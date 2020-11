Dashi

Ju natyrshëm do të përshtateni me situatat më të ndryshme, nga të cilat do të jeni në gjendje të tërheqni stimuj të rinj për punën tuaj dhe interesat tuaja të shumta personale. Në punë, duhet të punoni shumë pa humbur kohë vetëm kështu do të mund të arrini të dilni fitimtarë Me përpjekje minimale, por aftësi të mëdha, do të jeni në gjendje të përfundoni një marrëveshje shpërblyese për ju dhe xhepin tuaj. Momente të ëmbla dhe romantike për çiftet.

Demi

Të gjitha fuqitë ujore do t’ju orientojnë për të përmbushur synimet tuaja. Pavarësisht nëse vëmendja juaj është e përqendruar në para ose në jetën tuaj të dashurisë, do të keni një shans të shkëlqyeshëm për të arritur diçka që prej kohësh e ëndërroni! Mos i neglizhoni ëndrrat tuaja, kushtojini atyre hapësirën dhe kohën e nevojshme për tu realizuar. Zgjidhni një mbrëmje në shtëpi.

Binjakët

Hëna tranzit në shenjën tuaj luan muzikë të bukur për veshët. Nga pikëpamja profesionale, situata më e favorshme do të jetë për ata që janë të pavarur në profesion dhe merren me para, restorante ose hotele. Në fushën emocionale, imagjinata do të galopojë e shfrenuar, do t’ju çojë në ëndrra të guximshme që do të tundoheni t’i përktheni në realitet.

Gaforrja

Pak fjalë dhe më shumë fakte. Duke pasur parasysh Hënën e cila do ju kundërshtojë në çdo vendim që do të merrni ju duhet të tregoheni më të shkathët dhe të kujdesshëm. Emocionet do të jenë të forta por do të dini shumë mirë si të kontrolloni veten. Heshtja nuk e zvogëlon magnetizmin tuaj. Do të jeni të të katalizuar nga karizma juaj dhe miqtë tuaj ju ndjekin dhe pajtohen sistematikisht me ju. Sigurisht që ju jeni shefi dhe çdo vendim që merrni ju do të respektohet menjëherë.

Luani

Ju nuk ju mungon energjia për t’u angazhuar profesionalisht. Në këtë moment keni një vizion të qartë të disa nevojave që puna juaj kërkon të zhvillohen në mënyrë harmonike dhe të prodhojnë diçka me të vërtetë interesante. Dashuria ka një sezon shumë të lumtur, por mos u zgjeroni shumë dhe qëndroni larg tundimeve. Programe argëtuese në mbrëmje.

Virgjëresha

Preferoni gjërat e komplikuara dhe të vështirëa më mirë se të ndjeheni të „mëshiruar” nga dikush që ju ofron zgjidhje më të thjeshta. Ka nga ata që shpenzojnë shumë (energji dhe para) për të arritur qëllimin, ndërsa ju jeni nga ata që shpenzoni vetëm kur jeni të bindur se qëllimi e justifikon. Dita me partnerin pritet e qetë dhe pa shumë trazira.

Peshorja

Edhe për të lindurit e kësaj shenje yjet premtojnë për një ditë dhe një javë të mirë në përgjithësi. E vëtmja gjë që ku duhet të tregoni kujdes është sfera ekonomike. Afërdita mjaft aktive në shenjë bën të fryhë fort era e dashurisë dhe e ndjenjave të bukura në përgjithësi. Mundohuni të përfitoni nga ky rast për të kaluar disa momente te mrekullueshme me njeriun tuaj të zemrës.

Akrepi

Përpiquni të mbyllni të gjitha problemet që kanë të bëjnë me punën dhe kushtojani të gjithë ditën e sotme fushës sentimentale. Mund të forconi një lidhje të re në këtë aspekt.Në përgjithësi kuadri yjor për ju që i përkisni kësaj shenje është pozitiv në shumë aspekte.

Shigjetari

Sot, do të ndiheni të lumtur në krahët e partnerit tuaj dhe nuk do të dëshironi të shkëputeni për asnjë çast prej tij. Për sa i përket çështjeve të zemrës, priten emocione pa fund gjatë kësaj dite, ashtu sikurse edhe në aspektin fianciar. Kujdes me ushimin.

Bricjapi

Ditë goxha e turbullt dhe problematike kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Asgjë nuk do të shkojë ashtu si e kishit menduar, kështu që duhet bërë kujdes. Po e njëjta situatë mund të përsëriet edhe për beqarët që I përkasin kësaj shenje.Edhe pse do të mundoheni tej mase nuk do të arrini dot të ruani një klimë harmonike në çift sot. Partneri do të jetë i zënë me punë dhe nuk do t’ju kushtojë vëmendjen që ju kërkoni.

Ujori

Peshqit

