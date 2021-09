Dashi

Është koha të përmbaheni pak. Saturni në Ujor ju inkurajon që t’i shikoni marrëdhëniet në jetën tuaj me mençuri. Disa njerëz nuk bëjnë pjesë atje. Ju tashmë e dini se cilët janë këta njerëz, por ju takon juve të vendosni nëse jeni apo jo gati për t’u ndarë me individë toksikë.

Demi

Është puna juaj të jeni versioni më i mirë i vetes. Duhet të ndiheni krenarë për ato çfarë keni arritur deri më tani jetën profesionale. Vijoni në këtë mënyrë, pasi gjithçka do të jetë në favorin tuaj në këtë aspekt.

Binjakët

Qëndroni në këmbë dhe jini të vendosur kur bëhet fjalë për bindjet tuaja. Përpiquni që një debat në të cilin mund të përfshiheni sot, të mos e thelloni edhe më tej duke e çuar drejt një konflikti. Qetësohuni dhe mbani veten nën kontroll.

Gaforrja

Sot duhet t’i keni mendimet mjaft të qarta dhe fokusi i mprehtë që ju karakterizon do të bëjë që të zbuloni të vërtetën në çdo situatë. Mendja mund të ngatërrohet shumë shpesh me zemrën, por lajmi i mirë është që do të punojnë shumë mirë me njëra-tjetrën.

Luani

Mos i lini të tjerët pas sot, teksa merrni të gjithë vlerësimin e merituar. Bëjini pjesë të asaj që po kaloni, do të shihni se herën tjetër do t’ju ndihmojnë edhe më shumë. Gjithsecili i di vlerat personale, ashtu sikurse tuajat.

Virgjëresha

Gërmoni dhe gjeni burimin tuaj të motivimit. Ju duhet të arrini shumë, dhe kjo nuk është koha për të hequr dorë nga puna juaj. Me një axhendë të plotë, ju keni mjaft arsye për t’u ndjerë sikur dita është më e ngarkuar nga sa ishte planifikuar.

Peshorja

Mund t’ju duhet të bëni një hap prapa sot dhe ta ktheni vëmendjen tek ajo që po ndodh brenda për brenda. Kur vjen puna tek romanca e dashuria mos u nxitoni. Momentalisht durimi është gjëja e duhur. Ata që ju rrethojnë janë më emocionalë se zakonisht.

Akrepi

Të lindurit e kësaj shenje duket se do të jenë më të privilegjuarit e “zodiakut”, sidomos në aspektin profesional. Sot duhet të jeni shumë të përqendruar e të shihni më shumë në aspektin profesional e në përgjithësi në punë.

Shigjetari

Ju keni një mesazh të rëndësishëm që duhet dërguar në botë, por mediet sociale mund të mos jenë vendi për ta bërë këtë ende. Disa mesazhe duhet të mendohen për pak kohë dhe të shqyrtohen me kujdes.

Bricjapi

Kjo është koha për të qenë kursimtarë. Tani për tani, Saturni po ju inkurajon të jeni zgjuar financiarisht. Me Mërkurin retrograd që po ndodh në karrierën tuaj, jini të kujdesshëm sa fitoni dhe çfarë është realiste për buxhetin tuaj.

Ujori

Nëse ndiheni fajtor për një mosmarrëveshje në marrëdhënien tuaj romantike, duhet të bëni gjithçka mundeni për ta ndrequr atë. Pranojeni gabimin dhe rikthejuni kënaqësisë së mëparshme. Yjet thonë se ju të dy duhet të përqendroheni më shumë në mënyrat për të ecur përpara.

Peshqit

Mund të ndiheni paksa vetëm ose mund të ndjeni mungesën e disa emocioneve. Gjatë kësaj dite, do të ndiheni të tërhequr nga persona të shenjës së Demit, Virgjëreshës dhe Bricjapit. Keni nevojë për të rigjetur dashurinë dhe për tu ndjerë të mbrojtur. Sa i takon punës, do të keni mundësi të mira për të nisur bashkëpunime të reja.