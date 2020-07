Dashi

Yje idealë si për të punuar, ashtu edhe për t’u kujdesur për formën tuaj, shëndetin, hobi dhe kafshët shtëpiake. Duke bërë pak pushim dhe duke patur më shumë vëmendje ndaj sinjaleve që trupi juaj ju dërgon, do të jeni në gjendje të përfitoni plotësisht nga aktivitetet tuaja të kohës së lirë, veçanërisht nëse bëni diçka në shoqërinë e miqve ose partnerit të zemrës. Përpiquni të bëni ndonjë trajtim bukurie dhe trajnim sportive.

Demi

Sot dhe nesër Hëna do favorizojë dashurinë duke krijuar momente romantike. Është koha e duhur për të dalë dhe për të takuar njerëz që do ju bëjnë të ndiheni të veçantë. Nëse jeni duke njohur ndonjë, përpiquni që dhe ju të shprehni ndjenjat dhe emocionet që keni.

Binjakët

Disonanca e Hënës nuk do ju sjellë asnjë keqkuptim, do kaloni një ditë shumë të qetë. Përkushtojuni një projekti apo ndërmarrje që e keni përzemër dhe me siguri do merrni rezultate të shkëlqyera. Do keni një vetëbesim dhe një butësi natyrale në shpirtin tuaj. Do jeni mirëkuptues me pjestarët e familjes.

Gaforrja

Ndikimi i dobishëm hënor është i favorshëm për jetën e shoqërisë dhe bashkëpunimin midis miqve. Do bëjë që shumica prej jush të korrin sukses të vazhdueshëm në qasjet e reja. Suksese në aktivitetet e kontaktit me median, studimet dhe tregtinë.

Luani

Ngjarje të rëndësishme do ndodhin sot dhe nesër në fushat financiare dhe profesionale. Do të keni më shumë mundësi për të ecur drejt horizonteve interesante. Në sektorin e ekonomisë diçka statike është zhbllokuar. Ju e dini se si të menaxhoni paratë shumë më mirë sesa në të kaluarën.

Virgjëresha

Java vazhdon për bukuri për shenjën e Virgjëreshës. Hëna së bashku me Mërkurin dhe Uranin ofrojnë mundësi të shkëlqyera dhe të favorshme në çdo aspekt të jetës. Ju mund të filloni kurse studimi, të krijoni kontakte të reja, të zgjeroni gamën e veprimeve në vendet që dëshironi. Nëse ju pëlqen dikush, joshini me fjale dhe lëvizje.

Peshorja

Ndjenja e kënaqësisë dhe e sigurisë ju bën që të zhdukni çdo frikë që keni dhe të ecni në rrugën e duhur për të realizuar një projekt. Përpiquni që t’i kushtoni më shumë rëndësi shëndetit tuaj. Largohuni nga monotonia dhe angazhimet që nuk ju kënaqin më.

Akrepi

Suksese dhe shpërblime në çdo sektor për ata që mund tregohen të disponueshëm për çdo gjë. Nëse jeni duke kërkuar partnerin ideal, ju keni mundësi të mira për ta njohur në mesin e miqëve që i takoni shpesh. Në fushën praktike mund të mbështeteni në koordinimin e shkëlqyer midis mendjes dhe racionalitetit që lejon qartësinë e ideve dhe stabilitetin e mendimit. Miqësitë ofrojnë momente të këndshme.

Shigjetari

Ndikime të shkëlqyera astrale ndriçojnë fushën e karrierës dhe ju ndihmojnë të përfundoni një projekt pune që është afër zemrës suaj. Ju gjithashtu mund të merrni njohuri ekonomike, për një detyrë që keni për të kryer. Për momentin, ju nuk jeni të përfshirë në shumë punë, kështu që nëse ju krijohet mundësia, përfshihuni në një projekt që keni qejf të bëni në të ardhmen.

Bricjapi

Është një e enjte e favorshme për zgjerimin e horizonteve të mendjes. Do keni një takim themelor për karrierën tuaj ose për punët tuaja private. Në dispozicionin tuaj do keni shumë fat, optimizëm, origjinalitet dhe përparim.

Ujori

Ndikimet hënore të ditës së sotme dhe të nesërme mund të jenë të dobishme për të kryer një metamorfozë personale ose për t’i dhënë energji të reja sektorit të erozionit. Nëse jeni të lodhur nga një marrëdhënie monotone, shpreheni qartë.

Peshqit

Do keni idetë inovative të cilat janë të mbështetura me entuziazëm nga ata që punojnë me ju në biznes dhe nga eprorët. Dita është e dobishme për të patur të reja në jetën tuaj shoqërore. Kini besim tek vetja juaj në zgjedhjen e personave që dëshironi të mbani pranë.