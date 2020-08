Dashi

Ekuilibri juaj do jetë i lëkundur sot. Gjëja e vetme që mund të bëni është që të braktisni plotësisht monontoninë, të çlodheni, të përjetoni momente intime dhe romantike me partnerin tuaj ose të shijoni shoqërinë e miqëve më të afërt. Me pak fjalë, shijoni këtë ditë të bukur vere duke lënë mënjanë gjykimet e nxituara, prezumimin dhe impulsivitetin e tepërt në veprime.

Demi

Qiell i favorshëm si për ata që janë me pushime, ashtu edhe për atë që janë duke punuar. Përfitoni nga kjo periudhë për të filluar projekte të reja. Do jeni shumë produktive dhe nuk do mashtroheni nga askush. Temperamenti dhe fiziku juaj tërheqës, do magjepsë disa persona rreth e rrotull jush.

Binjakët

Zgjero horizontet e mendjes. Kjo është ajo që sugjeron ndikimi hënor. Në këtë periudhë gjithçka duhet të shkojë mirë: pushimet, marrëdhëniet emocionale, seksi dhe puna. Dhe kjo është një ftesë e qartë për të përmirësuar cilësitë tuaja. Mundohuni të shprehni ndjenjat tuaja në mënyrë natyrale dhe entuziaste, larg anktheve të së kaluarës.

Gaforrja

Dita ideale për të përfunduar atë që ka mbetur nga dembelizmi dhe të vendosni të bëni diçka të veçantë për ditët në vazhdim, siç është futja në një filozofi të re të jetës. E vetmja gjë për të shmangur është besim i tepër që keni tek njerëzit që nuk i njihni aq mirë: përqendroni energjitë tuaja drejt një qëllimi të përcaktuar mirë. Kujdes në lëvizjet dhe shpenzimet.

Luani

Pavarësisht nga vështirësitë që do ju krijojë Hëna, kjo ditë premton të jetë plot perspektiva të mira, veçanërisht në sektorin e projekteve që keni. Përfitoni nga yjet për të zgjeruar rrethin e miqësive, bashkëpunimeve dhe për të intensifikuar jetën shoqërore. Do të ishte turp nëse do të qëndronit vetëm!

Virgjëresha

Bilanci dhe dinamizmi do ju riaktivizojnë, do ju shtyjnë të operoni me fitim në biznes dhe në sektorin privat. Yjet ju bëjnë thirrje të guxoni, të shfrytëzoni mundësitë për të bërë diçka të rëndësishme për të ardhmen ose për të kërkuar autonominë tuaj. Sfera profesionale është e pasur me stimuj dhe po kështu është edhe jeta shoqërore.

Peshorja

Ndjenjat dhe marrëdhëniet ndërnjerëzore janë ende në plan të parë. Një bashkëveprim i mirë ju ju lidh edhe më shumë me partnerin tuaj, duke dëshmuar se jeni personi ideal për të jetuar së bashku ëndrrat tuaja të dashurisë. Ata që janë beqarë do përballen me simpati të papritura dhe dashuri me shikim të parë. Krijimtaria dhe ëmbëlsia japin rezultate të shkëlqyera në shumë raste. E vetmja këshillë nga yjet është t’i kushtoni vëmendje kthesave të papritura në fushën ekonomike. Moderoni impulsivitetin në çdo gjest tuaj.

Akrepi

Sot Hëna nuk ka në dorë asgjë të bëjë për ju. Gjendja shpirtërore dhe fuqia juaj fizike do jetë e dobët. Përpiquni të jeni të qetë dhe të gjeni ngushëllimin tek familja juaj. Klima në shtëpi do jetë e ngrohtë dhe do ju strehojë nga paqartësitë që keni ndaj botës.

Shigjetari

Ndikimet hënore të ditës së sotme nxjerrin në pah fushat e jetës shoqërore, kontaktet njerëzore, marrëdhëniet, miq të rinj dhe udhëtime të shkurtra. Ditë ideale për të qenë në shoqëri, për të demonstruar kreativitetin dhe për t’u argëtuar. Ju jeni në gjendje të shprehni pa rezerva anët më të mira të personalitetit, duke treguar anën tuaj të vendosshmërisë dhe më të shoqërueshme të temperamentit tuaj.

Bricjapi

Nuk është një ditë e shkëlqyer nga pikëpamja e yjeve. Marsi dhe Jupiteri janë në mosmarrëveshje dhe është mirë të mos e nënvlerësoni parashikimin. Kini kujdes që të mos shkelni rregullat, jini të kujdesshëm në drejtimin e sporteve dhe lëvizjeve. Në aspektin ekonomik, ndoshta jo sot, por së shpejti do të keni mundësi të merrni atë që meritoni.

Ujori

Ditë e shkëlqyer nga pikëpamja e yjeve. Venera dhe Marsi (planetët e dashurisë) janë në marrëveshje me Hënën në shenjën tuaj. Kjo përkthehet në shumë dashuri dhe pasion, harmoni dhe bukuri. Vështrimi juaj thotë shumë gjëra, në sytë e tu do shihet një lumturi e madhe nga pikëpamja sentimentale.

Peshqit

Edhe sot, ndikimet hënore janë të dobishme për kontrollimin e rezultateve të disa testeve që ju është dashur të kaloni. Ju keni një vizion të qartë se çfarë ka ndodhur, ju mund të shihni qartë se kush ka qenë miku juaj dhe kush ka komplotuar pas jush. Shmangni keqardhjen ndaj partnerit dhe miqtë tuaj të nënshtruar.