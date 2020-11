Dashi

Atmosfera në çift do jetë shumë e përshtatshme sot për të marrë vendime të rëndësishme. Do i dëgjoni me kujdes ato që do ju thotë zemra dhe ato që do ju thotë partneri/ja. Beqarët do jenë shumë të pavendosur dhe nuk do arrijnë dot të bëjnë një zgjedhje. Në planin financiar duhet të tregoheni shumë të kujdesshëm dhe kjo gjë do t’ju dëmtojë. Sa i përket punës bëni mirë mos të refuzoni disa oferta sot.

Demi

Perspektivat janë të mira për këtë ditë.Disa konflikte në familje do t’ju shqetësojnë dhe do t’ju bëjnë mos mendoni për gjë tjetër. Së bashku me partnerin/en tuaj do mendoni të bëni ndonjë çmenduri të vogël, por që do ju bëjë të ndiheni si mbi re. Beqarët do dëshirojnë vetëm të argëtohen, nuk do jene gati për lidhje. Në planin financiar duhet t’i menaxhoni me shumë kujdes të ardhurat.

Binjakët

Gjatë kësaj dite do keni më shumë nevojë për qëndrueshmëri në jetën tuaj në çift. Flisni me partnerin/en dhe shprehini ato që mendoni. Beqarët do fillojnë të ndiejnë shumë për një person që sapo e kanë njohur. Tregohuni të matur me veprimet. Në planin financiar Venusi do ju ndihmojë t’i kaloni më shpejt vështirësitë.

Gaforrja

Nen udheheqjen e Venusit do kaloni momente te bukura dhe plot elektricitet ne cift. Ne program do jete edhe planifikimi i se ardhmes se bashku. Ju beqare duhet te dilni sot dhe te pranoni ftesat qe do iu behen. Vetem keshtu do ndesheni me dike interesant. Dielli do iu beje shume te etur per shpenzime. Dijeni se nese nuk vendosni disa limite do keni shume probleme.

Luani

Nje atmosfere e qete do te mbreteroje ne jeten tuaj sentimentale pergjate gjithe dites. Perfitoni nga kjo per te vene gjeret ne vije ne lidhjen qe keni. Dite shume e mire per te bere edhe plane. Edhe per beqaret kjo dite do jete e shkelqyer. Nga dashurite me shikim te pare do shkoni tek ato me seriozet. Me financat do tregoheni te matur dhe do mund te realizoni ato qe keni dashur.

Virgjëresha

Një ditë pa shumë bujë. Nëse mendoni se meritoni më shumë, nuk keni bërë llogaritë me ata me të cilët duhet të ndani meritat. Në fund do të dini si ta menaxhoni situatën, pasi nuk doni që të dilni keq.Më mirë të udhëhiqeni nga dikush që ka më shumë përvojë sesa ju. Përvoja ju mëson, por nëse nuk jeni të sigurt për diçka 100%, nuk duhet as ta provoni.

Peshorja

Ata që varen nga ju nuk bëjnë punën e tyre ashtu siç prisni, qortojini sigurisht, por pa e bërë të madhe. Nuk keni arsye perse ta bëni. Më mirë thojini gjërat siç janë, pa shumë lojë fjalësh, në mënyrë të qartë, të drejtpërdrejtë dhe të saktë. Nëse në të kaluarën keni marrë një ndihmë të papritur, tani është koha ta ktheni favorin pa u tërhequr mbrapsht. Në fund edhe ju do të shpërbleheni.

Akrepi

Nëse është e mundur, mos e mërzitni veten me pyetje të kota. Me Hënën jo në harmoni me Venusin dhe Neptunin, ka rrezik të bëni ndonjë gabim. Të shqetësuar nga pakënaqësitë dhe ankthi, keni tendencën të debatoni për çdo gjë me partnerin tuaj. Beqarët do të kenë mundësi të mira të cilat nuk duhen refuzuar.

SHIGJETARI

Ka mundësi të shumta për të bërë marrëveshje të mira, disa mund të vijnë nga fusha imobiliare. Megjithatë, mos i merrni gjërat me zjarr, por tregohuni më të vëmendshëm për ato çfarë bëni. Disa probleme familjare do tju detyrojnë të bëni një udhëtim i cili nuk ishte në planet tuaja.

BRICJAPI

Diçka e papritur do t’ju ndodhë, emocionet do të jenë të shumta gjatë kësaj dite. Mund të jetë një person i rëndësishëm për ju që do t’ju japë një lajm jashtëzakonisht të vlefshëm. Sa i përket punës eprori juaj do tju japë mundësi të cilat duhet ti shfrytëzoni me patjetër.

UJORI

Kjo ditë është një nga ato ditë ku nuk duhet të shfryni me veten. Vështroni ato çka ndodhin përqark dhe mos merrni vendime të prera për gjëra të rëndësishme. Evitoni zgjedhjet impulsive dhe hapat fals.

PESHQIT

Të reja të rëndësishme nga ana financiare do të ndodhin këtë të hënë. Mund të vijë një lajm i mirë nga ana sentimentale. Duhet të dini të prisni rastet që ju paraqiten dhe mos u pendoni për zgjedhjet që bëni. Diçka që ka ndodhur në të kaluarën duhet ta harroni dhe të vazhdoni jetën tuaj.