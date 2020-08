Dashi

Miqësia ditën e sotme është plot pasion, një nga ato situatat e çuditshme që falë momentit magjik dhe aromës së luleve të verës, befas shndërrohet në dashuri. Ata që punojnë për të tjerët do të jenë në gjendje të përdorin krijimtarinë e tyre për të përcaktuar një projekt novator që do të vlerësohet shumë.

Demi

Ju mund të zgjidhni me qetësi çështjet sfiduese ose të negocioni në biznes. E saktë, konkrete, me fat dhe mbi të gjitha e sigurt për veten! Dita kalon pa problem, ideale për t’u kujdesur për shtëpinë ose për të vizituar një mik që nuk e keni parë për nëj kohë të gjatë.

Binjakët

Hëna në shenjën e Shigjetarit krijon një kurth i cili tundon shenjën tuaj. Mos u dekurajoni dhe nxirrni potencialin dhe talentin që ju keni brenda vetes. Qëndroni të sigurt, mos ushqeni dyshime dhe hezitim. Meritat tuaja profesionale do të njihen. Dikush do të ketë nëj aventurë romantike dhe tërheqëse.

Gaforrja

Një ditë e qetë ju lejon të pushoni dhe të indetifikoni nevojat tuaja reale. Dembelizmi sot merr pjesën e luanit, duke krijuar disa probleme, disa momente humori të keqë, sidoqoftë nuk ka asnjë arsye të trishtohemi. Jeni i qëndrueshëm dhe i dobishëm.

Luani

Hëna në Shigjetar do të plotësojë të gjitha pritjet. Llogaria bankare do të jetë tepër e kënaqshme. Marrëdhëniet janë të qeta falë një numri të disponueshmërisë shtesë, projektet dhe nisma të kryera në arsyeshmëri dhe optimizëm. Falë përkëdheljes së partnerit tuaj ju mund t’i kushtoheni një mbrëmjë abolutisht relaksuese. Beqarët shpërthejnë fortesat e padepërtueshme.

Virgjëresha

Palogjikësia do t’ju ndihmojë në marrëdhëniet familjare. Punët shtëpiake, financat dhe çështjet që lidhen me shtëpinë ju shkaktojnë një ankth. Pavarësisht komunikimit të shkëlqyeshëm, e keni të vështirë të ndani emocione, ndjenja dhe mendime.

Peshorja

Një ditë e mrekullueshme për shumë prej jush. Ju keni në mendje një milion ide, të gjitha për t’u zbatuar. Një moment për tu organizuar dhe tashmë ju jeni në veprim, si zakonisht, si protagonist absolut dhe të padiskutueshëm. Një imagjinatë shumë e pakursyer, e lidhur me sasinë e duhur të korektësisë ju udhëzon drejt zgjedhjes së një pyetje të mprehtë. Emocione të forta më në fund të fushën e dashurisë.

Akrepi

Nëse nuk ndiheni plotësisht të kënaqur me jetën tuaj, thjesht jepini asaj një organizim më të vendosur dhe një drejtim më të qartë dhe më të saktë. Së pari, përcaktoni cilat janë qëllimet tuaja kryesore dhe më pas veproni në përputhje me rrethanat. Nuk është e vështirë! Menaxhoni shpenzimet tuaja. Nëse dëshira për emocione të reja ju intrigon, nxirrni sharmin tuaj.

Shigjetari

Një ditë reflektimi, me një ritëm të ngadaltë dhe pak lajme. Do të jeni plotësisht të privuar nga ato emocione të gjalla që ju pëlqejnë kaq shumë. Në vend që të ankoheni, përfitoni nga kjo fazë për të përfunduar çështjet e pazgjidhura. Mos e lini pas dore punën, që në këtë moment kërkon një vëmendje të veçantë. Pak i lodhur, një konfuzion i vogël në fushën emocionale.

Bricjapi

Edhe nëse kalendari ditën e sotme nuk ërfshin festën e ‘nostalgjisë së shenjtë’, ju po prireni drejt këtij drejtimi. Ju nuk do të jeni në gjendjen tuaj më të mirë emocionale. Mundohuni të rregulloni veten në tryezë, nuk do të keni mundësi t’i rezistoni tundimit të një ëmbëlsire të shijshme.

Ujori

Do të jetë një ditë e mrekullueshme. Gjithçka shkon pa probleme dhe angazhimet që përballen me energjinë e nevojshme zgjidhen pothuajse vetë. Punët shtëpiake, puna dhe investimet do të vijnë me lajme të mira. Një dhuratë e vogël e zgjedhur me zemër mund t’i tregojë të dashurit tuaj atë që ju nuk keni mundur të shprehni me fjalë.

Peshqit

Një paqëndrueshmëri e vogël emocionale e bën ditën tuaj gri. Introversimi favorizon vetë analizën, ideale për të hequr frikën. Mos e përbuzni mbështetjen e një miku të besuar. Të flasësh të besosh në të mund të të bëjnë vetëm mirë. Ju nuk keni formën më të mirë prandaj mos e detyroni veten me ritme sportive.