Dashi

Do jetë një e shtunë pak e përgjumur.. Një qëndrim pasiv ju sjell një pakënaqësi të lehtë dhe një ndjenjë faji të pashmangshme. Ju ndjeheni të prirur për ëmbëlsi dhe gjithashtu të disponueshëm për të jetuar një aventurë dashurie. Mundohuni të planifikoni blerjet dhe shpenzimet me kujdes.

Demi

Një ditë argëtimi ju pret për shkak të një qielli shumë të favorshëm. Një udhëtim, një surprizë nga një i dashur ose një darkë me miqtë e përzgjedhur nuk përjashtohet. Do të jeni të lumtur për një njeri të zemrës që jeton larg,

Binjakët

Sot mund të ndiheni disi të nënshtruar për shkak të formës jo të mirë fizike dhe pamjes jo të favorshme astrale. Përkundër kësaj, ndjeshmëria, inteligjenca dhe qartësia e ideve do t’ju ndihmojnë të kapërceni çdo problem! Sfera sentimentale është e ndërlikuar, veçanërisht nëse jeni i angazhuar në dy fronte. Merrni kohë për pushim dhe relaksim.

Gaforrja

Do jetë një e shtunë shumë e këndshme me një shoqëri të shkëlqyer dhe argëtim të pastër. Përpiquni që gjatë kësaj dite pushimi të bëni atë që dëshironi dhe pa shpenzuar shumë. Nëse jeni të dashuruar do kalni momente të bukura dhe të lumtura. Praktikoni sportin tuaj të preferuar, do të merrni kënaqësi dhe mirëqenie.

Luani

Nuk do të jetë një ditë speciale dhe me fishekzjarre, por do jetë një ditë e qetë dhe do jeni të mbushur me një ndjenjë kënaqëse. Do i japësh vetes dhe të dashurit vëmendje, qetësi, dashuri dhe vlerësime. Përqendrohuni në çështje konkrete!

Virgjëresha

Ditë e shkëlqyer për udhëtime dhe kontakte, për argëtim dhe arritjen e qëllimeve tuaja. Do keni humor dhe energji fantastike! Shumë prej jush kanë ëndërruar gjithmonë një dashuri romantike, magjike, por kur e gjejnë ata rrijnë me ndjenjën e frikës gjithë kohës se mund t’i humbasin. Është një ditë që mat guximin tuaj dhe sa keni ndryshuar vërtet.

Peshorja

Planetet do përpiqen t’ju trazojnë disi terezinë dhe do ju kërkojnë që të bëni disa ndryshime. Ju nuk dëshironi të bëni asgjë, jeni të kënaqur me atë që keni dhe do i përmbaheni asaj deri në fund të ditës.

Akrepi

Sot do merrni lajme emocionuese dhe do zgjidhni probleme të caktuara në mënyrë perfekte. Në dashuri do merrni vendime të shpejta por të vëmendshme. Bujare dhe ekspansive me partnerin tuaj, nuk do e mërzisni me mesazhe të këqija dhe demoralizuese. Udhëtimi dhe pushime në horizont.

Shigjetari

Edhe se të rrethuar nga një klime e tensionuar dhe me ndjenja faji, ju sërish do dëshironi të bëni të pamundurën. Një përson të cilit nuk i kishit kushtuar shumë rëndësi, mund t’ju sjellë më shumë telashe sesa përfitime. Ata që janë të martuar mund të kenë disa pakënaqësi me jetën që bëjnë. Kujdesuni për partnerin dhe kontrollomni ankthin që ju bën të mbyteni.

Bricjapi

Një falënderim i përzemërt për Hënën në Virgjëreshë sepse do ju mundësojë udhëtime, pushime, projekte krijuese dhe fitimprurëse. Do të keni mundësi të kryeni aktivitetet e zakonshme dhe të kaloni një mbrëmje të këndshme me miqtë. Beqarëve do i krijohet edhe mundësia e flirtimit.

Ujori

Pas detyrave tuaja të shumta ditore, duhet të tërheqni prizën dhe do t’i kushtoni vetes dhe të dashurit vëmendje dhe ngrohtësi. Jeta sentimentale do t’ju japë momente të ekstazës së vërtetë …

Peshqit

Do keni disa turbullira të vogla nga Hëna armiqësore në Virgjëreshë, por ujërat më të thella të brendshme mbeten të qeta dhe paqësore. Trazora në familje, për shkak të xhelozisë. Nëse nuk luani një sport, të paktën përpiquni të ecni më gjatë se zakonisht.