Dashi

Falë kalimit të Hënës në Shigjetar ju do të keni një ditë të gëzuar dhe plot energji. Gjithçka po ecën në një mënyrë pozitive. Edhe ju vetë keni kruajuar përshtypjen se fati ju do. Në më shumë se një rast do të ndodhë që të keni shumë ide të mira! Beqarët si gjithmonë do të jenë të fokusuar vetëm pas punës dhe nuk kanë mendje të hapin sytë për të gjetur partnerin e jetës.

Demi

Problemet që ju mundojnë tani nuk janë aq serioze dhe është e lehtë që të gjeni zgjidhjen e duhur. E rëndësishme është të mos veprojmë në mënyrë impulsive. Në dashuri, anashkaloni të metat e atyre që janë afër jush. Nëse ju insistoni në kritika shkalla e tolerancës reciproke do të ulet në minimum. Gjeni hapësirën për t’iu përkushtuar kohës së lirë, interesave dhe pushimit.

Binjakët

Ditë jo e keqe me Hënën në shenjën tuaj. Do të keni një mungesë të vullnetit dhe përqendrimit në punë. Edhe pse është e mërkurë, ju ndiheni pak të lodhur dhe do të përtoni shumë të dilni me shoqërinë në darke. Duke ardhur dhe shkuar në pjesën e përparme të zemrës, nëse jeni i lirë si era, ju luani me të gjithë, por nuk i përkushtoheni askujt. Grindje budallaqe në marrëdhëniet të cilat vazhdojnë prej një periudhe të gjatë.

Gaforrja

Përqendrohuni në punë dhe në jetën e përditshme. Takimi me një koleg për të ngrënë mëngjes në një bar në qendër do t’ju bëjë të ndjeheni vërtet mirë. Është për të ardhur keq që tema kryesore është puna, me një shkëmbim pikëpamjesh mbi covid-19 dhe çështjet që lidhen me të që stimulojnë ankthin dhe paranojën.

Luani

Gjatë kësaj periudhe ju do të jeni një ndër shenjat më me fat. Por, mbase sot është një nga ditët më të mira me Hënën në Venus dhe në Mars. Paratë vijnë nga xhepat tuaj në sasi të mëdha, mirëpo edhe shpenzimet do të jenë të mëdha. Argetimi dhe kqnaqësia do t’ju bëjë të shpenzoni një kapital të konsiderueshëm, por kjo gjëj uve nuk ju shqetëson aspak pasi ndiheni të sigurt dhe e ardhmja nuk ju shqetëson.Dashuri përrallore, ditën e sotme do të keni një mirëkuptim të shkëlqyer me partnerin.

Virgjëresha

Ju keni mbajtur brenda vetes diçka që ju shqetësonte për një kohë të gjatë dhe tani rrezikoni të shpërtheni menjëherë dhe të përfundoni duke thënë atë që nuk mendoni ose ta thoni në një mënyrë të pakëndshme. Dikush mund të tregojë një sekret që do të preferonit ta injoronit. Disa probleme shëndetësore do t’ju detyrojnë të shkoni ne mjeku për disa analiza dhe mjekime.

Peshorja

Sfera e karrierës dhe asaj ekonomike janë të mira, marrëdhëniet me miqtë ose partnerët janë më pak të mira. Ju ditën e sotme do të përballeni me disa keqkuptime të cilat do bëjnë që të ndiheni keq me veten tuaj. Ju do të jeni në gjendje të përdorni dhuratat e yjeve gjithashtu për të përmirësuar të ardhurat tuaja dhe të përfundoni marrëveshje të mira në lidhje me punën. Një mbrëmje e gjatë me partnerin ju pret ku do të ketë pak nga gjithçka: pasion, xhelozi, nervozizëm, grindje, qetësim.

Akrepi

Hëna në fushën e dytë do të bëjë që paratë tuaja të shumohen. Bizneset tuaja do të shkojnë më mirë se asnjëherë më parë. Diçka në planet tuaja mund të mos shkojë saktësisht sipas planit. Prisni ngjarje të paparashikuara, keqkuptime, vonesa të lindjes ose ndërhyrje në familje. Mirëpo, të gjitha do të kalojnë dhe ju jeni e fortë për t’u përballur me çdo lloj situate.

Shigjetari

Nëse keni ëndrra, ambicie për të arritur, yjet ju ofrojnë mundësi të mira! Ju jeni pozitiv, optimist, vigjilent, kokëfortë, i aftë për përqendrim të madh dhe kjo do t’ju lejojë të bëni shumë gjëra në punë dhe në bizneset tuaja. Një imagjinatë e gjallë dhe një fantazi e ndezur përfitojnë ata që janë të lumtur në dashuri. Ditën e sotme ju do të jeni në gjendje t’i vendosni zjarrin dashurisë.

Bricjapi

Gjërat sot nuk do t’ju shkojnë aq mirë. Mbani moralin dhe kokën tuaj lart dhe vazhdoni të hiqeni sikur nuk ka ndodhur asgjë. Mos e lejoni veten të devijoheni nga emocionet, pasi nëse ndodh kjo gjë ju do të humbni plotësisht të gjithë interesin që të tjerët kanë ndaj jush. Një ajër kapriçioz qëndron mbi marrëdhëniet e çiftit. Nndiheni i burgosur ndërsa dëshironi të ishit një mijë milje larg.

Ujori

Dita e sotme do të jetë përfekte për ata që e kanë pushim. Ju do të shkoni diku me familjen tuaj për të kaluar një ditë relaksi. Për ata që do të jenë në punë, mos u shqetësoni pasi dhe për ju ka një rreze drite në fund. E vetmja gjë që duhet të keni kujdes sot është shëndeti juaj dhe kilogramët e tepërt. Për ata që janë çift një zgjidhje nga qielli do të vijë për debatet që keni.

Peshqit

Me Hënën në Shigjetar humori i mirë sot është në arrati, por mund të jetë mundësia e duhur për të shprehur emocionet tuaja hapur, veçanërisht nëse i keni mbajtur kohët e fundit për veten tuaj. Në frontin e punës, do të përballeni me disa vështirësi të cilat me ndihmën e kolegëve tuaj do të kalojnë. Tregohuni vigjilent dhe mos lejoni të tjerët t’ju marrin nëpër këmbë.