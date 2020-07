Dashi

Parashikime të shkëlqyera për ditën e sotme. Ndikimet planetare sjellin lajme dhe kërkesa të mira për të çliruar imagjinatën tuaj dhe të çliroheni nga njerëzit e mërzitshëm, veçanërisht nëse jeni shumë i ri dhe bllokuar në një marrëdhënie që nuk ju ka dhënë kënaqësi për një kohë të gjatë.

Demi

Sot yjet nuk do jenë në favorin tuaj për t’jua bërë këtë ditë të veçantë. Cilësitë tuaja përzihen mrekullisht dhe krijojnë ngjarje të këndshme. Nëse jeni duke kërkuar për një punë në një kompani, ju favorizoheni nga mundësitë për kontakte. Pranoni ftesa nga miqtë.

Binjakët

Do keni besim dhe energjitë të mëdha, veçanërisht në sektorin e profesionit dhe hobi. Është e rëndësishme të jeni të aftë të keni besim tek vetja edhe kur vonohen rezultatet. Do bëni disa zgjedhje të mençura. Progres për ata që punojnë për të tjerët. Gjatë kohës së lirë, përgatitni një program stimulues të fitnesit.

Gaforrja

Jemi në mesin e verës dhe është koha që të angazhohemi më shumë në sektorin e dashurisë. Nuk do të zhgënjeheni nga rezultatet. Ndjeshmëria dhe fuqia mendore nëse përzihen në mënyrën e duhur, do jenë një forcë e këndshme. Ju magjepsni shumë njerëz, veçanërisht ata që mund të shohin përtej aspektit të jashtëm. A është marrëdhënia juaj në krizë? Është koha për të hedhur prapa krahëve problemet dhe t’i shfaqni sa më shumë dashuri partnerit. Priten marrëveshje të mira në biznes.

Luani

Parashikime të mira për punën. Ju sot do tegoni se keni aftësi efektive organizative sidomos në administrimin e një biznesi. Do arrini rezultate të mira ekonomike. Do jeni të karakterizuar nga një freski fizike dhe psikologjike. Ju e dini se si të merrni kohën për të analizuar me kujdes detajet para se t’i ekspozoni ato.

Virgjëresha

Do jetë një ditë e shkëlqyer. Do keni një harmoni të paparë me personin që doni në çdo aspekt. Yjet do bëjnë që të përjetoni momente sensuale dhe shpërthime të zjarrta erotike. Edhe nëse marrëdhënia juaj ka përjetuar momente momnotonie dhe lodhje, sot ndjenjat do jenë të fuqishme.

Peshorja

Ndikime të shkëlqyera të yjeve në sektorin e parave. Ju ja dini vlerën parave, por ju pëlqen dhe të shpenzoni për blerjet që keni nevojë. Ju pëlqen të shpenzoni për gjëra të këndshme dhe sot mund t’i bëni, por vetëm nëse llogaria juaj është plot.

Akrepi

Ditë e shkëlqyeshme për të rifilluar një projekt interesant apo për ta shndërruar marrëdhënien me partnerin në një përrallë. Do keni ndjenja të fuqishme për njerëzit që janë në shenjën e Bricjapit, Peshqëve dhe Gaforres. Perspektiva të shkëlqyera edhe në fushën profesionale, veçanërisht nëse kryeni një aktivitet kulturor.

Shigjetari

E martë e përkryer për të reflektuar mbi rrjedhën e jetës suaj dhe për të kuptuar nëse është dikush që po komploton pas jush. Nëse brenda jush ndjeni dëshirën për të ndryshuar disa marrëdhënie ndërnjerëzore bazuar vetëm në detyrë,mos e bëni. Mos i nënvlerësoni nevojat tuaja reale.

Bricjapi

Më në fund një ditë pa aspekte negative. Pasionet që do të lindin këtë të martë nuk do të jenë iluzione. Yjet rrisin kuriozitetin, dëshirën për të jetuarit sa më mirë dhe të qenit serioz. Dëshira për të mësuar se sa ju vleni për të tjerët, ju shtyn të veproni dhe të surprizoni të dashurin tuaj.

Ujori

Inteligjenca është aktive, ju keni një vlerësim të fortë ndaj çdo rreziku dhe një përqendrimi të mirë për të marrë rezultate të shkëlqyera. Ekziston një mundësi e madhe për të gjetur një punë të mirë dhe për të kaluar teste inteligjente të vështira.

Peshqit

Ndikime të shkëlqyera sot. Harmonia me personin që dashuroni mund të prekë pika të paimagjinueshme të njohjes në shumë mënyra. Edhe nëse dashuria juaj është kthyer në monotoni, sot ndjenjat ndaj partnerit do jenë të forta. Do dukeni shumë simpatikë, të sigurt në ndjenjat sensuale dhe shuymë joshës.