Dashi

Këtë të hënë do i jepni fund një sekreti që ju ka munduar prej kohësh. Është dita ku do përballeni me të vërteta të mëdha dhe të ndërmerrni veprime të rëndësishme për jetën. Në dashuri nuk do arrini të sqaroheni me partnerin për gjërat që ju shqetësojnë.

Demi

Karriera, imazhi publik, vetë-realizimi do jenë në plan të parë ditën e sotme. Një projekt që keni nisur në fund të janarit tani do përfundojë. Ka të ngjarë që sot të jeni më kërkues sesa zakonisht në marrëdhëniet ndërnjerëzore. Ekuilibri që mbani është fjalëkalimi për të kontaktuar me të tjerët.

Binjakët

Përmbushja e mirë personale do ju bëjë të kaloni ditët e para të gushtit në mënyrë shumë të qetë. Do jetë një periudhe e favorshme për ata që merren me aktivitete në lidhje me artin dhe bukurinë. Do karakterizoheni nga një imazh shumë terheqës.

Gaforrja

Energjitë e mira ditën e sotme ju lejojnë një rikuperim të vërtetë të sigurisë në veten tuaj, pas hutimit të ditëve të kaluara. Rilindja juaj do sjellë pozitivitet në marrëdhëniet me të tjerët, një qetësi në historinë tuaj të dashurisë dhe favorizon takimin me një person të veçantë.

Luani

Yjet sot do ndikojnë në marrëdhëniet ndërnjerëzore, dasmat, partneritetet dhe çështjet ligjore. Bëni një ekzaminim të ndërgjegjes dhe zbuloni se nga vijnë këto ndjesi që ju po ndjeni këto kohë. Është koha për të krijuar pavarësinë tuaj dhe të shmangni gabimet. Është e vetmja mënyrë që të mos vareni nga monotonia juaj besdisëse.

Virgjëresha

Hëna do favorizojë mirëqenien tuaj, hobit që keni dhe do krijojë pak kohë të lirë që të shkëputeni nga puna e nga të tjerët. Është dita ideale për të përfunduar projektet tuaja, por pa marrë vendime të nxituara. Veproni butësisht dhe merrni gjithë kohën që duhet për t’i rregulluar gjërat.

Peshorja

Hëna e plotë do ju favorizojë në dashuri, erotizëm dhe argëtim. Është ideale për të përfunduar nje projekt që keni disa muaj qe e keni nisur. Beqarët boll kanë ndejtur vetëm, mund të nisin një histori të re dashurie. Nëse jeni në çift, kjo periudhë do jetë e favorshme për ju.

Akrepi

Hëna e plotë ju njofton se duhet të përfundoni një projekt që lidhet me shtëpinë apo familjen tuaj. Nuk është një ditë shumë e qetë nga pikëpamja e yjeve, por prapëseprapë mund të kaloni momente të këndshme.

Shigjetari

Sot ka një mirëqenie të veçantë në ju, e cila bën çdo marrëdhënie të fortë, pa frikën se mos bëni një premtim emocionale. Yjet do ju bëjnë të kini ide konkrete, të cilat do ju ndihmojnë të meditoni dhe të vendosni. Jeta gjatë kësaj dite do jetë e qetë dhe e këndshme.

Bricjapi

Ju jeni në gjendje të përballeni me angazhimet që deri para disa ditësh ngjallën shqetësime tek ju. Burimet personale ju mundësojnë të operoni pa hezitim pavarësisht nga profesioni juaj. Hëna e plotë e sotme ju fton të përfundoni një projekt ekonomik.

Ujori

Hëna e plotë ndihmon për të përfunduar diçka të rëndësishme. Këshillat e yjeve janë që të mos i detyroni gjërat të bëhen me zor. Lërini që gjithçka të ndodhë natyrshëm.

Peshqit

Hëna e plotë ju sugjeron që në orët e vona të pasdites të jeni të heshtur dhe të dëgjoni mendimet tuaja. Është dita ideale për të bërë një arritje dhe të mësoni të veproni në mënyrë autonome, veçanërisht nëse jeni i ri dhe po luftoni me qasjet e para praktike në jetën e përditshme. Duke vepruar kështu do të korrni më shumë konsensus dhe sukses sesa pritej.