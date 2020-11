Dashi

Kjo e mërkurë do të fillojë me vendosmëri dhe shumë këmbëngulje. Para të gjithash do të keni një dëshirë të madhe që të qëndroni gjatë gjithë kohës me partnerin tuaj dhe ti përkushtoheni vetëm atij. Ju do të përballeni me çdo situatë profesionale me qëndrueshmëri të lakmueshme dhe një gjendje të shkëlqyeshme të imagjinatës, kombinim i cili do tju bëjë të suksesshëm.

Demi

Hëna në Binjakët do të jete perfekte përsa i përket financave tuaja. Ju sot do të përqëndroheni më shumë në anën materiale të jetës. Kur bëhet fjalë për punën, ju dini të tregoni metodë dhe imagjinatë, saktësi dhe aftësi në të njëjtën kohë. Nëse duhet të lidhni kontrata, të kërkoni rritje, të provoni investime fitimprurëse, kjo është sigurisht koha më e mirë për ta bërë atë.

Binjakët

Dita ju buzëqesh dhe ju lejon të merrni shumë pikë në favorin tuaj. Ju do të keni dhunti dhe vendosmëri. Sot nuk do t’ju shpëtojë asnjë ngjarje që ndodh rreth jush. Një e mërkurë shumë e vakët nga pikëpamja profesionale, do ta keni të vështirë të mbani ritmin e punës dhe vazhdimin e angazhimeve. Jeta për ata që janë në një marrëdhënie do të shkojë shumë mirë.

Gaforrja

Marrëdhënia ne çift ka për te qene shume e qete gjate kësaj dite. Do merreni vesh me se miri me atë qe keni ne krah dhe mund te bëni edhe ndonjë plan për te ardhmen. Beqaret nuk do jene me fat ne dashuri kështu qe kot sa te mundohen. Buxheti do përmirësohet ndjeshëm. Do mund te shlyeni te gjitha borxhet dhe te hiqni edhe disa para mënjanë për te siguruar te ardhmen.

Luani

Sot do jeni shume here me realiste se me pare ju te dashuruarit dhe do i zgjidhni edhe disa probleme te hershme. Mbrëmja nga ana tjetër do jete mjaft romantike. Beqaret nuk do i bëjnë dot balle tundimit dhe do hidhen ne krahët e te parit qe do i joshe. Ne planin FInanciar do mbizotërojë gjithë kohës ekuilibri. Do keni mjaftueshëm te ardhura për te kryer investimet e menduara.

Virgjëresha

Dite e mbushur me vështirësi te mëdha do jete kjo e sotmja për te dashuruarit. Mos u nxitoni për asgjë, por këshillohuni me pare me disa miq te besës. Beqaret jo vetëm qe do kenë takime, por mund te mendojnë edhe te hedhin hapa serioze menjëherë. Buxheti do ekuilibrohet ndjeshëm. Pëfitoni nga kjo për t’i shlyer te gjitha borxhet qe keni marre.

Peshorja

Me zbehjen e ndikimit të Marsit në shenjë duket se entuziazmi juaj është shuar disi e ndoshta kjo vjen ngaqë stresi i akumuluar ka filluar të ndjehet. Kujdes, ruhuni nga ndonjë provokacion. Edhe fusha sentimentale duket se është më e gjallëruar.

Akrepi

Në dashuri duhet të rimendoheni për vendimet që do të merrni. Kontrolloni ushqimin dhe gjendjen shëndetësore. Mos kini frikë të “pastroni” zemrën tuaj sa më parë. Sot është koha e duhur për ta bërë këtë. Ndiqni këshillat e dietologëve. Programojeni ditën që të mos t’ju ikë duarsh.

Shigjetari

E keni të vështirë të pranoni se keni nevojat tuaja para një shefi, por duhet ta bëni. Në të kaluarën, keni punuar edhe gjëra që s’kanë qenë detyrat tuaja. Tani keni nevojë për pushim. Nëse nuk ju jepet, duhet të mendoni të largoheni prej aty. Por mos e lini këtë vend pune, pa e gjetur ndonjë tjetër. Është mirë të shfrytëzoni mundësitë që kanë të bëjnë me mësimdhënien, shkrimet ose hulumtimet. Tregojuni miqve dhe ish-kolegëve të punës se jeni duke kërkuar punë të re.

Bricjapi

E keni të vështirë të pranoni se keni nevojat tuaja para një shefi, por duhet ta bëni. Në të kaluarën, keni punuar edhe gjëra që s’kanë qenë detyrat tuaja. Tani keni nevojë për pushim. Nëse nuk ju jepet, duhet të mendoni të largoheni prej aty. Por mos e lini këtë vend pune, pa e gjetur ndonjë tjetër. Është mirë të shfrytëzoni mundësitë që kanë të bëjnë me mësimdhënien, shkrimet ose hulumtimet. Tregojuni miqve dhe ish-kolegëve të punës se jeni duke kërkuar punë të re.

Ujori

Ka gjasë që lidhja juaj me partnerin do të kalojë nëpër disa situata të vështira. Jeni tipa që nuk bëni kompromis me vlerat tuaja vetëm sa për t’ia bërë qejfin dikujt tjetër. Nëse kjo nënkupton se duhet të ndaheni, merreni këtë vendim. Mbase thellë në vete qëmoti keni dashur të kaloni kohë vetëm. Përfitoni nga rasti të pushoni, të relaksoheni dhe ta merrni veten nga diskutimet.

Peshqit

Ambienti i punës duket pak ngufatë, por nuk keni si ta ndryshoni. Nëse merreni me kufizimin e hapësirës nuk do të keni rast për t’u marrë me punët tuaja. Kjo situatë ju bezdis shumë sepse ndikon edhe në produktivitetin tuaj. Interesohuni nëse ka mundësi të punoni nga shtëpia, së paku gjatë disa ditëve brenda javës. Nëse kjo nuk është e mundur, mendoni si të largoheni diku.