Dashi

Sot është një Hënë që dërgon sinjale ekspansioni, e cila ju kënaq sepse është në harmoni të mirë me shenjën tuaj dhe ju jep siguri personale. Cilësitë që keni ju lejojnë të përballeni me gjithçka pa u burgosur nga konfuzioni dhe mendimet e që ju kanë futur në dyshime këto kohë. Miqtë tuaj trajtojini me dashuri.

Demi

Qëndrimi juaj gjatë kësaj dite do jetë i qetë dhe nuk do ju hapë asnjë problem. Energjitë mendore janë ato që i japin shkëlqim kësaj periudhe të bukur. Ju e dini se çfarë është e rëndësishme, nxirrni konkluzione dhe nuk mashtroni veten nga fantazirat që ju vijnë në kokë. Duke qëndruar me këmbë në tokë çdo ide e juaja do realizohet.

Binjakët

Zgjero horizontet tuaja ekzistenciale pa hezitim, nuk do të pendoheni . Nëse keni vënë në praktikë të gjitha synimet që keni pasur kohët e fundit, në këtë muaj të bukur mund të mblidhni rezultatet e përpjekjeve të bëra. Ata që janë prej kohësh në pritje për një çështje, sot do marrin një përgjigje.

Gaforrja

Edhe pse do keni një atmosferë të këndshme në jetën tuaj sot, mendja nuk do jetë e qetë. Ju jeni gjithë kohës duke parë dhe duke menduar, por ndonjëherë nuk jeni as i vetëdijshëm se çfarë po mendoni. Ky shqetësim i juaji do ju bëjë që të mos jeni të kënaqur me asgjë. Ndikimi hënor është perfekt për inkurajimin e projekteve profesionale, për të menduar për mirëqenien e trupit, mendjes dhe përkushtimit të hobit tuaj të preferuar.

Luani

Qëndrimi juaj është proaktiv në vendin e duhur. Sfera sentimentale përfiton nga kjo, aftësia juaj për të mbajtur gjallë marrëdhënien me spontanitetin e ndjenjave është e admirueshme. Jeni beqar? Lëreni veten të josheni dhe pranoni një ftesë nga një pretendent shumë këmbngulës.

Peshorja

Takimet interesante ndihmojnë në krijimin e hapësirave të reja në jetën profesionale, duke sjellë mundësi të mira për ata që duan të arrijnë një pozicion të jashtëzakonshëm. Merrni shtruar, sepse fat i mirë ka nevojë për bashkëpunimin tuaj. Mundohuni të takoni njerëz të një niveli të caktuar dhe të mos humbni kohë me sharlatanët.

Akrepi

Kjo është një ditë e përsosur për të rregulluar buxhetin tuaj, për të kontrolluar burimet financiare. Në këtë mënyrë ju do jeni në gjendje që të përballni edhe shpenzimet që do bëni gjatë pushimeve. Këtë periudhë kohë do ndodhin vetëm gjëra të bukura për ju.

Shigjetari

Venusi dhe Neptuni ju pengojnë në realizimin e synimeve tuaja. Nëse planeti i dashurisë dhe harmonisë nuk ju mbështet, futjuni me kokë punës dhe studimeve, këto sektorë janë disi të favorizuar. Do fitoni shumë nga ndikimi i Marsit, mund të udhëtoni, të kaloni kohë me shoqërinë tuaj, ose të përjetoni momente të nxehta e partnerin tuaj.

Bricjapi

Vlerësoni energjitë që keni në dispozicion, ato nuk janë të shumta, kështu që mos i shpërdoroni kot në veprime të lodhshme ose stresuese. Ndikimi hënor është i përsosur për të medituar dhe reflektuar. Është e rëndësishme të mësoni të shprehni ndjenjat, emocionet sepse kjo ndihmon për të sqaruar disa çështje brenda vetes. Vetëm në këtë mënyrë do të ndjeheni në paqe me tërë botën.

Ujori

Vetëbesues dhe veçanërisht ndërmarrës, është e lehtë për ju të bëni për vete atë që pëlqeni. Momentet më të bukura dhe ku ju e ndjeni veten në harmoni me botën, janë ato që jetoni me njerëzit apo miqtë tuaj të ngushtë. Do keni një intuitë të jashtëzakonshme dhe ndjeshmëri të rafinuar.

Peshqit

Mos u jepni dritë hijeve dhe dyshimeve. Edhe nëse ndiheni më pak të sigurt për potencialin tuaj sot, përpiquni të përballeni me vështirësitë që hasni me një qëndrim konstruktiv. Kjo do t’ju lejojë të kuptoni më shumë njerëz që janë afër jush, të cilët bashkëpunojnë me ju dhe të mësoni se me sakrifica dhe vështirësi mund të rriteni plotësisht.