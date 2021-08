Dashi

Me Kontrastin Diell-Jupiter, nëse silleni pa kujdes dhe nëse jeni impulsiv, atëherë dita mund të fshehë rreziqe për ju. Sado që po kaloni mirë, duhet të qëndroni me këmbë në tokë, të mos kërkoni sukses të përkohshëm, duke besuar në fjalë dhe premtime të mëdha, që nuk kanë shanse të realizohen!

Për fat të mirë, trekëndëshi Mërkur-Uran do të sjellë lehtësi në jetën tuaj të përditshme! Profesionalisht do të ishte mirë të mos merrni vendime sot, pasi jeni mjaft optimistë! Financiarisht, shmangni rreziqet dhe humbjet për argëtim!

Demi

Sot, duhet të jeni shumë të kujdesshëm, në çështjet që lidhen me shtëpinë dhe familjen, në mënyrë që të merrni vendime të sakta dhe me këmbë në tokë. Nëse planifikoni të keni diskutime të rëndësishme, sigurohuni që të dëgjoni me kujdes atë që të tjerët kanë për t’ju thënë dhe mos bën monolog!

Për fat të mirë, trekëndëshi Mërkur-Uran do të sjellë status të mirë dhe momente relaksuese! Nëse jeni beqarë, sigurohuni të qëndroni larg një personi nga e kaluara romantike. Shpenzimet për shtëpinë po shtohen papritur sot!

Binjakët

Mendoni mirë para se të merrni vendime. Përfitoni nga frymëzimi dhe intuita juaj, por shmangni çdo lloj fillimi të ri dhe jini shumë të kujdesshëm në veprimet tuaja! Përveç kësaj, mos u përfshini në thashetheme, sepse fshihen kurthe që do t’ju sjellin probleme! Për fat të mirë, trekëndëshi Mërkur-Uran do t’i sjellë gëzim familjes tuaj! Po rishikoni në mënyrë profesionale disa situata dhe mund të ndjeni se detyrimet sot janë të shumta! Ekonomikisht, nuk do të mungojnë shpenzimet e papritura për një udhëtim të mundshëm.

Gaforrja

Sot jeni të prirur të mbështeteni në dëshirat spontane, por nuk bëni asnjë përpjekje për t’i arritur ato. Duhet të mbroni të mirat tuaja materiale, pasi mund të dalin probleme të papritura. Mos merrni asgjë ose askënd si të mirëqenë!

Nëse jeni beqarë, sigurohuni të bëni premtime, që mund t’i mbani, në mënyrë që të mos ju keqkuptojnë!

Luani

Me Kontrastin Diell-Jupiter, ju mund të keni shumë mundësi për aktivitete, që fillimisht ju emocionojnë dhe kënaqin, megjithatë, duhet t’i mbani standardet tuaja të ulëta. Për fat të mirë, me trekëndëshi Mërkur-Uran do të rifitoni vetëvlerësimin tuaj në mënyra të ndryshme!

Nëse jeni beqarë, mos u joshni nga fjalët, qëndrimet ose situatat, të cilat nuk janë ashtu siç duken, sepse thjesht jeni të emocionuar dhe i besoni verbërisht flirtit tuaj! Shmangni marrëdhëniet e reja të dashurisë ose marrëdhëniet, të cilat jo vetëm që nuk do t’ju pëlqejnë, por gjithashtu do të rezultojnë të dëmshme në fund.

Virgjëresha

Me kontrastin Diell-Jupiter do t’ju duhet të përballeni me një të vërtetë, të cilën keni kohë që i shmangeni. Nuk është dita më e mirë për t’i besuar intuitës tuaj, pasi tani iluzionet mbizotërojnë në mendjen tuaj!

Për fat të mirë, trekëndëshi Mërkur-Uran do të sjellë një surprizë të madhe të këndshme! Në fushën e karrierës, përpiquni të mos harroni detyrimet tuaja të përditshme!

Peshorja

Me Kontrastin Diell-Jupiter sot, me siguri do të kuptoni përmes rrethanave, se keni bërë shumë ekzagjerime në të kaluarën dhe se jeni bërë tepër optimistë në marrëdhëniet dhe njerëzit, të cilët tani reagojnë ndaj sjelljes suaj!

Për fat të mirë, trekëndëshi Mërkur-Uran do t’ju sjellë qetësi psikologjike! Nëse jeni beqarë, mos e ngatërroni miqësinë me dashurinë!

Akrepi

Me Kontrastin Diell-Jupiter, sot jeni të prirur të bëni gabime në komunikim, flisni shumë, ekspozoheni dhe prishni imazhin tuaj të mirë shoqëror.

Mos e mbivlerësoni veten, mos u besoni verbërisht të tjerëve dhe mbani ruajini mirë sekretet tuaja, nëse nuk doni të ekspozoheni! Për fat të mirë, trekëndëshi Mërkur-Uran do të sjellë gëzim në sektorin miqësor!

Nëse jeni në një lidhje, shmangni sjelljen absolute dhe sigurohuni të jeni të sinqertë, besnik dhe të qëndrueshëm në premtimet, që i keni bërë partnerit tuaj!

Beqarët, përpiquni të mos ngatërroni dashurinë dhe punën dhe mos u përfshini në flirt, në vendin e punës.

Financiarisht shmangni marrëveshjet dhe vendimet sot!

Shigjetari

Sot patjetër që do të keni nevojë, për të zvogëluar nivelet tuaja të optimizmit, për të përdorur logjikën dhe për t’i kushtuar vëmendje të veçantë rrjedhës së diskutimeve, që do të keni, në të gjitha fushat! Fjalët dhe kontaktet mund të fshehin kurthe, të cilat nuk do të jeni në gjendje t’i njihni menjëherë, pasi jeni mjaft të pakujdesshëm në komunikim! Për fat të mirë, trekëndëshi Mërkur-Uran do të përmirësojë imazhin tuaj shoqëror në mënyra të ndryshme!

Bricjapi

Sot me shumë mundësi do të bëni ekzagjërime, për të cilat do të pendoheni më vonë, kështu që është më mirë të shmangni impulsivitetin, entuziazmin e tepërt dhe spontanitetin.

Financiarisht, duhet të jeni të kujdesshëm dhe patjetër dyshues ndaj transaksioneve dhe marrëveshjeve tuaja!

Ujori

Me Kontrastin Diell-Jupiter sot, duhet të jeni më të kujdesshëm në sjelljen tuaj, pasi ekziston mundësia, qoftë edhe një gënjeshtër e pafajshme ose një ekzagjerim verbal, të sjellë rezultate të pakëndshme! Keqkuptimi sot mund të çojë në situata negative, të cilat mund të jenë të përkohshme, por ato patjetër do t’ju ​​dëmtojnë, pasi do të jenë të papritura!

Në karrierën tuaj, mund të keni zhgënjime, veçanërisht për shkak të sjelljes suaj sipërfaqësor! Sektori financiar gjithashtu ka nevojë për vëmendje, pasi po bëni një gabim, duke shpenzoni shumë!

Peshqit

Me Kontrastin Diell-Jupiter sot, patjetër që duhet të mobilizoni forcat tuaja dhe t’i përgjigjeni sa më mirë mundësive dhe detyrimeve të jetës së përditshme, në mënyrë që të rregulloni të tashmen tuaj dhe pa dyshim shumë nga punët tuaja!

Mundohuni të mos i merrni disa gjëra aq lehtë, për shkak të optimizmit të tepërt që gjithçka do të shkojë mirë!

Për fat të mirë, trekëndëshi Mërkur-Uran do të sjellë gëzime të papritura në marrëdhëniet tuaja ndërpersonale! Në karrierë, sigurohuni që të mbani një marrëdhënie të mirë me kolegët tuaj, pavarësisht sa ju sfidojnë! Financiarisht, bëni shpenzime të panevojshme, për arsye të kujdesit personal ose estetikës!