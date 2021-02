Dashi

Kjo e mërkurë është mjaft e qetë për jetën e një çifti, e mbushur me gjeste të vogla që janë të këndshme për të qenë së bashku. Shijojeni ditën dhe mos e lodhni veten me mendimet për të ardhmen. Zemrat e vetmuara do të bëjnë mirë të dëgjojnë këshillat e një shoku për një person. Konfirmimet fillojnë të mbërrijnë, angazhimi juaj do të shpërblehet nëse ndiqni qëllimin e përcaktuar.

Demi

Projektet e martesës në horizont për shumë Dem çifte. Të tjerët do të duhet të kthejnë faqen dhe të lënë pas të shkuarën. Flirtime në sytë e beqarëve, disa prej të cilave mund të sjellin zhgënjime, por mos u trembni nga përvojat e reja. Mos neglizhoni angazhimet tuaja, do të ketë sektorë të ndryshëm që do t’ju japin kënaqësi të mëdha.

Binjakët

Hëna dhe Urani e shqetësojnë shenjën tuaj dhe nesër ju do të përjetoni shumë konfuzion. Mos hezitoni të bisedoni me një mik apo partner për një zgjedhje për të bërë. Beqarët do të duhet të përpiqen të jetë më pak të pavendosur dhe me shumë gjasa do të marrin hapin e parë. Një ndryshim në punë do të duhet të trajtohet me vendosmëri. Ju jeni në një fazë rritjeje që do të japë rezultate të favorshme.

Gaforrja

Një ditë komplekse, por ju ende do të përfitoni nga ajo. Megjithatë, shmangni situatat që përfshijnë keqkuptim me të dashurin/ën tuaj. Nëse jeni vetëm kjo e mërkurë është dita e duhur për t’u çlodhur dhe për t’i kushtuar vetes kujdesin e trupit dhe mendjes. Ju jeni të vetëdijshëm për aftësitë tuaja dhe po përjetoni një kohë të rinovimit të madh.

Luani

Hëna në Gaforre ju ndihmon të vendosni gjërat në rregull. Merreni me mençuri gjithçka dhe gjithkënd, sidomos duke dëgjuar ata që doni dhe do të orientoheni drejt zgjidhjeve të duhura. Beqarët do të duhet të organizojnë veten më mirë për të arritur çdo qëllim më lehtë. Pengesat që keni hasur në punë kanë qenë shumë dhe tani ju duhet të relaksoheni.

Virgjëresha

A jeni gati të përjetoni një ditë të paharrueshme? Venusi njofton një harmoni të madhe me partnerin/en dhe momentet e pasionit të vërtetë. Nëse jeni vetëm do të duhet të dilni nga kthetrat dhe të mbroheni, disa thashetheme mund të prishin reputacionin tuaj. Harmonia mes Hënës dhe Jupiterit favorizon fitime të shkëlqyera, do të ketë të ardhura shtesë që nuk i prisni.

Peshorja

Plutoni këtë të mërkurë ju bën nervoz dhe ju largon nga qëllimet tuaja, duke ju bërë të shqetësuar. Për fat të mirë, do të jetë Jupiteri për të tërhequr frenat për të mbajtur marrëdhënien tuaj të fortë! Kënaqësi e madhe për beqarët, sot ju do të bëni njohje të reja interesante. Tregoni një kujdes të veçantë me financat. Një investim ose një marrëveshje e keqe duhet të mbyllet menjëherë, pasuar nga intuita.

Akrepi

Ky është momenti ideal për të dhënë një kthesë në jetën tuaj, si brenda familjes dhe në dashuri. Zyrtarizoni një marrëdhënie nëse jeni të sigurt për ndjenjat tuaja! Ndryshime vijnë për shumë beqarë, ata që kërkojnë shpirtin binjak kanë shumë mundësi për ta gjetur atë. Mos e mashtroni veten për suksesin e disa projekteve, para se të shikoni gjërat shumë optimiste në mënyrë objektive.

Shigjetari

Këtë të mërkurë ju do të ndjeni një nevojë të fortë për të shqyrtuar jetën tuaj private. Nëse diçka është e gabuar dhe nuk ju kënaq, shoqërohuni në të për të kuptuar atë që kërkoni. Takime në terren për Luanët beqarë, pak mundësi për dashuri dhe një dëshirë e madhe për t’i shpëtuar. Opozita e planeteve nesër nuk jep shumë mundësi, nëse duhet të zgjidhësh një çështje të rëndësishme, duhet kohë dhe ta shtysh atë.

Bricjapi

Braktisni veten në qiellin e sotëm dhe gëzoni këtë ditë të bukur! Venusi dhe Marsi, madje edhe nëse kundërshtojnë, shpallin një dashuri të re! Beqarët do të duhet të punojnë shumë për të mos lejuar ndërhyrje të jashtme për të manovruar jetën e tyre. Do të ketë rezultate të habitshme në punë, do të braktisni frikën tuaj dhe do të shkoni drejt qëllimeve.

Ujori

Dita e madhe për dashurinë, mund të strehoheni në krahët e të dashurit dhe të ripërtërini pasionin. Saturni do të japë çdo mundësi për beqarët për të përmirësuar sferën sentimentale. Këtë të mërkurë nuk ka mungesë guximi në propozimin e zgjidhjeve novatore dhe inovative, ju keni shumë letra për të luajtur.

Peshqit

Këtë të mërkurë ju do të keni të gjithë sensin e duhur të nevojshëm për të rivendosur paqen dhe për të promovuar mirëkuptimin familjar. Ju gjithashtu do të zgjidhni disa argumente me partnerin/en. Disa kritika të papritura mund të lëndojnë disa beqarë, mos u mbyllni dhe flisni hapur. Sa i përket punës ju do të vazhdoni të jeni të pakujdesshëm ndaj projekteve ambicioze dhe nuk do të keni mungesë entuziazmi dhe besimi në veten tuaj.