvizjet e para. Problemet shëndetësore po i rregulloni siç duhet. Shefi juaj do ju japë lirin që j do të kërkoni.

Binjakët

Dëshironi të kaloni më shumë kohë me partnerin por duhet të lini anash detyrimet në punë. Beqarët do të kenë një takim të papritur që do të bëjë zemrën tuaj të rrahë fort. Qetësoni nervat sepse nuk ju bënë mirë për shëndetin. Do të mendoni më shumë për karrierën.

Gaforrja

Çiftet do të kenë shumë për të folur ditën e sotme. Beqarët kanë takuar dikë dhe nuk e dinë se deri ku do të shkojë kjo njohje. Duket sikur jeni të lumtur sot, vazhdoni buzëqeshni. Në punë do të keni shumë ngarkesë por mos u trembni.

Luani

Një koment nga partneri juaj mund të dëmtojë ndjenjat tuaja. Beqarët duhet të dinë që kjo është periudha e përkryer për të ndjekur ëndrrat. Pse nuk mendoni që të meditoni? Në punë do të jetë një ditë mjaft sfiduese dhe do të ndiheni disi të rraskapitur.

Virgjëresha

Energjitë negative po ndotin marrëdhënien tuaj dhe ju jeni duke kërkuar për një zgjidhje. Beqarët nuk duhet të nxitohen merrni kohën që ju nevojitet. Shëndeti kërkon dhe përkushtim, mos u lodhni. Kolegët dhe eprorët tuaj kanë vetëm fjalë lavdërimi për ju, por vetëbesimi juaj është gjithsesi i ulët.

Peshorja

Jeni më pak romantik se herët e tjera. Dikush mund të deklarojë ndjenjat e tije për ju. Shëndeti është fantastik. Në punë jeni një puntorë i pa lodhur por keni frik nga konkurenca.

Akrepi

Mungesa juaj e përfshirjes po ndikon në marrëdhënien tuaj. Beqarët kanë rënë kokë e këmbë me dikë. Mund të kërkon dhe një pushime në punë në favor të shëndetit tuaj. Një ofertë e re në punë ju bënë të mendoni dy herë pozicionin që keni.

Shigjetari

Kujdes në marrëdhënie, pasi mund të thoni diçka që do pendoheni. Beqarët janë të shqetësuar për çështjet që prekin familjen tuaj. Nuk jeni mësuar të ndiheni të dëshpëruar. Do të keni volum punë dhe ju nuk mund ta mbani të gjithë barrën.

Bricjapi

Duhet të merrni disa këshilla mbi marrëdhënien tuaj. Beqarët duhet të dinë se fjalët tuaj po shkojnë në një vesh të shurdhër. Kujdesuni për shëndetin dhe mos u justifikoni. Në punë ndiheni të lodhur dhe kjo ndjesi do të vazhdojë pasi do të punoni deri vonë.

Ujori

Jeni shumë të kujdesshëm ndaj partnerit dhe keni lënë mënjanë ndjenjat. Beqarët do ta kenë të vështirë për të njohur dikë sot. Mos prisni që të hasni ndonjë problem kur bëhet fjalë për detyrat tuaja. Po ashtu mos hezitoni të pyesni për pushime.

Peshqit

Nëse keni hasur në shqetësime në çiftin tuaj, sot gjërat janë shumë më mirë dhe duket se çifti juaj i ka mbijetuar debateve. Beqarët nuk do të jenë në gjende për të planifikuar njohje të reja. Do të keni nevojë për të kryer sporte që shëndeti të jetë sa më mirë. Duke pasur parasysh komplimentet e shumta që merrni nga eprorët tuaj do kuptoni sa të vlerësuar jeni.