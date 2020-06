Dashi

Yjet do ju ofrojnë disa kënaqësi. Ju do përpiqeni të harroni problemet personale dhe familjare dhe do i kushtoni kohë vetes, të dashurit tuaj dhe gjërave që ju japin kënaqësi. Do ndani programe të bukura me miqtë e zemrës dhe partnerin.

Demi

Është koha për të bërë një pauzë për reflektim; me Hënën dhe Saturnin do jeni të përqëndruar në punë dhe të hutuar në sferën private. Për disa prej jush, problemet ekonomike nuk përjashtohen: një kredi nuk mund të paguhet dhe shpenzimet e papritura e vënë gjendjen tuaj ekonomike në krizë. Do përjetoni momente të zjarrta me partnerin.

Binjak

Suksesi është afër, veçanërisht në vendin e punës, tregoni aftësitë tuaja në çdo mundësi që ju vjen. Do shfaqni para njerëzve idetë, intuitën dhe amcijet tuaja. Do jeni të kënaqur dhe do ndiheni të plotësuar me partnerin tuaj. Për t’u argëtuar mund të bëni diçka të çmendur.

Gaforrja

Dritë jeshile për iniciativat profesionale. Do përballeni me çdo bisedë apo debat me qetësinë më të madhe që ju karakterizon. Të paturit një partner juve ju jep shumë siguri saqë do harroni t’i kushtoni rëndësi edhe pamjes së jashtme.

Luani

Lajm i mirë për ju, miqësia dhe dashuria më në fund shkojnë paralelisht, pas shumë përpjekjesh do gjejnë një pikë ekuilibri. Sot do ndiheni në paqe me veten dhe të tjerët. Do kapni disa mundësi të mira punë nëse jeni i vetëpunësuar. Do keni marrëdhënie të këndshme, paqësore me kolegët.

Virgjëresha

Të ëndërrosh është një gjë shumë e bukur, të kënaq zemrën dhe shpirtin, por duhet të dini se endrrat mund t’ju shkëputin nga realiteti i përditshëm. Me Hënën që po arratiset në Kampin e Dymbëdhjetë, rrezikoni mos i shihni gjërat me syrin realist. Relaksohuni, sa të keni mundësi.

Peshorja

Merrni përgjegjësinë e situatës, profesionale ose private, çfarëdo qoftë ajo: me pak fat, ju mund të gjeni një zgjidhje të mirë. Ditë e rëndësishme për të zgjidhur çështjet e kaluara administrative, burokratike apo ligjore. Lajme të rëndësishme edhe në frontin sentimentale: do të doni të ndani ëndrrat dhe emocionet me partnerin tuaj!

Akrepi

Një angazhim do t’ju kushtojë ca përpjekje, sidoqoftë, kompensohet nga takime të rëndësishme që premtojnë zhvillime interesante. Një anëtar i familjes do t’ju ndihmojë në një çështje financiare, duke ju dhënë këshilla të dobishme. Disa mund të ndjehen të lodhur dhe nuk mund të jetë aspak një ide e keqe të pushoni pak. Mund të paketoni çantat dhe të shkoni me pushime.

Shigjetari

Falë një qielli shumë të favorshëm nuk do e keni të vështirë të keni entuziazmin, imagjinatën dhe dëshirën tuaj për të bërë gjëra interesante për veten tuaj. Ndiqni intuitën tuaja dhe do të realizoni të gjitha objektivat! Mbrëmje e mrekullueshme për çifte.

Bricjapi

Mos u ndalni para një vështirësie: nëse besoni me vendosmëri në një projekt mos u dekurajoni dhe zbatoni planet tuaja deri në fund. Do jeni të vendosur për të marrë më të mirën nga jeta, do t’i përkushtoheni të dashurit tuaj me një entuziazëm dhe energji të madhe. Alternoni momentet e shoqërueshmërisë me ato të qetësisë shtëpiake.

Ujori

Puna do të jetë e vështirë dhe e lodhshme, njerëzit do jua komplikojnë jetën. Jini të arsyeshë, dhe përpiquni të bëni sa më pak gabime, vecanërisht nëse keni kontakt me publikun ap punoni në grup. Pranoni partnerin tuaj ashtu siç është.

Peshorja

Një forcë e jashtëzakonshme e projektimit ju bën hiperaktiv: do të jetë një nxitës i jashtëzakonshëm për angazhimin tuaj profesional! Ju madje do të jeni në gjendje të fshini disa pengesa burokratike që mund t’ju ngadalësojnë; një nënshkrim që mungon, një dokument i vështirë për tu gjetur, mungesa e aprovimit të një autoriteti etij. Në marrëdhëniet me partnerin do të jepni, por gjithashtu edhe do të kërkoni.