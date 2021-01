Parashikimet e horoskopit të javës nga 4 janari deri më 11 janar 2021: renditja javore në dashuri, fat, studime dhe suksesi apo shenjat më me pak fat për javën.

Dashi

Do të përfitoni nga fluksi i ngrohtë i Venusit, përfitoni nga rasti që të takoni njerëz, virtualë apo realë. Demi për horoskopin do të luhatet javën e ardhshme: nuk do të jeni me humor të mirë çdo ditë! Binjakët mund të jeni shumë të lodhur. Gaforrja do të vlerësoni mbërritjen e Marsit, planetin e veprimit, në shenjën e Demit në ditën 6. Luani mund t’ju komplimentojë sepse do të përpiqeni të jepni një imazh më të mirë për veten tuaj.

Virgjëresha

Marrëdhëniet tuaja me partnerin dhe të dashurit tuaj duhet t’ju japin kënaqësi të madhe. Peshorja përfiton nga momenti i tanishëm. Lëre veten të jesh i tërhequr nga ngjarjet. Akrepi për horoskopin e javës në familje mund të ketë momente konflikti. Dikush mund të kritikojë qëndrimin tuaj ose zgjedhjet tuaja të së kaluarës. Shigjetari dhe Marsi, së shpejti, do të jenë në gjendje të mirë dhe ditët tuaja do të jenë shumë të ngarkuara!

Bricjapi

Çdo problem që keni pasur me familjen tuaj ose me trajtimin e disa çështjeve ligjore duhet të zgjidhet së shpejti. Ujori është e mundur që të jeni viktimë e një padrejtësie, që të akuzoheni për diçka që nuk e keni bërë dhe do të duhet të mbroni veten. Peshqit përpiqen të mos bëjnë shumë angazhime ose të fillojnë aktivitete të shumta në të njëjtën kohë, ju mund të mos jeni në gjendje të përfundoni gjithçka.

Shenjat më të favorizuara të javës që vjen (4-11 janar 2021)

Virgjëresha

Për horoskopin javor me mbërritjen e Marsit në Dem, në fillim të vitit të ri 2021 do të jeni në gjendje të mbështeteni në energji të madhe. Ju do të jeni më dinamik, më i shkathët dhe do të keni një shans të mirë për të marrë rezultate të mira. Qershia mbi tortë, Venusi do të hyjë në një shenjë miqësore në datën 8 dhe do të zërë një zonë mjaft të kënaqshme të temës suaj. Marrëdhëniet tuaja me partnerin dhe të dashurit tuaj duhet t’ju japin kënaqësi të madhe. Peshorja e horoskopit të javës sinjalizon se Mërkuri, planeti tregtar, arrin në datën 8 në Ujor dhe kalon Jupiterin dhe Saturnin. Disa mund të marrin një ofertë të papritur, ose të kenë mundësinë të përmirësojnë kontaktet e tyre ose mundësitë e tyre të negociatave. Venusi është akoma në Shigjetar. Përfitoni nga momenti i tanishëm dhe lëreni veten të rrëmbehet nga ngjarjet.

Bricjapi

Çdo problem që keni pasur me familjen tuaj ose me trajtimin e disa çështjeve ligjore duhet të zgjidhet së shpejti. Ju do të jeni në gjendje të investoni energjinë tuaj në projekte që ju do t’i gjeni më të këndshme dhe më konstruktive. Së shpejti duhet të filloni të ndiheni më të kuptueshëm dhe të dobishëm ndaj të tjerëve. Mos u habitni nëse papritmas bëheni më të dashur dhe demonstrues me njerëzit që doni.

Peshqit

Do të keni aq shumë për të bërë sa nuk do të dini se kujt t’i drejtoheni! Mundohuni të mos bëni shumë angazhime ose të filloni aktivitete të shumta në të njëjtën kohë. Ju mund të mos jeni në gjendje të mbaroni gjithçka. Nëse mendoni se jeta juaj e dashurisë i mungon thellësia, bëni një përpjekje për të ndryshuar. Merrni hapa për të ndryshuar dhe për të shmangur argumentet, dhe mos prisni që të tjerët ta bëjnë atë për ju.

Shenjat më të qëndrueshme ta javës që vjen (4-11 janar 2021)

Dashi

Horoskopi i javës së ardhshme për Dashin tregon se pas gjashtë muajsh në shenjën tuaj, Marsi ju lë në datën 6 për të hyrë në Dem. Ju mund të duhet të luftoni për të mbledhur para ose për të marrë një kredi. Për fat të mirë, ju do të përfitoni nga fluksi i ngrohtë i Venusit në Shigjetar. Shfrytëzoni rastin për të takuar njerëz, virtualë ose realë, pasi mund të merrni kontakt me njerëz të mirë.

Demi

Nuk do të jeni me humor të mirë çdo ditë! Ju nuk do të qëndroni në kundërshtim dhe do të keni tendencë të zemëroheni shumë shpejt. Mundohuni të lironi presionin duke u përpjekur të relaksoheni dhe të nxitni agjitacionin tuaj për diçka tjetër. Një lajm i mirë po vjen me planetin e dashurisë që arrin te miku Bricjap më 8 dhe gjithashtu do të sjellë përfitime më të mëdha në jetën tuaj të dashurisë. Do të ketë njerëz përreth jush që do të dinë të të qetësojnë.

Binjakët

Mund të jeni shumë të lodhur. Mund të jetë për shkak të një problemi të gjumit. Diçka, apo dikush, po ju pengon të flini mirë. Venusi përfundon drejtimin e saj të Shigjetarit dhe ju ofron mundësinë për të bërë takime interesante. Si çift nuk do kurseni asnjë përpjekje, për t’u marrë vesh me partnerin.

Shenjat e fundit më me pak fat të horoskopit për javën që vjen

Gaforrja

Do ta vlerësoni mbërritjen e Marsit, planetin e veprimit, në shenjën e Demit në ditën 6. Tani është koha që të investoni plotësisht në zhvillimin e një projekti që është afër zemrës suaj! Nga data 8, planeti i dashurisë do të jetë tek Bricjapi, shenja juaj plotësuese. Marrëdhëniet tuaja me të tjerët do të jenë në qendër të vëmendjes. Do të duhet të doni dhe të ndjeheni të dashur nga ata që ju rrethojnë.

Ujori

Është e mundur që të jeni viktimë e një padrejtësie, që të akuzoheni për diçka që nuk e keni bërë dhe do të duhet të mbroni veten. Nëse mendoni se situata mund të ketë komplikime, besojini interesat tuaja të një profesionist. Miqësia është një vlerë shumë e rëndësishme, dhe ndoshta tani ju mbetet juve që të keni mundësinë të bëni një ndryshim me miqtë tuaj dhe të tregoni se sa kujdeseni për ta. Mund të ketë raste të konfrontimit në familjen Akrepi, dhe dikush mund të kritikojë qëndrimin tuaj ose zgjedhjet e së kaluarës. Nëse ndiheni të sulmuar, largohuni dhe mbajini larg konsideratat negative. Edhe me vëllezërit dhe motrat tuaja, ose me ata që i konsideroni të tillë, që mund të gjeni ngushëllim. Mos hezitoni të kontaktoni ata dhe të bisedoni me ta, për shqetësimet tuaja.

Shigjetari

Marsi së shpejti do të jetë në gjendje të mirë dhe ditët tuaja do të jenë shumë të ngarkuara! Mund të ketë edhe stres, nëse nuk organizoheni me ashpërsi dhe përdorin metodat e duhura. Ju duhet të ndiheni më mirë për veten tuaj me kalimin e Venusit. Do të keni një imazh më të mirë për veten dhe do të ndiheni më rehat në marrëdhëniet tuaja romantike.

Luani

Yjet nuk ju kursejnë. Dhe këtu është Marsi, planeti i konflikteve, i cili vjen për të ndërhyrë dhe nxitur tensione dhe keqkuptime të mëtejshme. Nëse është e mundur, përpiquni të mos reagoni me zemërim. Merrni aspekte të mira nga Afërdita – ato mund t’ju komplimentojnë sepse do të përpiqeni të jepni një imazh më të mirë për veten tuaj.