Dashi

Ju nuk mund të keni gjithçka në jetë! Një skenar tundimi do të lëvizë sferën tuaj sentimentale. Disa mundësi për aventura do t’ju ofrohen nga miqtë dhe bëni mirë ti refuzoni nëse nuk dëshironi që t’i bëni dëm partnerit tuaj. Sa i përket financave sot do të keni mjaft të ardhura në duart tuaj thjesht tregoni kujdes dhe harxhojini në mënyrën e duhur.

Demi

Kjo ditë nuk do të jetë emocionuese për shkak të yjeve të cilët janë në shenjën tuaj dhe do të bëjnë lëmsh çdo gjë. Ju jeni të pakënaqur, ndoshta sepse jeni kërkues dhe gjithmonë prisni shumë nga të tjerët! Nuk është një kohë e keqe për beqarët të cilët duhet të hidhen në gjueti për një aventurë të re. Për ata që janë në një marrëdhënie duhet të tregojnë kujdes pasi erosi është i dobët dhe pakënaqësia ka arritur limitet. Shëndeti nuk është i keq, është pamja ajo e cila që lë diçka për të dëshiruar.

Binjakët

Ylli në Hënë dhe në Dash do të jetë mjaft udhëzues për ju. Nëse keni biznesin tuaj, rimëkëmbja është e ngadaltë, por mendoni se pas disa ditësh gjithçka do të rregullohet dhe ju do të jeni shumë mirë. Një mik që është pak i dashuruar me ju del përpara me një gjysmë deklarate, së cilës ju i përgjigjeni me një ton të lehtë duke e lënë derën hapur. Ka ardhur momenti që ju të mbyllni një kapitull të vjetër dhe të vazhdoni para, jeta është e shkurtër shijojeni atë.

Gaforrja

Ditë gri kj oe sotmja për ju me Hënën dhe Venusin në shenjën tuaj. Dashuria dhe puna sot shkojnë krah për krah, veçanërisht nëse keni rënë në dashuri me kolegun tuaj. Nga ana tjetër, situata në familje është më komplekse dhe e rënduar pas disa debateve të cilat në tëvërtetë nuk meritonin dhe kaq shumë vëmendje sa ju i keni dhënë.

Luani

Kjo e mërkurë do të jetë e bukur dhe e mbushur plot të qeshura. 80% e meritës i shkon Hënës e cila është në aspektin e favorshëm me shenjën tuaj! Bravo, në punë jeni vërtet shumë i mirë dhe do të arrini të arrini të kombinoni ndjeshmërinë hënore me forcën dhe vendosmërinë e Marsit. Hidhni ide, krijoni kontakte dhe gjeni zgjidhje të shkëlqyera, nuk do e keni aspak të vështirë pasi dhe vetë si natyrë jeni të shkathët.

Virgjëresha

Kërkesat e një anëtari të familjes po bëhen gjithnjë e më të ngutshme, ju nuk mund t’i injoroni ato. Por në fund të fundit, ju do të jeni të kënaqur me mënyrën se si zhvillohen gjërat. Gjeni pak kohë për t’u çlodhur me miqtë. Në punë, mos merrni asgjë si të mirëqenë, kontrolloni çdo të dhënë të vetme dhe përpiquni të keni sa më shumë informacion në lidhje me atë që duhet të bëni.

Peshorja

Jo të gjitha dëshirat mund të bëhen realitet, por qetësohuni pasi disa edhe do të plotësohen. Gjëja e rëndësishme do të jetë të merresh me punë, sepse projektet e tua me siguri nuk do të materializohen vetvetiu! Me Venusin në shenjë, fillon një sezon i ri në lidhje me çështjet e dashurisë. Nëse kujdeseni për të dashurin tuaj, mos e tepëroni dhe tregojini atij që keni besim.

Akrepi

Oraret e ditës do të pësojnë disa ndryshime për shkak të një situate të re që fillimisht do t’ju ​​shqetësojë, por më pas do t’ju ​​zgjojë kuriozitetin. Shikoni me besim marrëdhënien tuaj si çift. Disa momente kënaqësie do të kaloni me partnerin tuaj, por edhe ata që janë në fillimet e një lidhje do të jetë e lehtë që të krijojnë në mënyrë spontane ndjenjën e duhur.

Shigjetari

Një e mërkurë e mirë dhe pa dyshime në shoqërinë e Hënës. Ju dhe miqtë do të arratiseni diku dhe do të merreni me përgatitjen e disa projekteve të reja. Kursimi është i rëndësishëm pasi nuk keni nevojë të shpenzoni shumë për t’u argëtuar. Diçka e re dhe e rëndësishme së shpejti do të shpallet nga ju për kolegët dhe miqtë tuaj.

Bricjapi

Dialogu mes familjarëve, miqve dhe partnerit do të rrjedhë ëmbël. Puna do të shkojë mirë dhe financat tuaja do të jenë si asnjëherë më parë. Deri tani jemi në rregull, mirëpo diçka nga e kaluara po ju frikson. Nëse rikthehet ju keni frikë se gjithçka që keni ndërtuar do t’ju shembet. Kontrolloni zakonet e këqija, ato mund të shkaktojnë shqetësime dhe konflikte me persona që ju nuk i njihni.

Ujori

Hëna dhe Venusi mbajnë disponimin tuaj dhe vlerësimet tuaja të larta, si në fushën sociale ashtu edhe në atë profesionale. Nëse keni një ide ose një iniciativë për të propozuar diçka , mos hezitoni por bëjeni menjëherë pasi ajo do të mirëpritet nga kolegët dhe eprorët! Jeta juaj e dashurisë do të jetë e gjallë, e gëzuar dhe e kuptueshme, madje edhe nga pikëpamja erotike; shumica prej jush do të ndihen plot kuriozitet për partnerin.

Peshqit

Mirëmëngjes! Besimi në atë që bëni do ta bëjë çdo aktivitet të kënaqshëm dhe do ta kuptoni se sa mirë është nëse punoni ashtu siç duhet. Ju sot do të keni një dëshirë të madhe për të ndryshaur gjërat, duke filluar nga mobiljet e shtëpisë dhe deri te veshjet tuaja. Nëse përballeni me ndonjë situatë të sikletshme Hëna ju këshillon të silleni normalisht dhe të debatoni me tone të ulëta.