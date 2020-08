Dashi

Do të rikuperoni enuziazmin që prej kohësh ju ka munguar. Mos e refuzoni mundësinë e bërjes së ndryshimeve në një situatë dekilate që prej ditësh po ju shqetëson. Rregulloni buxhetin, kontrolloni shpenzimet e fundit, planifikoni çdo pagesë ose blerje që do të bëni. Në dashuri, mos kultivoni frikë ose dyshime.

Demi

Hëna armiqësore ju mashtron gjendjen shpirtërore ditën e sotme. Nëse keni probleme në marrëdhëniet tuaja, guri i skandalit nuk është partneri juaj por vetvetja. Ndiheni e mbyllur, e dyshimtë dhe e hutuar. Ju jeni një person shumë i dashur me të gjithë, mirëpo kujdes pasi jo të gjithë e meritojnë dashurinë tuaj. Në vend që t’i fajësoni ata përreth jush për ndonjë marrëzi, përpiquni të provoni ndjenjën e mirënjohjes.

Binjakët

Gjërat që do të ndodhin do ju mahnitin. Tani ju ndjeni nevojën për të ndryshuar disa nga zakonet tuaja, madje edhe ato të një kohe të gjatë. Është bukur që të jesh në gjendje të mbështetesh tek të tjerët, qoftë edhe nga pikëpamja financiare! Ndjesitë emocionale janë të forta, të përforcuara nga Hëna dhe Marsi që ngjallin dëshirën për të thelluar lidhjet emocionale në zhvillim.

Gaforrja

Ju keni përshtypjen se rrota e fatit ju do. Është vërtet një kohë e mirë për ju! Siç e kuptoni, kushtet për sukses janë gjith ato, thjesht azhurnoni njohuritë tuaja dhe mos kini frikë të merrni rreziqe. Jeta si çift, premtohet të bëhet e fortë dhe përmbushëse. Përdorni kureshtjen tuaj dhe do të gjeni një temë interesante për t’i kushtuar.

Luani

Do të jeni përballë një ngjarje të papritur, qartësia dështon dhe ju do të humbni ekuilibrin tuaj. Aq shumë sa që në fund ajo që ishte një gur do të bëhet mal! Me ‘ Hënën anasah’ çdo pretekst është mirë të diskutohet. Sqaroni një çështje, por mos jini shumë të ngurtë. Një tolerancë e lehtë ndaj atyre që dështojnë dhe ju japin atë që dëshironi.

Virgjëresha

Të mbështetur nga Hëna dhe Akrepi ju do të jeni super të kënaqur. Kudo që të jeni, çfardo që të bëni do të jeni objekt i vëmendjes. Single? Nevoja për të ndryshuar pozicion urgjentisht.

Peshorja

Të mbështetur nga yjet bëni çmos për të kënaqur veten dhe ambiciet tuaja. Do të jeni afër familjarëve tuaj dhe një darkë e paharrueshme me shumë njerëz do të ta plotësojë ditën. Keni nevojë për disa pushime dhe duhet të bëni të pamundurën që të shkoni.

Akrepi

Yjet do e bëjnë këtë të dielë të shkqlyeshme. Vullneti për të jetuar nuk do të mundojë dhe ju mund t’i ndani me miqtë tuaj të zemrës të gjitha momentet e bukura, udhëtimet. Në sferën private, marrëdhëniet romantike do të përjetojnë një periudhë paqësore harmonie, intimiteti dhe mirëkuptimi të plotë me partnerin.

Shigjetari

Ndjeshmëria duket se është tërhequr dhe dashuria nuk ka asgjë për t’ju thënë.Vetëm imagjinata ju ka mbetur për të shkuar në det. Zgjidhja e qiellit në disa fronte, ju do të merrni atë që dëshironi pa një përpjekje të madhe. Marrëdhënia me të dashurin tuaj do të karakterizohet nga pamja e mirëkuptimit të thellë.

Bricjapi

Mirëmëngjes! Ju keni disa njerëz që punojnë për ju dhe do të keni një sukses të përsosur në projektet tuaja. Vazhdoni të llogaritni të gjitha mundësitë. Entuziazmi dhe dëshira për të bërë atë që dëshironi ju bën të pavarur nga të tjerët. Dashuria është sensuale, rrufeja godet aty ku ju e prisni më pak. Rrini në zile!

Ujori

Nuk ka rreziqe serioze dhe ju mund të përballeni me lajmet duke besuar se gjithçka do të jetë mirë megjithatë, vendosni rendin rreth jush, si në marrëdhënie ashtu edhe në çështje praktike. Disa projekte, për momentin, duhet të braktisen, kështu do të shmangni zhgënjimet, humbjen e energjisë dhe parave. Dedikojini vetes kohë për të pushuar, por pa refuzuar propozime argëtuese.

Peshqit

Hëna në Akrep do të bëjë pjesën e saj në këtë ditë, duke filluar jetën e shoqërisë, duke i hapur rrugën çdo nismë tuaj. Nëse jeni duke shkuar për një udhëtim, mos harroni të shtoni një send elegant në valixhen tuaj. Për çiftet do të ishte mirë t’i jepnit vetes hapësirë të bollshme.