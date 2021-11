Dashi

Horoskopi për ju parashikon një të dielë pozitive, në sajë të ndikimit të Uranit, i cili do ju bëjë hiperaktivë. Nuk do doni të rrini në shtëpi, por do preferoni të dilni me shoqërinë, apo të bëni një shëtitje në ajër të pastër nën shoqërinë e mendimeve tuaja.

Demi

Hëna do të jetë në një pozicion delikat dhe do të testojë durimin tuaj. Kush shpresonte se do relaksohej nën shoqërinë e miqve, apo duke qëndruar në shtëpi për të rekuperuar energjitë, kjo është gjë që s’bëhet. Në dashuri do të përballeni me zhgënjim, pasi partneri, pavarësisht sfircimeve tuaja, nuk do ju vejë re aspak.

Binjakët

Kjo e diel paraqitet e qetë, sidomos në dashuri, ku do të keni mbështetjen e Hënës dhe shenjës së Luanit. Do të keni intensitet me partnerin, ndonëse nuk do të dukeni shumë të bindur për zgjedhjet e bëra. Këshillohet të reflektoni mirë, para se të bëni një kritikë, pasi mund të prishni ekuilibrin në çift.

Gaforrja

Qetësia do të shihet në horizont këtë fundjavë dhe kush është në çift, nuk do bëjë ndryshe veçse do e kalojë të dielën në familje. Do donit të bënit diçka më shumë, por dembelizmi do e frenojë entuziazmin tuaj, duke bërë që të hiqni dorë nga një dalje me shoqërinë.

Luani

Me ndikimin e Hënës në shenjën tuaj, dita do të nisë më së miri, kjo edhe prej vitalitetit dhe entuziazmit që do t’iu dhurojë ky ndikim pozitiv. Më në fund do të fryjë një erë optimizmi në punë, jo vetëm prej Hënës por edhe nga Saturni. Në këtë të diel mos hezitoni t’i thoni partnerit se cilat gjëra ju pëlqejnë dhe çfarë nuk toleroni, duke e bërë raportin më të sinqertë dhe të pjekur.

Virgjëresha

Saturni nuk ju jep rrugë zgjidhje, kështu që do të jeni të detyruar që në këtë të diel të vlerësoni me kujdes cilat janë gjërat që duhet të ndryshoni për të jetuar më të qetë. Mund të ndjeni se jeni duke luftuar kundër mullinjve të erës, por mos u dorëzoni, shumë shpejtë do të merrni kënaqësi.

Peshorja

Kjo ditë do t’iu përfshijë nga reflektimet. Do të jetë një e dielë të cilën duhet t’ia dedikoni ndryshimeve dhe risive. Nëse raporti juaj në dashuri është në krizë, ka shumë mundësi që nesër të vijë zgjidhja përfundimare. Ose më saktë bëni një vlerësim konkret se cilat janë mundësitë që raporti juaj të funkskionojë në të ardhmen.

Akrepi

Kjo do të jetë një fundjavë e vështirë për t’u menaxhuar, sidomos për shkak të ndikimit të Venusit, Marsit dhe Hënës, të cilët nuk do t’iu favorizojnë. Debatet e mundshme, do e bëjnë ambientin e shtëpisë të tensionuar. Më mirë strehohuni në dhomën tuaj dhe nisni të mendoni se si mund ta ndryshoni situatën.

Shigjetari

Tregohuni të vendosur dhe largoni gjithë ata persona që kohëve të fundit ju kanë krijuar bezdi dhe shqetësim. Durimi juaj e ka një kufi dhe ju e dini, pasi ka nga ata që kanë përfituar prej jush. Është koha për të reaguar dhe për të treguar se nga kërcënimet mund të kaloni tek faktet.

Bricjapi

Horoskopi i kësaj të diele parashikon momente tensioni në familje, të cilat mund të hedhin në erë projektet tuaja për të dielën. Vendosja e paqes dhe harmonisë nuk do jetë e lehtë, sidomos pasi ju është sosur durimi gjatë javës në punë. Por ju do të dini si të risillni harmoninë dhe qetësinë.

Ujori

Do të kërkoni bashkëpunimin e partnerit, pasi ndodheni në një fazë delikate në punë dhe do të keni nevojë për mbështetje më shumë se kurrë. Do të ketë ndryshime në familje dhe ju nuk do e keni të lehtë të përshtateni. Këshillohet që të mos i viheni kundërt dikujt që ka zgjedhur një rrugë ndryshe nga e juaja.

Peshqit

Puna do jetë mendimi juaj kryesor, madje dhe këtë të dielë do e kaloni duke menduar dhe diskutuar, se cilat mund të jenë rrugët më të mira që puna juaj të ecë. Bëni kujdes që të mos i ngarkoni të tjerët me debatet tuaja, pasi rrezikoni që të bëheni monoton dhe të mërzitshëm.