Dashi

Qielli është në dispozicionin tuaj, pasi do t’ju ndihmojë të shkëlqeni dhe të ngjallni simpati kudo. Në punë do të keni kushtet më të favorshme për një përmirësim në lidhje me gjërat afër jush. Disa biznese do të shkojnë mirë, mos u shqetësoni edhe nëse rritja e fitimeve mund të mos jetë e madhe. Jeta juaj në çift gëzon një moment gjallërie. Ju jeni një vullkan idesh dhe ata që doni nuk do të mërziten për vendimet e nxituara që merrni.

Demi

Ndryshoni mënyrën e marrëdhënies tuaj me të tjerët. Duke dëgjuar gjithnjë e më mirë bashkëbiseduesin tuaj do të shihni që dialogu do të përmirësohet. Hëna e favorshme do të dëgjojë kërkesat tuaja, kështu që do të shihni dëshirat tuaja të bëhen realitet. Duajeni partnerin me gjithë zemër, por mos hiqni dorë nga roli i udhëheqësit. Ndërsa i dashuri do të kërkojë një qëndrim më të barabartë ju insistoni se ju keni të drejtë.

Binjakët

Është e vërtetë që Hëna kalon në Fushën e shtatë, atë të martesës, ashtu siç është gjithashtu e vërtetë që Afërdita, planeti i dashurisë, kalon në Fushën e tretë. Me pak fjalë, zemra rindizet sot, rifiton vrullin, optimizmin dhe besimin. Jeni çift? Dëshira për t’u argëtuar dhe për të shijuar kohën tuaj të lirë do të mbizotërojë mbi gjithçka! Sidoqoftë, duhet të merren parasysh disa pengesa në punë.

Gaforrja

Hëna sot mjaft e qetë, ndihmon bashkëshortët të gjejnë zgjidhje për shtëpinë dhe fëmijët. Gjithashtu do t’ju krijojë një atmosferë të këndshme me miqtë tuaj. Nëse jeni të interesuar të arrini një qëllim, tani është koha për t’u zotuar dhe për të marrë vendime të rëndësishme të cilat mund të jenë vendimtare për jetën tuaj.

Luani

Ju me lehtësi do t’i arrini qëllimet tuaja! Mos kini frikë nga pengesat vendosmëria, qëndrueshmëria që keni do të kapërcejnë të gjitha problemet! Duke besuar në potencialin dhe burimet tuaja, ju do të jeni në gjendje të përkushtoheni dhe të merrni rezultatet që dëshironi aq shumë. Nëse jeni beqar, hidhni veten në pushtim, edhe nëse ndodh që të refuzoheni, ju jeni aq të kërkuar sa nuk do të jeni kurrë vetëm.

Virgjëresha

Familja dhe jeta private do të jenë në shënjestër. Dikush dëshiron që t’ju bëjë keq dhe do të përdorë pikat tuaja më të dobëta për tja arritur qëllimit. Në familjar i juaji do të ndihet keq dhe kjo gjë do t’ju shkaktojë stres dhe padurim. Partneri juaj do të jetë nervoz dhe është në dorën tuaj ta qetësoni pasi është duke kaluar një situatë të pasigurt.

Peshorja

Ditën e sotme do të jeni miku i Hënës. Ajo do t’ju japë entuziazëm dhe atë prekjen shtesë të romantizmit. Mbase nuk e bëni shumë të dukshme, por ju do të keni zemrën të mbushur krem​​vanilje! Lajme të mira, të shkëlqyera në punë. Ju e dini që konkurrenca është e ashpër dhe nuk doni grisje të minutës së fundit. Atmosferë e qetë në jetën e një çifti.

Akrepi

Çfarë është fati i yjeve? Duke qenë jashtë ndikimeve të rënda që nuk do të kursehen me shenjat e tjera të zodiakut ju do të keni një ditë të qetë dhe plot fat. Merkuri do t’ju lejojë të krijoni projekte të reja ose të shpresoni të zgjidhni çështje profesionale dhe financiare që prej kohësh ju kanë munduar. Sa i përket dashurisë epo sytë do t’ju mbushen me zemra sot.

Shigjetari

Dëshira për të përmbushur veten në punën tuaj nuk do t’ju zhgënjejë. Ju keni një dhunti, vendosmëri dhe shumë aftësi për të fituar pikë në aktivitetin që kryeni. Do të shihni miqtë tuaj, do t’i shtyni ata në iniciativa të reja dhe do t’i infektoni me simpatinë tuaj. Mirëkuptim i mirë me partnerin. Nëse jeni beqar, do të jeni në gjendje të ndiheni të kënaqur falë kuriozitetit dhe interesit që keni ngjallur tek një person.

Bricjapi

Disa projekte duhet të mbahen sekrete për një kohë më të gjatë. Mos nxitoni ti bëni publike para kohe. Jini më të organizuar në çështje administrative dhe burokratike dhe respektoni afatet. Me aftësinë që ju dallon do të jeni në gjendje të zgjidhni një çështje financiare. Me intuitën tuaj do të gjeni një rrugë të re për të ndjekur punën. Dashuria, tani, është një përzierje tërheqjeje dhe romance.

Ujori

Ju jeni të animuar nga një ngarkesë e madhe energjie dhe entuziazmi. Nëse keni një ide ose një projekt për të realizuar, mos humbni kohë. Kjo ditë ju ofron të gjitha kushtet më të favorshme për të marrë pikërisht atë që dëshironi! Udhëtoni, vizitoni një ekspozitë, takoni njerëz që nuk i keni parë për një kohë të gjatë. Një mbrëmje e shkëlqyer, e bukur, me ose pa partnerin.

Peshqit

Mos u mashtroni nga Hëna në shenjën tuaj. Kur bëhet fjalë për punën dhe biznesin, mund të mbështeteni në të tjera planete të cilat nuk duhet të neglizhohen. Dielli dhe Mërkuri në fushën e tetë do t’ju ofrojnë ndihmë dhe do të jenë të gatshëm për të kënaqur çdo kërkesë tuajën! Shfrytëzojeni atë. Nuk ka asgjë të keqe t’i besosh një shoku medimet e tij mund të shërbejnë për të sqaruar idetë e tua.