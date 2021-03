Dashi

Një marrëdhënie me një partner të ngushtë mund të ngatërrohet pak. Ju mund të reagoni shpejt ndaj një situate pa menduar vërtet para se të flisni. Mund të ketë ndonjë konfuzion në mendjen tuaj nëse duhet të heshtni ose të merrni një rrugë më agresive dhe të mjegulloni gjithçka që ndjeni. Është e rëndësishme që ju të gjeni një ekuilibër të barabartë të të dyve.

Demi

Mund të hasni në një kundërshtim të madh nga pothuajse çdo tremujor. Pjesa më zhgënjyese për këtë është se edhe njerëzit tek të cilët drejtoheni për ndihmë do ta shndërrojnë situatën në një rrëmujë edhe më të madhe. Në vend që të gjeni lehtësim, mund të gjeni më shumë komplikime dhe keqkuptime. Ndoshta ju duhet ta merrni situatën në duart tuaja dhe të merreni vetë.

Binjakët

Po bëheni shumë më perceptues. Në të njëjtën kohë, psikika juaj dhe njohja e pavetëdijshme janë gjithashtu më akute. Ju mund të zbuloni se dini më shumë për mënyrën se si ndihet dikush sesa ai person. Më shumë se sa ka të ngjarë, kjo lloj perspektive po ju bën të dëshironi të ndërmerrni veprime agresive për të tronditur njerëzit dhe për t’i ndihmuar ata të hapin sytë e tyre ndaj situatës në fjalë.

Gaforrja

Ju ka të ngjarë të veproni me veprime të nxituara. Menjëherë do të dini se çfarë të bëni në një situatë, veçanërisht në një krizë. Ka të ngjarë të mendoni me shpejtësi maksimale dhe të lëvizni me efikasitet dhe guxim. Ju duhet të ndiheni të fortë duke ditur se ekziston një sistem i jashtëzakonshëm mbështetjeje që ju rrethon në rast se gjërat shkojnë keq. Dilni në një ecje dhe shfrytëzoni një shans që mbase nuk e keni menduar më parë.

Luani

Nëse dikush përpiqet t’ju kritikojë, mos kini frikë të mbroheni. Njerëzit e tjerë nuk do të kenë frikë të flasin mendimet e tyre, dhe as ju nuk duhet ta bëni këtë. Ju mund të ndiheni sikur dikush po ju nxit me një shkop. Ata ndoshta thjesht duan të marrin një lloj reagimi nga ju. Jini të sinqertë në lidhje me atë se si ndiheni dhe shpjegoni deklaratat tuaja në vend që të jeni thjesht të qetë.

Virgjëresha

Bëhu mik me dikë të ri dhe jepi dorë një kauze më të madhe sesa thjesht përparimit tënd. Aleat me njerëzit duke ofruar mbështetjen tuaj në vend që ta kërkoni atë. Jepni më shumë nga vetja juaj dhe do të zbuloni se në planin afatgjatë do të merrni shumë më tepër sesa do të kishit kërkuar ndonjëherë. Jini zemërgjerë me njerëzit përreth jush dhe formoni qëllime kolektive që do të përfitojnë të gjithë

Peshorja

Gazi është ndezur. Një shkëndijë mund të shkaktojë një top zjarri shpërthyes. Ekziston një sasi e jashtëzakonshme e energjisë potenciale gjatë ditës që pret vetëm të lirohet. Di se çfarë po futesh para se të fillosh atë ndeshje. Efektet e veprimeve tuaja do të valëzohen për disa kohë. Shkoni përpara dhe vini flakën e situatës. Ndoshta ekziston një çështje shqetësuese dhe nuk mund të injorohet më.

Akrepi

Kjo është me të vërtetë një ditë e fillimeve të reja. Ju mund të filloni një cikël të ri emocionesh dhe mirëkuptimi që mund t’ju ndihmojnë të zhvilloni cilësinë dhe thellësinë e marrëdhënieve tuaja. Vini re se të gjitha nivelet e marrëdhënieve tuaja do të ndikohen në një farë mënyre. Merrni kohë të keni parasysh faktin që jeni në vijën e fillimit. Përqendrohuni dhe harmonizohuni me qëllimet tuaja dhe me njerëzit që mund t’ju ndihmojnë t’i përmbushni ato.

Shigjetari

Mos u ndal më në projektet dhe rutinat e vjetra bazuar në situata që kanë kohë që kanë skaduar. Vini re ndryshimet që kanë ndodhur rreth jush dhe rregulloni planet tuaja. Kjo është një kohë e mirë për të shqyrtuar sinqerisht situatën tuaj. Të jesh agresiv në qasjen tënde drejt përmirësimit dhe ndryshimit do të thotë të lësh atë që nuk të shërben më. Ec përpara me guxim në vend të hezitimit.

Bricjapi

Ju jeni të prirur të ndiheni më të fortë brenda, duke ju ndihmuar të lidhni anët e brendshme dhe të jashtme të personalitetit tuaj. Ju mund të ndiheni sikur i keni të gjitha trupat tuaja të bashkuara në një front të përbashkët dhe po bëni përparim të jashtëzakonshëm drejt arritjes së qëllimeve tuaja. Mos u ndal. Vrulli juaj është i fortë. Gjërat që keni vënë në lëvizje tani do të kenë një efekt të jashtëzakonshëm që do të vazhdojnë të rriten me kalimin e kohës.

Ujori

Keni një cilësi shpërthyese për ditën. Ju mund të ecni së bashku, duke pasur parasysh biznesin tuaj, kur dikush aksidentalisht hyn në ju. Reagimi juaj i parë mund të jetë ta shtyni atë person prapa. Pakujdesia nga ana e të tjerëve mund të bëjë që ju të mbuloheni në tërbime. Bëni më të mirën tuaj për të mbajtur nën kontroll këto prirje, veçanërisht kur ngisni makinën.

Peshqit

Ju keni një vrull dhe entuziazëm të jashtëzakonshëm për t’ju ndihmuar të ecni përpara në projektet tuaja. Kini kujdes që të mos veproni me nxitim ose impulsivitet. Kini kujdes të filloni në një rrugë të re pa pasur një ide të mirë se ku po shkon. Vendimet e nxituara mund të çojnë në situata të rrezikshme, kështu që dini se në cilin drejtim duhet të shkoni përpara se të ndizni makinën. Jini të sigurt.