Dashi

Një udhëtim i ri drejt suksesit, dashurisë dhe fatit! Jetoni një moment unik astral në lidhje me planetët që do ju japin forcë për të zgjidhur çështje që janë më parësore për ju. Nëse keni ndonjë plan në mendje që mendoni se do tërheqë vëmendjen e të tjerëve ose një personi në veçanti, duhet të veproni menjëherë në këtë moment.

Demi

Nuk është një periudhë e lehtë për sferën private dhe familjen. Padurimi juaj dhe polemika e të tjerëve mund të provokojnë pakënaqësi dhe përplasje. Një ndryshim i ri në punë, do ishte një ide shumë e mirë. Nuk do ju mungojë forca e mendjes e cila do t’ju ndihmojë.

Binjakët

Me përmirësimin e biznesit tuaj do të përmirësohet edhe gjendjen shpirtërore: do të zbuloni se keni më shumë miq nga sa mendoni dhe gjithashtu se mund të mbështeteni nga persona profesionistë në biznesin tuaj. Ata që kanë një lidhje serioze do bëjnë marrëveshje interesante me partnerin.

Gaforrja

Pesë planete janë rreshtuar në anën tuaj. Me mbështetjen e tyre asnjë plan nuk do ju duket i pamundur. Është një kohë e mirë për të arritur qëllime të rëndësishme profesionale, veçanërisht nëse jeni i vetëpunësuar. Por kujdes nga investimet. Kohë e mirë do jetë edhe për marrëdhëniet shoqërore dhe sentimentale.

Luani

Dita, falë Hënës në shenjë, premton të jetë e gjallë dhe produktive nga të gjitha pikëpamjet. Takime të shumta dhe kontakte të rëndësishme ndjekin njëra-tjetrën, dhe kjo ju lejon të korrni sukses. Do të zbuloni brenda jush një aftësi të panjohur poetike. Ofrojini vetes kënaqësi që nuk ia keni ofruar deri më sot.

Virgjëresha

Në skenën tuaj astrale ka yje kontradiktorë; disa planete ju favorizojnë, të tjerët jo. Në dashuri keni një dyshim të madh. Mbani vëmendjen tuaj tek dikush në veçanti për të hequr dyshimet. Në punë, përballuni me çdo çështje që ju del para. Jeta sociale do ju dhurojë surpriza të këndshme, duke filluar nga miqtë.

Peshorja

Ju keni ide shumë të qarta për atë që dëshironi të bëni dhe si ta bëni: intuita të shkëlqyera do t’ju lejojnë të shfrytëzoni çdo mundësi profesionale interesante dhe të dobishme. Nëse jeni beqar do tërhiqeni shumë nga sharmi i dikujt, nëse jeni në çift, gjithçka do jetë e shkëlqyer si në aspektin sentimental ashtu edhe në atë erotik.

Akrepi

Hëna do shënojë pengesa në rrugën drejt pavarësisë dhe aftësisë për të menaxhuar veten pa kërkuar askënd për asgjë. Sot ju duhet të përqëndroheni në bashkëpunim nëse dëshironi të ecni para. Disa momente konfuzioni në lidhje: keni menduar për një marrëdhënie më të thellë dhe më të qëndrueshme. Është faji i partnerit, por edhe i juaji.

Shigjetari

Sot do karakterizoheni nga një humor i mirë, do bëni udhëtime, shopping dhe do vizitoni qytete turistike. Dashuri më e gjallë se zakonisht. Një udhëtim romantik, një risi e mirëseardhur, një deklaratë surprizë dhe një zbulim i bujshëm. Është koha ideale për të jetuar në qetësi totale.

Bricjapi

Më në fund do të keni mundësinë të ngrini zërin tuaj dhe të merrni drejtësi. Nëse keni qenë i abuzuar, tashmë është koha për të marrë drejtësi. Nëse deri dje nuk keni qenë në gjendje të demonstroni idenë tuaj, tani ju keni kartat e duhura në dorë për ta bërë atë dhe për të mposhtur kundërshtarët tuaj. Koha e mirë për të pranuar ose bërë ftesa.

Ujori

Yjet do përpiqen të shkatërrojnë humorin tuaj, përpiquni të mendoni pozitivisht dhe diçka e mirë do të ndodhë. Marrëdhënia juaj emocionale do jetë e mirë, do jeni të etur për të demonstruar dashurinë dhe sigurinë ndaj partneri juaj. Bëni një ekzaminim të mirë të ndërgjegjes dhe rishikoni sjelljen tuaj!

Peshqit

Në këtë moment këshillohet të përqendroheni më shumë në para, në biznes, në gjëra praktike, sesa në jetën e dashurisë. Në fakt, konfigurimet e sotme astrale tregojnë mundësi të mira që duhet të shfrytëzohen shpejt, me kohën dhe reflekset e shpejta. Këto nuk janë mundësi të parëndësishme, prandaj ia vlen t’i kushtoni vëmendje të madhe .

g.kosovari